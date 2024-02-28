Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы для «иноагентов»

Госдума приняла закон о запрете рекламы для «иноагентов».

Согласно документу, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями иностранными агентами, и рекламироваться самим на их ресурсах.

«Нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь средства от рекламы», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч – для юридических.

Теперь крупные рекламные агентства планируют включать в договоры с площадками пункт, который позволит расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если площадку объявят «иноагентом». Также рассматривается возможность требования компенсации в случае признания, например, блогера, «иноагентом».