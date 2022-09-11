Гроб с телом Елизаветы II перевозят из Балморала в Эдинбург

Гроб с телом британской королевы Елизаветы II утром в воскресенье покинул шотландский замок Балморал, где она умерла 8 сентября. Траурный кортеж из нескольких черных автомобилей отправился в Эдинбург. Путь в 280 километров он преодолеет за шесть часов.

В городах и селах по пути следования кортежа люди выходят к дороге, чтобы проводить королеву в последний путь.

Дубовый гроб Елизаветы II покрыт шотландским королевским штандартом. Он будет установлен во дворце Холируд в Эдинбурге. В воскресенье его перенесут в собор святого Эгидия, где состоится заупокойное богослужение с участием членов королевской семьи. В течение суток жители Шотландии смогут проститься с королевой в соборе. Затем гроб перевезут в Лондон. Похороны после 4-хдневного прощания пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

Новый король - старший сын королевы Карл III - накануне был провозглашён в Лондоне монархом Советом по престолонаследию. В воскресенье подобная церемония повторилась в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, бывших британских доминионах. Главой этих государств, как и еще 10 стран Содружества, остается британский монарх. Австралийский премьер Энтони Албаниз, сторонник республики, заявил, что сейчас не время думать об организации референдума о смене формы правления.

Елизавета II царствовала 70 лет и оставила глубокий след в истории Британии и всего мира. На ее похороны, как ожидается, приедут лидеры многих стран мира.