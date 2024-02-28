Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы для «иноагентов»

Госдума приняла закон о запрете рекламы для «иноагентов».
Согласно документу, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями иностранными агентами, и рекламироваться самим на их ресурсах.
«Нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь средства от рекламы», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч – для юридических.
Теперь крупные рекламные агентства планируют включать в договоры с площадками пункт, который позволит расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если площадку объявят «иноагентом». Также рассматривается возможность требования компенсации в случае признания, например, блогера, «иноагентом».
- Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под «иностранным влиянием», определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре более 570 «иностранных агентов»: физических лиц, СМИ, НКО и движений.
- Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
- С конца 2022 года «иноагентам» запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.