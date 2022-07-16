Gulagu.net: в Адыгее избит заключенный, сообщивший о вербовке на войну в Украину

Заключенные ИК-1 в Адыгее по заданию администрации избили осужденного, передавшего правозащитникам информацию о вербовке в колонии «добровольцев» на войну в Украину. Об этом сообщает проект Gulagu.net, официальные структуры новость как о вербовке, так и об избиении не комментируют.

Видео было снято заключенным, который возмутился тем, что других арестантов вербуют на войну, пояснили в Gulagu.net.

«После публикации информации в колонии прошли масштабные обыски, показательно изъяли несколько мобильных телефонов, далее оперативники вызвали несколько «смотрящих» за колонией и приказали им самим разобраться с этим осужденным, пригрозив более жесткими мерами при следующей утечке информации и обращении к правозащитникам», - рассказал Кавказ.Реалии основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

По информации Осечкина, после этого заключенного по указанию оперативников избили. Он добавил, что после огласки целого ряда фактов вербовки осужденных для отправки «добровольцами» на войну в Украину обыски и попытки наказать разгласивших информацию прошли также в исправительных учреждениях Санкт-Петербурга.

В УФСИН России по Адыгее информации об избиении заключенного, а также о вербовке в колониях не комментировали.

О том, имеются ли правовые основания для отправки осужденных на войну, Кавказ.Реалии рассказали эксперты.