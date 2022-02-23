Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на 24 февраля встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, поскольку Россия начала вторжение на территорию Украины.

Блинкен сказал, что одним из условий встречи с российским министром был отказ России от вторжения в Украину, но теперь США не видят в ней смысла.

"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу в настоящее время", — сказал Блинкен, выступая в Вашингтоне после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен уже сообщил Лаврову о своем решении. При этом он отметил, что США готовы к дипломатическим контактам с Россией, однако Москва должна "продемонстрировать серьезный настрой".

Энтони Блинкен также отметил, что заявление президента России Владимира Путина о признании двух сепаратистских регионов на востоке Украины и его комментарии вызывают "глубокую тревогу" и ясно показывают, что Путин рассматривает Украину как "подневольное", а не суверенное государство.

Госсекретарь пообещал, что США и их союзники будут ужесточать санкции, если Россия продолжит эскалацию своей агрессии в отношении Украины.

Сегодня Минфин США ввел ряд санкций против российских компаний, чиновников и их детей из-за решения России признать независимость сепаратистских республик Донбасса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируется. Саммит мог быть организован после встречи Блинкена и Лаврова. При этом Псаки отметила, что США "никогда не будут полностью закрывать дверь дипломатии".