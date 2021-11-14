Группа иракцев была задержана на границе между Беларусью и Польшей

«Там, где нет справедливости, там нет мира - протекающий в Грузии политический процесс является лучшим доказательством этой простой истины, где не было осуществлено правосудие по отношению к преступникам, создалась прямая угроза миру и стабильности, которые являются необходимыми условиями для беспрепятственного развития страны», - говорится в заявлении председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, передает Общественный вещатель.

Кобахидзе пишет, что правосудие будет осуществлено по отношению ко всем лицам, кто совершил преступление. По его словам, одной из основных проблем грузинской политической системы является постоянная попытка политизации судебной системы, в чем, помимо радикальной части оппозиции и связанных с ней СМИ, участвуют и иностранные лоббисты. По заявлению Кобахидзе, в результате именно их усилий в 2020-2021 годах были освобождены Гиги Угулава, Ника Мелия и Георгий Руруа, которые и сегодня вовлечены в поляризацию. Вместе с тем, по его словам, подавляющее большинство зарубежных партнеров объективно относятся к происходящим в стране событиям.

«Мы часто слышим искреннюю критику и замечания от друзей. Такая критика очень ценна для нас, и мы ее ценим. На основе предоставленной нами информации, наши партнеры, настоящие друзья Грузии, часто меняли свою исходную позицию, что подтверждает их искренность. Однако есть небольшое количество иностранных политиков, которые упорно не меняют своей позиции и продолжают прямолинейно, без каких-либо аргументов лоббировать «Национальное движение».

Поскольку тема Саакашвили сегодня является наиболее актуальной в этом плане, я коснусь этой темы сравнительно подробно. В частности, нужно ответить на несколько простых вопросов:

Когда самое высокое должностное лицо государства физически тяжелейше расправляется с членом парламента и оказывает покровительство убийцам молодого человека путем злоупотребления своей властью, должен ли он понести наказание за эти действия (это два официальных обвинения, по которым Саакашвили был приговорен к 6 годам тюремного заключения; в отношении обоих этих дел в Грузии всем все известно, вместе с этим вину Саакашвили по делу Гиргвлиани подтвердил и Страсбургский суд? Ответ на этот вопрос прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - да.

Следует ли немедленно арестовать человека, осужденного за эти преступления, незаконно пересекающего границу Грузии? Ответ на этот вопрос тоже прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - да.

Если осужденный без всяких оснований объявляет голодовку и требует освобождения, следует ли удовлетворять эту просьбу? Ответ здесь прост: если Грузия - государство и для нее ценно верховенство закона - нет.

Когда осужденный просит перевести его в гражданскую клинику для того, чтобы покинуть тюрьму, а его сообщникам представился шанс для его освобождения, должна ли власть согласиться с этим требованием? Ответ прост: если Грузия является государством - нет.

Когда осужденный отказывается от перевода из одного пенитенциарного учреждения в другое, где имеется клиника, должно ли государство использовать пропорциональные меры принуждения для перевода осужденного? Ответ в данном случае прост: если Грузия - государство - да.

И, наконец, когда сообщники осужденного категорически требуют обнародования видеозаписи процедуры его перевода, несмотря на то, что знают, что эти кадры будет неприятно смотреть, и когда необнародование кадров они используют для распространения лжи и спекуляций, должно ли государство поделиться с обществом полной информацией о правде? Ответ на этот вопрос прост - если Грузия - государство, осознающее свою ответственность, чтобы никто не мог ввести общество в заблуждение - да», - пишет Ираклий Кобахидзе.

Один из депутатов Европарламента, который, по его словам, является давним лоббистом «Национального движения», назвал Михаила Саакашвили политзаключенным. «Мы хотим задать таким людям простой вопрос - признают ли они Грузию государством? А если признают - верят ли они, что верховенство права и закона является необходимым атрибутом государства?», - пишет Ираклий Кобахидзе.

Как пишет председатель «Грузинской мечты», вопрос прост - эти люди должны доказать, что они друзья Грузии, а не Саакашвили. «Ввиду всего вышесказанного вопрос прост - либо эти люди признают, что Грузия является государством, а в государстве правит закон, либо нам придется назвать их покровителями преступников. Если правосудие не будет совершенно в отношении преступников, особенно против криминалов, которые все еще движимы амбициями вернуться к власти, Грузия никогда не сможет выйти из замкнутого круга поляризации, а «Грузинская мечта» не может допустить это и не допустит.

В будущем, когда мы будем оценивать шаги наших зарубежных партнеров, мы будем руководствоваться главным принципом, отраженным в этом письме - грузинское государство не будет сотрудничать с людьми, которые не признают это государство государством из-за политической предвзятости в пользу криминалов», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе.