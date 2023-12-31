Главы регионов юга и Северного Кавказа публично поддержали выдвижение Путина

Ряд губернаторов южных регионов в своих официальных аккаунтах в соцсетях и на страницах органах власти рассказали, что подписались за выдвижение кандидатом в президенты на выборах в марте 2024 года действующего президента Владимира Путина. Это является незаконной агитацией за одного из кандидатов, отметили в движении в защиту прав избирателей «Голос».
Видео с внесением подписи в поддержку Путина опубликовал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Для этого сборщик подписей специально приехал к нему в резиденцию. Он заявил, что, «как и сотни тысяч граждан страны», поддерживает действующего главу государства. Новость об этом также была опубликована на портале главы и правительства Чечни, пишет Кавказ.Реалии.
Подпись за выдвижение действующего президента публично поставил и губернатор Ростовской области Василий Голубев – после он предложил сделать это и другим жителям региона. Новость также опубликовали на сайте администрации региона. Голубев посетил штаб утром 29 декабря – в свое рабочее время как главы региона.
Новости о поддержке Путина выложили в соцсетях и местных СМИ главы Калмыкии Бату Хасиков, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, Кабардино-Балкарии Казбек Коков, Ингушетии Махмуд-Али Калиматов – он также поставил подпись на рабочем месте. Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что ему «в голову не приходит», как в нынешней ситуации можно не поддерживать Путина.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о нарушениях после выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты, в том числе незаконной агитации с использованием административного ресурса. В федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав» предвыборную агитацию запрещено проводить государственным органам, органам местного самоуправления, лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим.
- Выборы президента России пройдут с 15 по 27 марта 2024 года. Известно о выдвижении в качестве кандидатов действующего главы государства Владимира Путина (он выдвинут в пятый раз – ранее избирался в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах), Сергея Бабурина от «Российского общенародного союза», Андрея Богданова от «Российской партии свободы и справедливости», Владимира Даванкова («Новые люди»), Бориса Надеждина («Гражданская инициатива»), Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Ирины Свиридовой («Демократическая партия России») и самовыдвиженки Рады Русских – все они сдали документы в Центральную избирательную комиссию. В регистрации кандидатом отказано самовыдвиженцам Екатерине Дунцовой, Александре Тищенко, Ивану Отраковскому и Владимиру Михайлову от «Партии социальной защиты».
- В ходе трехдневного голосования на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года из Ростовской области, Дагестана, Калмыкии, Ставропольского и Краснодарского краев активно приходили сообщения о нарушениях с избиением наблюдателей, попыткой отравления члена участковой комиссии, драках, закрытых шваброй камерах видеонаблюдения.
- На пиар «Единой России», КПРФ, ЛДПР и еще двух представленных в парламенте Ростовской области партий власти потратят 61 млн рублей из бюджета – такой тендер разместило министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
- Волгоградский облсуд в апелляционной инстанции утвердил решение Дубовского райсуда о признании законными выборов главы администрации Горноводяновского сельского поселения. Сторона истца настаивает, что в представленном теризбиркомом в суд списке избирателей есть признаки фальсификации и что суд не позволил им полноценно ознакомиться с документами.
- Красносулинский районный суд Ростовской области рассмотрел уголовное дело о фальсификации итогов голосования в отношении члена участковой избирательной комиссии Александра Филипченко, который во время выборов в Госдуму в сентябре 2021 года заполнил и вбросил в урну бюллетени. Суд освободил его от уголовной ответственности.