Гутерриш в Киеве обсудил с Зеленским эвакуацию из Мариуполя

Эвакуация мирных жителей из Мариуполя стала одной из главных тем визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину в четверг.

На пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским Гутерриш сказал, что делает все возможное, чтобы эвакуация с осажденного российскими войсками мариупольского завода «Азовсталь» стала реальной. Он не стал говорить о подробностях, чтобы не сорвать переговоры об эвакуации. При этом Гутерриш подчеркнул, что в ходе его визита в Москву на этой неделе российский президент Владимир Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Красного креста в эвакуации.

Агентства сообщают, что чиновники ООН ведут переговоры о возможности обеспечения эвакуации как в Киеве, так и в Москве.

Крупный завод «Азовсталь» - последний очаг сопротивления украинских военных в Мариуполе после российской осады, продолжающейся два месяца. Кроме военных с оружием в руках, там находятся несколько сотен раненых, а также мирные жители. Украина настаивает на том, чтобы всем находящимся на заводе позволили эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Российские власти утверждают, что военные должны сдаться, а мирным жителям предлагают выехать на территорию, подконтрольную российским войскам или сепаратистам.

В ходе визита в Украину Гутерриш также посетил Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом, где во время оккупации погибло множества мирных жителей. Он поддержал расследование Международного уголовного суда на предмет возможного совершения российскими войсками военных преступлений.

Генсек ООН осудил действия России и высказался в поддержку целостности Украины.

Когда генсек ООН находился в Киеве, украинская столица подверглась нескольким ракетным ударам. По данным городских властей, ракеты попали как в военный объект, так и в жилой сектор, информация о пострадавших уточняется.

«Еще вчера он сидел за длинным столом в Москве, а сегодня в километре от него звучат взрывы. Открытка из Москвы?» - написал о Гутеррише советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.