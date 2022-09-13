Гроб с телом королевы Великобритании отправляется в Лондон

В Эдинбурге завершилась церемония прощания с королевой Великобритании. Гроб с телом Елизаветы II вынесли из собора Святого Эгидия. Траурный кортеж направился в аэропорт Эдинбурга, откуда гроб отправят рейсом королевских авиалиний в Лондон.

По пути следования траурной процессии выходили люди, чтобы отдать дань уважения Елизавете II.

В Лондоне гроб на ночь поместят в Букингемский дворец, а в среду тело монарха доставят в Вестминстерский дворец. В течение четырех дней – до 06:30 утра 19 сентября – там будет проходить церемония прощания.

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла побывали сегодня с визитом в Белфасте и посетили замок Хиллсборо - королевскую резиденцию в Северной Ирландии.

Монарх встретился с госсекретарем Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом и другими высокопоставленными политиками. Все они принесли соболезнования.

Карл III с супругой также посетили службу в соборе Святой Анны.