Главы регионов юга и Северного Кавказа публично поддержали выдвижение Путина

Ряд губернаторов южных регионов в своих официальных аккаунтах в соцсетях и на страницах органах власти рассказали, что подписались за выдвижение кандидатом в президенты на выборах в марте 2024 года действующего президента Владимира Путина. Это является незаконной агитацией за одного из кандидатов, отметили в движении в защиту прав избирателей «Голос».

Видео с внесением подписи в поддержку Путина опубликовал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Для этого сборщик подписей специально приехал к нему в резиденцию. Он заявил, что, «как и сотни тысяч граждан страны», поддерживает действующего главу государства. Новость об этом также была опубликована на портале главы и правительства Чечни, пишет Кавказ.Реалии.

Подпись за выдвижение действующего президента публично поставил и губернатор Ростовской области Василий Голубев – после он предложил сделать это и другим жителям региона. Новость также опубликовали на сайте администрации региона. Голубев посетил штаб утром 29 декабря – в свое рабочее время как главы региона.

Новости о поддержке Путина выложили в соцсетях и местных СМИ главы Калмыкии Бату Хасиков, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, Кабардино-Балкарии Казбек Коков, Ингушетии Махмуд-Али Калиматов – он также поставил подпись на рабочем месте. Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что ему «в голову не приходит», как в нынешней ситуации можно не поддерживать Путина.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о нарушениях после выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты, в том числе незаконной агитации с использованием административного ресурса. В федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» предвыборную агитацию запрещено проводить государственным органам, органам местного самоуправления, лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим.