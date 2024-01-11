Греческий премьер пообещал легализовать однополые браки

В Греции в ближайшее время будет опубликован законопроект об однополых браках. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил в среду 10 января о необходимости покончить с дискриминацией по гендерным признакам.

Греция за последние десять лет осуществила реформы, улучшающие правовое положение ЛГБТ+ сообщества. Долгое время греческая православная церковь сопротивлялась нововведениям, отмечает Reuters.

Мицотакис, пытающийся покончить со своим привычным образом консервативного политика, написал проект национальной стратегии в сфере прав ЛГБТ+. Этот курс может получить поддержку среди левых политиков и общественности с левыми взглядами. Более консервативные круги могут негативно отнестись к шагам Мицотакиса.

В интервью вещательной компании ERT премьер-министр заявил, что дискриминация, основанная на гендерных различиях, должна быть преодолена на основе законов. И это, по словам главы правительства, не является каким-то революционным подходом, который отличался бы от правовых норм, действующих в других странах Европы.

Представители греческого ЛГБТ+ сообщества неоднократно заявляли, что законы, ранее принятые законодателями в сфере регулирования отношений между гражданами разного пола, до сих пор не достигли требуемого равноправия. Например, если в 2015 году Греция признала соглашения между людьми одного пола о совместной жизни, об их правах и социальных льготах, то до сих пор такие пары не получили разрешения иметь родительские права в случае усыновления чужого ребёнка или рождения своего.

После публикации законопроекта у политиков и общественности будет достаточно времени для обсуждения документа, заявил премьер.