Госсекретарь США перед поездкой в Киев поговорил с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым недавние переговоры о безопасности в Европе. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи в Украине и вблизи ее границ.

Как говорится в сообщении, Блинкен также подтвердил «непоколебимую приверженность» США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Глава Госдепартамента поговорил с Лавровым накануне своего визита в Киев. Он запланирован на 19 января. Как сообщается, поездка станет продолжением усилий США с целью убедить Россию отказаться от эскалации в конфликте с Украиной и выбрать дипломатический путь. Кроме украинских лидеров, Блинкен встретится в Киеве с сотрудниками посольства США и расскажет им о шагах Вашингтона в случае дальнейшей эскалации (по всей видимости, подразумевается судьба посольства в случае масштабного российского вторжения в Украину). Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где российские угрозы Украине и возможные ответные меры будут обсуждать главы внешнеполитических ведомств США, Германии, Франции и Британии.

В сообщении российского МИД о разговоре Лаврова с Блинкеном акцент сделан на российских требованиях «гарантий безопасности», которые обсуждались на переговорах на прошлой неделе. Москва требует от Вашингтона письменного ответа на них. Также в сообщении МИД России сказано: «Министр призвал Госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения».

Москва утверждает, что не готовит вторжение в Украину, и в то же время отказывается снизить число своих военнослужащих у украинской границы. Именно сосредоточение более 100 тысяч российских военных, сопровождаемое агрессивной риторикой, вызвало опасения Запада, что Москва может готовить удар по Украине.