Госдума РФ отменила предельный возраст военной службы по контракту

Госдума в среду приняла сразу в трёх чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Следом он был одобрен в Совете федерации.

Закон исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (для мужчин в России это 65 лет) и иностранцев, при котором им предоставляется право заключать контракт о военной службе. Ранее первый военный контракт мог заключить россиянин до 40 лет и иностранец до 30 лет.

Авторы законопроекта – председатель комитета по обороне и бывший замминистра обороны, депутат от "Единой России" Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов считают, что закон позволит привлечь в армию новых специалистов "востребованных специальностей", в частности медиков и инженеров. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам".

Закон принят Госдумой на фоне вторжения России в Украину и разговоров о мобилизации. В мае ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Владимир Путин – на фоне сообщений о неудачах и потерях российской армии в Украине – может заявить о мобилизации. В Кремле называли эти планы "неправдой" и "чушью".