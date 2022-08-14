Игоря Стрелкова могли задержать в Крыму при попытке перейти границу

Бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин) мог быть задержан в аннексированном Крыму при попытке попасть добровольцем на войну с Украиной. Об этом сообщается в телеграм-каналах, поддерживающих сепаратистов. Официально власти это не комментировали.

Как утверждается, Стрелков пытался попасть в зону боевых действий в Херсонской области по паспорту на чужое имя, ранее выданному ему ФСБ. Из сообщений следует, что он был задержан на административной границе Крыма и Херсонской области.

Антивоенный телеграм-канал «Сеятель ветра» публикует фотографию паспорта на имя Сергея Рунова с фото Гиркина. Подлинность документа не подтверждена.

Стрелков в своем телеграм-канале не стал предметно комментировать возможное задержание, уточнив лишь, что не был в камере предварительного заключения. Он добавил, что «на фронте будет непременно, но не прямо сейчас».