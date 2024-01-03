Город в Курской области отключили от электричества после удара

В Курской области город Железногороск с населением почти в 100 тысяч человек остался без электричества и теплоснабжения на время ремонта подстанции, поврежденной в результате удара ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам чиновника, восстановительные работы должны закончиться «в течение двух часов». Ранее Старовойт утверждал, что из-за «воздушной атаки со стороны ВСУ» без света остались дома в нескольких населённых пунктах. О пострадавших в результате удара по подстанции не сообщается.

Телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на слова местных жителей, сообщает, что в некоторых частях Железногорска перестали работать магазины, заправки и банкоматы. Наблюдаются проблемы с мобильной связью. Один из сотрудников машиностроительного завода «Вагонмаш» в разговоре с телеграм-каналом заявил, что предприятие прекратило работу, а всех рабочих отправили домой. «Люди в панике. В магазинах раскуплена вода. И магазины почти все не работают. На заправке огромная очередь», – цитирует «Осторожно, новости» одного из жителей города.

Ранее 3 января сообщалось об ударе по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны России отчитались о сбитии ракет выпущенных в направлении города.