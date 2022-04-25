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Госсекретарь и министр обороны США посетили Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщения о визите подтвердили утром в понедельник как Зеленский, так и представители США, которые уже покинули Украину и прибыли в Варшаву.
Это первый визит американских представителей на столь высоком уровне после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Накануне минуло 2 месяца с начала войны.
Визит не освещала пресса, американская сторона не сообщала о нём заранее, однако его анонсировал Зеленский на пресс-конференции в субботу.
Выступая в Варшаве, Блинкен сказал, что, по его оценке, Украина "добивается успеха" в войне против России, которая не достигает поставленных целей. По словам госсекретаря, независимая Украина "будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин".
По словам Блинкена, главной целью визита было показать высокий уровень поддержки Соединёнными Штатами властей Украины и её народа. Остин назвал выдающимися действия украинских войск, отразивших наступление на Киев.
По итогам визита было объявлено о выделении США более 300 млн долларов на новый пакет военной помощи для Украины. Также обсуждалось возможное возвращение посольства США из Львова в Киев.
С начала войны США и их союзники ввели против России несколько пакетов санкций, а также снабжают Украину оружием, номенклатура которого постоянно расширяется.
Другие новости дня
МИД РФ: ООН, ЕС и ОБСЕ «взяли в заложники» Женевские дискуссии
Женевские дискуссии по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе, новый раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
«Что касается Женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это – не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит «тройке» сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ), отложивших своим решением на неопределенное время планировавшийся на конец марта очередной, 56-й раунд», – сказал дипломат.
По его словам, эти участники дискуссий фактически «взяли в заложники» важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе «удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности».
«Так что вся ответственность за срыв переговоров – полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это – один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат», – отметил Гончар.
Он подчеркнул, что «недружественные и политизированные шаги западных партнеров не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе», могут «привести к возникновению неопределенности в этом регионе».
- 55-й раунд Женевских дискуссий прошел в декабре прошлого года, после которого стороны сообщили о проведении следующего раунда 29-30 марта 2022 года. Руководитель югоосетинской делегации Константин Кочиев в конце марта заявил, что встреча отложена на неопределенный срок.
В Словении партия премьер-министра проигрывает выборы в парламент
Словенская демократическая партия, возглавляемая действующим премьер-министром Янезом Яншей, проигрывает парламентские выборы. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчёта голосов после закрытия участков на выборах в воскресенье, 24 апреля. Глава правительства в стране назначается депутатами.
После подсчёта 67,4 процентов голосов результаты таковы: за проевропейское "Движение "Свобода", возглавляемое бизнесменом Робертом Голобом, проголосовали чуть больше 34 процента граждан страны. На втором месте идет Словенская демократическая партия, которую возглавляет Янша, с 24%, на третьем - "Новая Словения - Христианские демократы" с 7 процентами, на четвертом - "Социальные демократы" с 6,6 процентами. Партия "Левых" балансирует на грани проходного барьера в четыре процента.
63-летнего Яншу обвиняют в авторитарном давлении на политику Словении, в попытках нарушения верховенства права, давлении на СМИ и правозащитников. Экзит-поллы после закрытия участков показали даже большее преимущество "Свободы" — согласно опросам, за неё проголосовали около 36 процентов избирателей, а за партию Янши — 22,5 процента.
- Голоб, как и Янша, поддерживает санкции против России и поддержку Украины со стороны ЕС. Однако он обвиняет действующего премьер-министра в том, что тот пытается использовать тему войны для укрепления своей власти.
В Брянске ночью загорелась нефтебаза «Транснефти»
В Брянске горит нефтебаза "Транснефть Брянск Дружба". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировать людей из-за пожара не будут. Причины пожара пока не установлены. Комментарий "Транснефть-Дружбы" пока получить не удалось.
МЧС cообщило о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска ночью. Позже источники "Интерфакса" и РИА Новости сообщили о ещё одном пожаре, который произошел на нефтебазе в другой части города. Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров, рассказал собеседник "Интерфакса". Украинские СМИ утверждают, что горел военный объект, предположительно склад боеприпасов.
По ряду сообщений, пожарам предшествовали взрывы. Baza публикует видеозапись предположительно с камеры наблюдения, свидетельствующую в пользу этой версии.
Брянская область граничит с Украиной, где идут боевые действия. Город Брянск расположен более чем в 100 км от границы с Украиной, что практически исключает ракетный удар с украинской территории.
"Транснефть-Дружба" - дочернее общество "Транснефти". В ведении предприятия находится нефтепровод "Дружба", по которому осуществляются поставки нефти из России в Европу.
В Брянской области до 25 апреля действует высокий уровень террористической угрозы. 14 апреля губернатор Александр Богомаз утвеерждал, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек и около 100 домов. В начале апреля власти другого приграничного российского региона - Белгородской области - обвинили Украину в обстреле нефтебазы на территории Белгорода. В понедельник глава Курской области заявил, что были сбиты 2 ударных беспилотника.
В бельгийском порту застряли 8 тысяч автомобилей премиум-класса для России
В бельгийском порту Зебрюгге застряли около 8 тысяч дорогих автомобилей, предназначавшихся для отправки в Россию. Они не смогут попасть туда из-за санкций Евросоюза. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Автомобили, среди которых есть Lexus, Cadillac и Mercedes, в начале апреля прибыли из Азии, пишет издание. Предполагалось, что они будут переправлены в российские порты. Но в марте Евросоюз запретил экспортировать в страну предметы роскоши. В том числе - машины, стоимостью более 50 тысяч евро.
ЕС ввел несколько пакетов санкций против России из-за вторжения в Украину. Запрет на экспорт предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия, был включен в четвертый пакет санкций.
Помимо автомобилей, в порту застряли и другие товары, которые следовали в Россию, в том числе это запчасти для самолетов, химикаты и полупроводники. Всего в порту для проверки заблокированы более тысячи контейнеров.
Автор чеченского оппозиционного канала 1ADAT отказался от анонимности
Активист Ибрагим Янгулбаев – брат правозащитника Абубакара Янгулбаева и сын арестованной по обвинению в нападении на полицейского Заремы Мусаевой – отказался от анонимности и рассказал о связи с оппозиционным чеченским движением 1ADAT. Янгулбаев – один из его создателей и руководителей.
Появившееся в 2020 году движение долго оставалось анонимным. Как сообщил Ибрагим Янгулбаев Кавказ.Реалии, он намеренно не комментировал причастность к 1ADAT даже после того, как чеченские СМИ заявили о связи его семьи с движением. По его словам, ему не хотелось играть на «информационном поле кадыровцев» и отвлекать внимание от ареста матери.
«В январе, когда мать задержали, не хотелось идти на поводу кадыровцев и акцентировать внимание на 1ADAT, нам было важно помочь матери. Сейчас, когда в очередной раз продлен арест, стало понятно – это дело затянется надолго, поэтому я решил деанонимизироваться. Многие и так знали о моей связи с движением», – рассказал активист.
Собеседник уточнил, что в команде 1ADAT более 30 человек, которые занимаются сбором информации, написанием текстов, производством видеороликов, правозащитной работой. Кроме того, по его словам, у движения несколько сотен информаторов в Чечне – от рядовых жителей до чиновников и военных. Например, именно от них, как заявляют в 1ADAT, поступает информация о действиях кадыровцев в ходе военной агрессии России на территории Украины.
- 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового. Кадыровцы обвинили семью Янгулбаевых в модерировании телеграм-канала 1ADAT.
- Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения. Во время суда по мере пресечения Мусаева была без сознания.
- В ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
В Западной Грузии скончался мужчина, пострадавший во время игры «лело бурти»
Традиционная игра «лело бурти», которая устаивается ежегодно на Пасху в селе Шухути Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) завершилась трагедией – скончался один из участников. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно распространившейся информации, во время игры 47-летний мужчина получил серьезные травмы, после чего его отвели домой, однако состояние пострадавшего ухудшилось, и он был госпитализирован. Спасти пациента врачам не удалось.
Вес кожаного мяча, которым в этом году играли жители Шухути, составил 16,5 кг. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции
Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции. Он победил во втором туре президентских выборов правопопулистского кандидата Марин Ле Пен в воскресенье, 24 апреля. Это следует из предварительных результатов выборов, опубликованных после закрытия участков.
Избирательные участки закрылись в крупных городах Франции в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве), остальные - на час раньше. Согласно предварительным результатам, 44-летний Макрон набрал 58 процентов процентов голосов. У Ле Пен - 42 процента, сообщает газета Le Figaro.
Эти же соперники встретились во втором туре на предыдущих выборах 5 назад, в мае 2017 года. Тогда отрыв Макрона был выше: за него проголосовали 66,1 процента избирателей, за Ле Пен - 33,9 процента. Против президента в этот раз выступали участники массовых протестов так называемых желтых жилетов, недовольных повышением цен на топливо, налогами и снижением уровня жизни. 53-летняя Ле Пен, в свою очередь, смягчила часть своей риторики, в том числе де-факто отказавшись агитировать за выход из Евросоюза.
Многие европейские лидеры поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесет ущерб ЕС. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину. В апреле газета The New York Times сообщала, что Евросоюз планирует ужесточить санкции против российских энергоносителей после переизбрания Макрона, чтобы повышение цен на топливо до голосования не снизило его шансы на победу.
Макрон стал одним из немногих лидеров ЕС, находившихся в контакте с Владимиром Путиным после вторжения России в Украину. Однако его позиция постоянно ужесточается. Его администрация дает понять, что готова к эмбарго на нефть и газ из России: французская экономика зависит от них меньше, чем другие крупные страны Евросоюза.
Бибилов прокомментировал решение суда об отмене даты проведения второго тура выборов
«Назначение повторных выборов президента Южной Осетии на четверг, 28 апреля, расходится с законом, определяющим проведение голосования именно в воскресенье», - заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Инстаграм президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
«Я не знаю, когда пройдут повторные президентские выборы, это должна определить ЦИК. Как известно, состоялся суд, он признал незаконным назначение выборов на 28 апреля. Если следовать логике, конечно, мы вышли из того требования, которое есть в законе, о назначении повторного голосования на срок не позднее, чем 15 дней, - сказал президент. – Назначение выборов в четверг очень расходится с законом, который определяет проведение выборов именно в воскресенье, это делается потому что люди в этот день не работают, они могут спокойно прийти и выполнить свой избирательный долг».
Он также обратил внимание на то, что «даже в случае объявления 28 апреля в республике выходным днем, невозможно осуществить то же самое и в России, и в Абхазии».
«В Москве, Владикавказе, Сухуме также открываются участки по выборам президента нашей республики, где голосуют наши граждане, проживающие там, это около 20 процентов избирателей. И эти люди отдают свои голоса не только Анатолию Бибилову, они отдали предпочтение и другим кандидатам в первом туре, и, соответственно, во втором туре будут голосовать за одного из двух претендентов на должность главы государства. Поэтому проводить выборы в будний день – означает нарушать их конституционные права», - заметил Анатолий Бибилов.
Он выразил надежду, что повторные выборы пройдут в рамках закона.
«Никаких претензий к решению ЦИК мы не будем иметь, никак на нее не влияем. Все видели, что во время первого тура ни одна жалоба не поступила в Центризбирком, хочется выразить ему благодарность за такую работу. Надеюсь, решение он примет именно в рамках закона, а народ получит возможность прийти и проголосовать за того кандидата, чьи позиции ему ближе», - заключил югоосетинский лидер.
Сепаратисты задержали нескольких сотрудников ОБСЕ в Украине
В Донецкой и Луганской областях Украины - на территориях, подконтрольных так называемым «ДНР» и «ЛНР» - задержаны несколько сотрудников миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что члены национальной миссии ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске. Организация использует все доступные каналы, чтобы содействовать их освобождению», - сообщается в твиттере организации.
Речь, по всей видимости, идет об украинских сотрудниках миссии, которая работала в Украине, включая неподконтрольные Киеву районы Донбасса, с 2014 года. С 1 апреля нынешнего года миссия ОБСЕ прекратила работу, поскольку Россия заблокировала продление ее мандата. Власти самопровозглашенных «народных республик» потребовали, чтобы сотрудники организации покинули их территорию до конца апреля.
В субботу власти самопровозглашенной «ЛНР» заявили, что некоторые члены персонала ОБСЕ осуществляли «разведывательную деятельность», якобы передавая информацию о деятельности сепаратистов министерству обороны Украины. Представители «ЛНР» заявляли о задержании двух сотрудников миссии ОБСЕ. Сепаратисты «ДНР» о задержаниях не сообщали.
Украина предложила России «реальное пасхальное перемирие» в Мариуполе
Украина - в праздник Пасхи, который сегодня отмечают православные христиане - вновь предложила России пасхальное перемирие для эвакуации людей из Мариуполя и с территории завода «Азовсталь», где продолжают удерживать оборону украинские военные.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня написал в соцсетях:
«Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три “мариупольских шага”.
1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие в Мариуполе.
2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.
3. Согласиться на специальный раунд переговоров, чтобы мы забрали/обменяли военных».
Предложения о специальных переговорах по ситуации в Мариуполе украинская сторона выдвигала и раньше, но Россия на них не ответила. Попытка организовать накануне гуманитарный коридор из Мариуполя сорвалась – это признали обе стороны.
Три дня назад российский президент Владимир Путин распорядился не штурмовать “Азовсталь”, - после того как получил доклад министра обороны Сергея Шойгу об установлении контроля над остальной территорией Мариуполя. В тот же день Россия отклонила предложение (сделанное 19 апреля) генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о пасхальном перемирии в Украине, заявив, что эта передышка позволит собраться с силами украинским войскам.
Российские войска продолжают наносить удары по территории «Азовстали».
Находящийся на территории «Азовстали» заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламарь утром 24 апреля записал видеообращение с призывом сделать все, чтобы освободить людей из Мариуполя: «Сегодня Пасха и, несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать… В это время, когда вы отправляете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей».
Ранее сообщалось, что на территории завода укрываются по меньшей мере сотни мирных жителей Мариуполя.
Российские военные неоднократно заявляли о готовности предоставить гуманитарный коридор для выхода с «Азовстали», но от украинских военных они при этом требуют сдаться в плен.
Международный комитет Красного креста в воскресенье выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал немедленно обеспечить в город гуманитарный доступ, а также безопасный коридор для выхода с «Азовстали» для мирных жителей и раненых.
Бои в Мариуполе продолжаются почти 2 месяца, за это время большая часть города - важного порта на юге Донецкой области - была разрушена. По оценкам (точное число жертв установить не представляется возможным) погибли тысячи мирных жителей. Большая часть города сейчас под контролем российских военных и сепаратистов «ДНР».
Алексей Арестович: Кадыров приезжал в Мариуполь после «неприятного разговора» с Путиным
Из-за низкой боеспособности военных из Чечни во время агрессии России в Украине у главы республики Рамзана Кадырова был «неприятный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего чеченские подразделения перебросили в Мариуполь. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
В интервью «Медузе» Арестович рассказал о значительных потерях среди военных с Северного Кавказа – по его словам, погибли или ранены не менее пяти тысяч человек из кавказских республик, включая Чечню.
«Но только я знаю, по-моему, три случая, когда накрывали кадыровские колонны артиллерией и авиацией, причем там 30-40 машин за раз. Они и в наземные засады попадали, и наш спецназ их очень сильно почикал. Настроение у них сразу упало – еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии», – сказал Арестович.
После этого, по словам политика, у Кадырова был «очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности». Затем военных из Чечни, по словам Арестовича, перебросили в Мариуполь, куда к ним приезжал Кадыров.
«За эту героическую вылазку [Кадыров] получил звание генерал-лейтенанта», – утверждает Арестович.
Собеседник «Медузы» добавил, что в реальных боях кадыровцы не участвуют, но записывают «смешные видео»: «Они движутся в третьем-четвертом эшелоне – чтобы посниматься, чтобы что-то изобразить. В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженных, они принимают участие».
С 4 марта Кадыров порядка 30 раз заявлял в своем телеграм-канале о скором взятии украинского Мариуполя, который находится в блокаде российских военных, в том числе подразделений полка МВД и Росгвардии из Чечни.
8 апреля в Грозном прошло вручение Кадырову погон генерал-лейтенанта.
- Кавказ.Реалии проанализировал, чем прославились в России бойцы Кадырова – оказалось, что многие из них были причастны к пыткам и убийствам людей и до войны в Украине. Как минимум двое из воюющих являются киллерами в розыске, семеро имеют отношение к массовым пыткам и досудебным расправам над жителями Чечни, один военный вовсе считался мертвым.
- Из чеченского города Гудермес в зону боевых действий в Украине направились очередные «добровольцы». Они прошли подготовку на базе расположенного там российского университета спецназа, говорится в репортаже ЧГТРК «Грозный».
В Грузию доставлены тела добровольцев, погибших в Украине
В Тбилиси доставлены тела двух грузинских добровольцев - Зазы Бицадзе и Алика Цаава, погибших в ходе боевых действий в Украине. В столичном аэропорту их встречали родственники, друзья и рядовые граждане, сообщает SOVA.
Заза Бицадзе и Алик Цаава погибли в Луганской области, недалеко от Рубежного, 16 апреля, когда ехали в город за телом погибшего незадолго до этого грузинского добровольца Аркадия Касрадзе.
Накануне тело Касрадзе также было доставлено на родину. Гражданская панихида прошла в храме Кашвети в Тбилиси, после чего гроб с телом бойца отвезли в Гори. Он будет похоронен с воинскими почестями на родовом кладбище.
Тело другого грузинского героя, Бахвы Чикобавы, убитого в районе осажденного Мариуполя, до сих пор не доставлено на родину.
В ходе войны на Украине погибли уже девять грузинских добровольцев.
В России заблокировали сайт для шахматистов Chess.com
В России заблокирован сайт chess.com, один из самых популярных онлайн-ресурсов для шахматистов. Роскомнадзор добавил сайт в реестр запрещенных по требованию Генеральной прокуратуры 23 апреля. Об этом сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и издание TJournal. Ранее на блокировку обратила внимание «Роскомсвобода».
Формально в реестр внесены две страницы сайта - со статьями о российском вторжении в Украину, однако из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, доступа без инструментов обхода блокировки нет ко всему сайту.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, поддержавший вторжение и попавший под дисквалификацию ФИДЕ, ранее призвал российские власти заблокировать ресурс, поскольку его администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку на пост о войне в Украине, содержащий критику действий России. Аккаунт самого Карякина был заблокирован. При этом другие пользователи chess.com из России и Беларуси заблокированы не были.
Как отмечает TJournal, платформа chess.com позволяет играть онлайн с соперниками со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и мировые звезды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.
Макрон против Ле Пен. Во Франции - второй тур президентских выборов
Во Франции сегодня проходит второй тур выборов президента. За избрание на второй пятилетний срок борется действующий президент Эммануэль Макрон. Его соперница - лидер правых популистов Марин Ле Пен.
Эти же соперники встретились во втором туре выборов 5 лет назад. Тогда Макрон, который шел на выборы, как и Ле Пен, как представитель оппозиции, одержал убедительную победу. Сейчас, по опросам, его шансы тоже предпочтительнее, хотя разрыв между кандидатами, скорее всего, будет меньше. В среднем, по опросам, Макрон может претендовать на 55 процентов голосов.
Если Макрон одержит победу, он станет первым президентом Франции за 20 лет, который сможет избраться на второй срок. В последний раз это удавалось Жаку Шираку, который победил отца Марин Ле Пен Жана-Мари.
Хотя Марин Ле Пен придерживается более умеренных позиций, чем ее отец и она сама несколько лет назад, большинство политических сил Франции поддержало Макрона, чтобы не допустить крайне правых к власти. Многое будет зависеть от позиции радикальных левых, чей кандидат Жан-Люк Меланшон в первом туре выборов 2 недели назад занял третье место. Сторонники Меланшона яростно выступают против политики Макрона. Однако их лидер призвал не голосовать за Ле Пен, поскольку для левых она остается «большим злом».
Многие европейские лидеры также поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесет ущерб ЕС. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину.
Ле Пен осудила российское вторжение в Украину, но продолжает выступать за продолжение сотрудничества с Москвой. Позиция Макрона, который до последнего времени оставался одним из немногих лидеров ЕС, находившихся в контакте с Владимиром Путиным, по ходу войны становится все более жесткой по отношению к Кремлю. В ходе предвыборных дебатов Макрон подверг свою соперницу критике за связи с Россией. Макрон, в частности, указал на кредит, который партия Марин Ле Пен взяла у «Первого российско-чешского банка» в 2014 году. По его словам, это обстоятельство означает, что в случае избрания президентом у Ле Пен в отношениях с Кремлем «будут связаны руки».
Во время дебатов Ле Пен старалась апеллировать к избирателям, недовольство которых может быть связано с ростом потребительских цен, в том числе, из-за войны России с Украиной. Ле Пен заявила, что ее приоритетом, если она станет первой женщиной на посту президента Франции, будет снижение расходов для граждан. Себя она назвала кандидатом тех, кто едва сводит концы с концами.
По результатам первого тура, прошедшего 10 апреля, за Макрона отдали голоса почти 28 процентов избирателей, за Ле Пен – более 23 процентов.
Жертвами удара по Одессе стали 3-месячная девочка, ее мама и бабушка
Среди жертв нанесенного в субботу российского ракетного удара по украинскому городу Одесса - трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.
Гибель своей жены и дочери подтвердил житель Одессы Юрий Глодан.
Погибли Валерия Глодан (Явкина), ее дочь Кира и мать, имя которой не сообщается. Под одной из последних записей Валерии Глодан в инстаграме - ее фото во время беременности - уже десятки тысяч записей с соболезнованиями. Последняя ее запись в инстаграме - рассказ о войне и призыв остановить Владимира Путина.
Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, погибли 8 человек. Как отмечает издание «Граты», это первые мирные жители, погибшие в Одессе, расположенной далеко от линии фронта, за 2 месяца войны. «Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов», — заявил Зеленский вечером 23 апреля на пресс-конференции в Киеве. Многие пользователи соцсетей отмечают, что удар был нанесен в преддверии праздника Пасхи, который отмечают верующие и в России, и в Украине.
Одна из выпущенных по Одессе ракет попала в многоэтажный жилой дом и разрушила несколько квартир. Именно там погибли люди. Разбор завалов продолжается. В российских телеграм-каналах появились утверждения, что речь могла идти об обломках ракеты, сбитой украинской ПВО. Опубликованное видео свидетельствует в пользу версии о прямом попадании ракеты.
По данным командования украинского ПВО, по городу было нанесено несколько ударов крылатыми ракетами с самолетов, находившихся над Каспийским морем, то есть в сотнях километров от Одессы. Две ракеты поразили военный объект и жилые дома.
Российское минобороны заявило, что «высокоточным оружием» был поражен военный аэродром под Одессой. О попадании ракеты в жилой дом и гибели мирных жителей в сообщении ничего не говорится.
Сегодня ровно два месяца с начала российского вторжения в Украину.
Аслан Бжания поздравил православных христиан Абхазии с праздником Светлой Пасхи
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи – Воскресения Христова.
«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Праздник Святой Пасхи несет негасимый свет веры и дарит нам чувства надежды и душевной теплоты. Он являет собой символ торжества жизни, духовного возрождения, всепрощающей любви. Великий праздник Пасхи способствует духовному подъему, помогает преодолевать трудности. В этот праздничный день наши сердца наполняются самыми добрыми чувствами, забываются все обиды.
Пасхальные традиции придают особое настроение и атмосферу в наших домах. Дорогие друзья, пусть этот праздник придаст сил для новых достижений и согреет теплотой общения с родными и близкими. Мира и процветания нашей Апсны», - отмечается в поздравлении, передает информагентство «Апсныпресс».
Владимир Путин пришел на пасхальное богослужение в Москве
Большинство православных христиан отмечает в воскресенье праздник Пасхи, или воскресения Христова. В Москве богослужение в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл.
На службу прибыл президент России Владимир Путин. Он и ранее, как правило, посещал пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя, за исключением 2020 года, когда в Москве был карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Путин сейчас крайне редко появляется на публике - по телевидению, как правило, показывают в записи его встречи с чиновниками, или же он участвует в совещаниях в онлайн-режиме.
- Российские власти на днях отказались от призыва генерального секретаря ООН объявить пасхальное перемирие. Боевые действия в Украине продолжаются. В субботу российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, одна из ракет попала в жилой дом. Погибли не менее 8 человек, в том числе ребёнок. Минобороны России заявило, что удар был нанесён по военному объекту.
- В православных храмах Украины в ночь на воскресенье проходят пасхальные богослужения, однако как правило без прихожан, поскольку в стране действует комендантский час. Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Митрополит Онуфрий возглавил службу в Киево-Печерской лавре. Ранее он записал видеообращение, в котором призвал Путина остановить войну. Во многих православных храмах в Украине перестали поминать патриарха Кирилла, который не осудил войну и фактически поддержал действия российских властей.
- Минобороны России в субботу заявило, что в Украине якобы готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в гибели прихожан храмов на Пасху.
Анатолий Бибилов принял участие в пасхальном богослужении
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в пасхальном богослужении в храме Пресвятой Троицы. Глава республики поздравил народ со святым праздником Пасхи Христовой и пожелал всем Божьей благодати, крепости веры и добра.
«В этот светлый праздник мы молим Бога об исполнении самых добрых надежд, хранимых глубоко в сердце. И в первую очередь молимся за спокойное, красивое будущее наших детей. Пусть Всевышний оберегает всех нас и да будут услышаны сердечных молитвы. Всему народу Осетии желаю благополучия, уверенного движения вперед, созидания во благо нашей Родины. И в этих благих намерениях желаю вам благодатной помощи Божией!», – сказал он.
К началу службы в храм накануне был доставлен Благодатный огонь. Как и в прежние годы, его в Южную Осетию привез глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов, пишет агентство «Рес». Благодатный огонь был передан во все храмы республики.
Православные верующие отмечают в воскресенье один из самых важных и светлых праздников для христиан всего мира – Воскресение Христово.
В этот день главные украшения праздничного стола – пасхальный кулич и крашенки. Традиция красить яйца уходит корнями в глубокую древность и по поверьям является символом возрождения, обновления, новой жизни. В православных храмах накануне прошли праздничные богослужения с крестным ходом и освящением снеди.
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы до городских кладбищ
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые отвезут пассажиров до городских кладбищ в дни пасхальных праздников.
По информации агентства «Новости-Грузия», бесплатные автобусы будут ходить в течение двух дней – 24 и 25 апреля – с 08:00 до 20:00. Они отвозят пассажиров от станции метро «Дидубе» до кладбища «Мухатгверди» и «Вашлиджвари».
До «Кукия» можно добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До «Сабурталинского кладбища» – от станции метро «Делиси», а до кладбища на «Тбилисском море» – от станции метро «Сараджишвили».
Автобусы, следующие в направлении кладбища «Вели», останавливаются на улице Виссариона Чичинадзе – на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно доехать от станции метро «Варкетили», а также с улицы Шуамта.
На Пасху Илия Второй напомнил о важности человеческого достоинства во время войны
Во время войн люди должны проявлять сострадание и доброту к жертвам конфликтов и не утратить человеческое достоинство, веру и любовь. Об этом говорится в пасхальном обращении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
Свою эпистолу предстоятель Грузинской православной церкви посвятил ситуации в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия». Он напомнил, что любая война приносит «большое несчастье, поскольку она уносит тысячи человеческих жизней, попирает всяческий закон, мораль, достоинство, несет разрушение и материально-культурный ущерб, сеет жестокость и всеобщую ненависть».
«В такой обстановке важно и необходимо проявлять сострадание и доброту к жертвам войны (раненым, пленным, обездоленным, детям, женщинам, старикам, немощным и т. д.), чтобы преодолеть зло. Огромную душевную боль вызывают продолжающиеся сегодня в мире войны, особенно по соседству с нами, которую Россия ведет в Украине, где место имеют ужасающие факты и большая жестокость. Вот почему мы все должны особенно молиться и прилагать усилия для достижения мира», - сказал он.
Как указал Илия Второй, в нынешней ситуации «никто не знает, что будет завтра, и как будут развиваться события». По его словам, «процессы могут закончиться в ближайшее время, перерасти в затянувшиеся противостояния, или же мы все можем оказаться перед лицом глобальной катастрофы, что порождает всеобщий страх».
«Однако не следует забывать, что Господь неоднократно открывал человечеству выход из тяжелейших ситуаций; Главное – не утратить человеческое достоинство даже в самой сложной ситуации, не утратить веру и любовь к Творцу», - добавил он. Напоследок патриарх призвал верующих укреплять свою веру и еще раз поздравил всех с праздником Воскресения Господня.
Прихожане Грузинской православной церкви в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля. В ночь на воскресенье Илия Второй возглавил службу в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). К Пасхе в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня. Сегодня в Самеба собрались сотни верующих, на литании присутствовали первые лица страны.
Турция закрыла небо для российских самолетов, следующих в Сирию
Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, которые направляются в Сирию. Об этом в субботу заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Сирии находится российский военный контингент, в том числе боевые самолеты.
По словам Чавушоглу, разрешения выдавались на три месяца, срок действия последнего истек в апреле, и Турция не стала его продлевать. О причинах этого шага он не сказал, однако напомнил о действующем сейчас запрете на проход боевых кораблей через пролив Босфор – Турция ввела его в связи с войной в Украине.
Через турецкое воздушное пространство ведет кратчайший путь из России в Сирию. Его закрытие означает, что придется использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.
Чавушоглу отметил, что Турция продолжает посреднические усилия в конфликте России и Украины. По его словам, продолжаются переговоры в рабочих подгруппах, а также существует предварительное согласие президентов Украины и России на встречу в Турции.
Спецрейсом из Израиля в Тбилиси доставили благодатный огонь
Благодатный огонь доставили в Грузию спецрейсом из Израиля, сообщает Общественный вещатель.
Делегацию Грузинской православной церкви, которая присутствовала на сегодняшней церемонии в храме Гроба Господня, в Тбилисском аэропорту встречали сотни людей.
Из аэропорта свечи и лампады доставили в Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где в эти минуты проходит праздничная пасхальная служба. Затем благодатный огонь передадут во все епархий ГПЦ на территории страны.
Из Иерусалима в Грузию Благодатный огонь в Грузию доставляется с 1995 года, с 1999 года – его привозят спецрейсом.
Зеленский раскритиковал Грузию за позицию касательно войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос грузинской журналистки об отношениях между Украиной и Грузией на фоне полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.
Президент Украины заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины - это по-настоящему братские народы, а потому и больно воспринимает такие действия со стороны грузинских властей.
Об этом он сказал 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.
«Я считаю, что грузинский действительно один из самых близких народов к Украине. Именно грузинский народ. И это начиная исторически, начиная с первой революции, мы видели такую большую поддержку. И сейчас даже, когда мы не поняли, скажу вам откровенно, и в принципе я могу быть откровенным с грузинами, потому что мы действительно братские народы. И я не понимаю позицию лидеров вашего государства. Да, я не понимаю. И потому я так больно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то, на что они идут. Невведение этих санкций, эти копейки. В истории двух государств, в истории такого соседства. Несмотря на количество километров, мы соседи. Мы гораздо ближе, чем мы с Россией.
Вы видите, что у нас с Россией война. И мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией. И уверен, что их никогда не будет. Как Грузия вышла сейчас, как она вышла на улицы, как вышел весь Тбилиси, как он поддерживал. И я обращался, и наши люди обращались, и как ваши люди приехали сюда и, отдавая жизнь свою, воевали, поддерживали, гуманитарно помогали, волонтеры, и много всего за все эти годы. Еще раз, начиная с революции, заканчивая началом войны еще с 2014 года.
Но я не могу понять поведения. Я не учитель, а ваши лидеры не ученики. Это взрослые люди и точно уже не игрушки. Я не понимаю, ради чего. Ради чего? Невведение санкций? Я слышал, что мы должны защищать свою экономику. Какая экономика? Уже отобрали часть территории в Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это того не стоит, я так считаю», - сказал Зеленский.
Зеленский: Как только у нас будет оружие - мы пойдем вперед
Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на станции метрополитена в Киеве.
Отвечая на вопрос о том, как Украина отреагирует на возможное проведение референдумов о создании «народных республик» на оккупированных Россией территорий Херсонской и Запорожской областей, Зеленский сказал: «Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов». По словам президента Украины, несмотря на нападение России на Украину и убийства мирных жителей, он по-прежнему выступает за переговоры и готов встретиться с Владимиром Путиным.
Зеленский также заявил, что Украина вернет под свой контроль территории, которые в ходе войны были заняты российской армией. «Как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед возвращать наши территории. И это будет не через десятки лет» - сказал президент Украины, поблагодарив страны Запада за поставки оружия.
По словам Зеленского, в воскресенье в Киев приедут министр обороны и госсекретарь США. С ними будут обсуждаться вопросы дальнейшей поставки вооружений.
Президент Украины сказал, что сейчас нет возможности деблокировать Мариуполь военным путем, и вновь призвал Россию разрешить ситуацию гуманитарным путем - выпустить из города заблокированных на заводе «Азовсталь» украинских военных и мирных жителей в обмен на российских пленных.
Зеленский также призвал жителей России занять четкую позицию по отношению к войне и, если они ничего не могут сделать, чтобы ее остановить, то хотя бы высказаться против нее. Жизнь в России он назвал «виртуальной реальностью» и призвал россиян выйти из нее и вернуться в реальный «цивилизованный мир». Тех, кто в России выходят на акции протеста против войны, он поблагодарил, отметив, что их «немного», но российские власти их «боятся».
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