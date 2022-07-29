Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые после начала февральского вторжения России в Украину поговорил по телефону с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили предложение Вашингтона об обмене заключенными и российское вторжение.

Как передает Associated Press, Блинкен призвал Лаврова согласиться на предложенную Вашингтоном сделку по обмену заключенными. Предполагается, что США передадут России приговоренного к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам россиянина Виктора Бута на олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Уилан осужден в России за шпионаж, Грайнер предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков за привезенные в Россию картриджи для вейпа с гашишным маслом. Ранее канал CNN сообщил, что план обмена одобрен президентом США Джо Байденом. Госсекретарь США заявил, что его разговор с Лавровым был посвящен преимущественно этой теме и был «прямым и откровенным».

Кроме разговора об обмене Блинкен сообщил Лаврову о необходимости выполнения Москвой соглашение о вывозе зерна из украинских портов и предупредил о последствиях готовящейся аннексии Россией территорий на юге и востоке Украины.

Российский МИД сообщил, что Лавров в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что цели и задачи российского вторжения в Украину будут «полностью выполнены», а поддержка Украины оружием «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».

Сообщение министерства посвящено обсуждению вопросов вокруг Украины. Министр заявил, что ситуация на международном продовольственном рынке осложняется из-за американских санкций против России и предложил обсуждать вопрос обмена заключенными непублично, «в режиме тихой дипломатии».