Главе Минздрава Чехии предложили уйти в отставку за поход в ресторан

Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку. Это результат скандала, фигурантом которого стал политик. Журналисты чешского таблоида Blesk поздно ночью сфотографировали Примулу, посещающим ресторан в Праге.

Несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса и более чем 14 тысяч зараженных, выявленных только за последние сутки, Примула на фото без маски. А ресторан, в котором его сняли в полночь, вообще должен был быть закрыт: в Чехии действует режим локдауна с закрытием большинства магазинов и бизнесов.

Примула, эпидемиолог в военном звании полковника, был назначен министром в сентябре 2020 года. Представители партии социал-демократической партии ČSSD, партнера правящей партии ANO по коалиции меньшинства, в жесткой форме после появления фото потребовали отставки чиновника, пригрозив, что покинут правящую коалицию, если этого не будет сделано. Распад коалиции означал отставку нынешнего премьера Андрея Бабиша. Бабиш, пытаясь избежать отставки, заявил, что Примула должен уйти со своего поста добровольно.

Чешские СМИ сообщают, что Бабиш уже через несколько часов представит президенту новую кандидатуру министра здравоохранения взамен Примулы. Однако Земан может не утвердить отставку министра: по данным чешских СМИ, президент выразил сомнение в том, что Примулу за его проступок надо непременно отстранить от должности.

Мэр Праги Зденек Гржиб объявил в соцсетях, что магистрат Праги выпишет штрафы за нарушение режима карантина министру и людям, с которыми он встречался в ресторане, плюс штраф получит сам ресторан. В Чехии бизнесу, который нарушает режим карантина, грозит штраф до 3 млн крон или порядка 130 тысяч евро. "Даже если некоторые люди считают, что они "более равны", чем другие, правила для всех одинаковые", - процитировал мэр Праги слова Джорджа Оруэлла из книги "Скотный двор".

Глава партии ANO Ярослав Фалтинек, который также был в ресторане, извинился перед парламентом за свои действия и встречу с Примулой. По его словам, инициатором встречи был он: он знает владельца ресторана и действительно встречался с министром в холле заведения уже после того, как ресторан был официально закрыт.

Примула же в ответ на обвинения заявил в интервью еженедельнику Respekt: "Не думаю, что я так уж много сделал".

"Я был в министерстве до 21.20, затем меня пригласили на срочную встречу. Это неправда, что я пришел туда без маски: в машине я был в маске, и в холл, куда меня пригласили, я тоже пришел в ней. Примерно в 11.30 или 11.20 я ушел со встречи. Я только во дворе, где меня сфотографировали, был без маски и когда садился в машину", - попытался оправдаться чиновник.

Также он подчеркнул, что "пошел в ресторан не поесть, а чтобы встретиться с людьми". Встреча, по его словам, была посвящена мерам, принимаемым для борьбы с коронавирусом и улучшению коммуникации. Фалтинек позже сказал, что на ней обсуждалась помощь американских врачей чешским эпидемиологам.