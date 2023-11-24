ХАМАС освободил 13 израильских заложников

Радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, начала передавать израильским военным заложников, увезенных в сектор Газа после нападения на юг Израиля 7 октября.

Сотрудникам Красного Креста в секторе Газа были переданы 13 израильтян. Это девять женщин в возрасте от 34 до 85 лет и четыре ребенка от пяти до девяти лет.

Кроме того, по сообщениям Красного Креста, в рамках отдельной договоренности были освобождены более 10 граждан Таиланда, попавших в заложники, когда они были в Израиле в качестве сезонных рабочих. Их точное число неизвестно, однако информацию об освобождении подтвердил премьер-министр Таиланда.

Заложников выпустили через КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Их встречали военные Армии обороны Израиля, а также врачи и психологи. Оттуда освобожденных доставили вертолетами на военную авиабазу Хацерим на юге Израиля. Далее их вывезут вывезут в больницы, где они встретятся с семьями и пробудут под медицинским наблюдением как минимум двое суток, сообщает Haaretz. СМИ показывали столы с едой и водой, детскими игрушками, а также шумоподавляющими наушниками для полета.

В обмен на 13 своих заложников Израиль сегодня передал представителям ХАМАС 39 палестинцев, отбывавших наказание в израильских тюрьмах. Они были освобождены сегодня из тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан и привезены на автобусе Красного Креста к границе с Газой.

Временная пауза в военных действиях началась в пятницу и продлится до вечера следующего вторника. ХАМАС обязался за четыре дня освободить 50 заложников, захваченных на юге Израиля в ходе нападения 7 октября. Таким образом, число заложников, остающихся в Газе, сократится до 190. Израиль, со своей стороны, передаст ХАМАС 150 палестинцев, отбывающих тюремное наказание – тоже женщин и несовершеннолетних.

Договоренность о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС была достигнута при посредничестве Катара, Египта и США. В течение четырехдневной паузы в сектор Газа будет доставляться гуманитарная помощь. Ежедневно планируется отправлять 130 тысяч литров дизельного топлива и 200 грузовиков с гуманитарными грузами.