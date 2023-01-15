Гулагу.нет: бывший командир «ЧВК Вагнера» запросил убежища в Норвегии

Бывший командир наемников «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев запросил политическое убежище в Норвегии. Об этом сообщил основатель правозащитного фонда «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.

Медведев, как он утверждает, пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера. Медведев добрался до одного из приграничных городков, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию.

Под охраной из местного аэропорта бывшего «вагнеровца» доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Осечкин уточнил, что процедура получения убежища уже запущена. В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина.

Осечкин также опубликовал запись, на которой, как утверждается, Медведев рассказывает об обстоятельствах своего побега. «Впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений» «ЧВК Вагнера», который согласился давать показания, - пишет Осечкин.