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Маск ответил на критику Каспарова, обозвав его «придурком»
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал чемпиона мира по шахматам и российского оппозиционера Гарри Каспарова "идиотом" и "придурком" - в ответ на критику гроссмейстера позиции бизнесмена по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.
Ранее Маск заявил, что для достижения мира украинские власти должны пойти на уступки Владимиру Путину. Гарри Каспаров, комментируя это, написал в своих соцсетях следующее: "Почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота". В ответ Илон Маск написал в твиттере, что "хотя это и правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот".
"У меня даже дома нет, не говоря уже об особняке, придурок", - добавил он, обращаясь непосредственно к шахматисту.
В начале октября американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, считающийся самым богатым человеком в мире, заявил публично об условиях, необходимых для достижения мира между Украиной и Россией. По мнению Маска, на аннексированных Россией территориях необходимо провести новые, "прозрачные" референдумы под контролем ООН, при этом Украина должна без референдума признать Крым российским и гарантировать сохранение нейтрального статуса. В противном случае, по мнению бизнесмена, высока вероятность глобальной ядерной войны.
Твит Илона Маска вызвал бурное обсуждение. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул в ответ свои три тезиса: Украина освобождает оккупированные территории, включая Крым, Россия должна быть демилитаризована и лишена ядерного оружия, а российские военные преступники должны быть преданы суду.
После этого Маск заявил, что его компания SpaceX прекратит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, которая, в частности, помогает стране вести успешные военные действия против России. Однако позже, столкнувшись с массовой критикой своей позиции, он дезавуировал своё заявление.
- Гарри Каспаров - советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, считающийся одним из величайших гроссмейстеров в истории. В 2005 году он объявил об окончании шахматной карьеры и посвятил себя политической деятельности, став ярым критиком власти Владимира Путина. Каспаров был одним из создателей российских оппозиционных движений "Объединённый гражданский фронт" и "Солидарность". В июне 2013 года, после нескольких нападений и угроз возбудить против него уголовное дело, оппозиционер уехал из России.
Другие новости дня
Какую выставку осмотрели Алиев и Гарибашвили? Версия грузинской стороны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне посетил Грузию впервые с 2015 года. Переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили прошли в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских.
В пресс-службе азербайджанского президента заявили, что он вместе с Гарибашвили ознакомился с выставкой «Наследие Карабахского ханства», а фотографии, представленные на выставке, содержатся в ранее изданной книге «Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность».
Поздно вечером пресс-релиз о визите Алиева распространила пресс-служба грузинского правительства. Согласно опубликованным фотографиям, название выставки – не «Наследие Карабахского ханства», а «Артефакты азербайджанского наследия в Грузинском национальном музее».
По сообщению пресс-службы Гарибашвили, вместе с Алиевым они «ознакомились с фотокопиями образцов азербайджанского культурного наследия, хранящихся в коллекции Национального музея Грузии, которые отображают быт и ремесла азербайджанцев из разных социальных слоев».
Отмечается, что появление указанной коллекции в Грузии связано с созданием Кавказского музея в Тбилиси в 1852 году.
«Пополнение и изучение коллекции осуществлялось за счет многочисленных научных экспедиций и пожертвований. Упомянутая коллекция была представлена коллективом Национального музея Грузии совместно с азербайджанскими коллегами в Центре Гейдара Алиева в Баку», – сказано в сообщении.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заявила, что ей не сообщили о рабочем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча между президентами, которая по традиции проходит во время визитов глав государств в страну, не состоялась», – сказано в заявлении администрации президента Грузии.
Более 70% европейцев сократили расходы на повседневные товары
В условиях нарастающего экономического кризиса почти три четверти европейцев сократили расходы на повседневные товары, включая продукты питания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании IRI, которая занимается исследованием рынка.
71% жителей на шести ключевых рынках Европы уже значительно изменили свои потребительские привычки. Так более половины из трех тысяч респондентов сократили расходы на предметы первой необходимости. Треть была вынуждена использовать личные сбережения или взять кредит для оплаты счетов.
Рекордная инфляция и проблемы с поставками газа из России подрывают доверие потребителей. На этом фоне растут опасения, что еврозона приближается к стадии рецессии, пишет Bloomberg.
По словам старшего вице-президента IRI Ананды Рой, сильная «инфляционная усталость» вынуждает европейцев вспоминать привычки суровых 1970-1980-х годов: сокращать рацион питания, экономить с помощью скидок, а также покупая товары под маркой торговых сетей, а то и вовсе близкие к просрочке товары.
Почти половина опрошенных европейцев сказали, что также сократили расходы на доставку продуктов и стали меньше есть в ресторанах, барах и кафе.
В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство
В Брянской области вечером в понедельник произошёл подрыв неизвестного взрывного устройства на железной дороге. Об этом заявил на своей странице ВКонтакте губернатор области Александр Богомаз. Он сообщил, что взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших нет. Повреждены железнодорожные пути, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
Брянская область на западе граничит с Беларусью. Пострадавшая железнодорожная линия вела в белорусскую Гомельскую область. На юге Брянская область граничит с Украиной.
После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. В августе местные власти Брянской области объявили, что новый учебный год школьники части местных школ в целях безопасности начнут в формате дистанционного обучения.
Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, как утверждается, со стороны Украины. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует. В данный момент в области строится линия защитных сооружений. В соседней Курской области жителей призывают учиться копать окопы.
Периодически сообщается о диверсиях на железнодорожных путях России, по которым на войну в Украине поступают живая сила и техника. Ответственность за часть из них них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны. Летом в Брянской области уже был взрыв на железной дороге.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл сегодня утром в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает телеканал NTV. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это первая поездка Штайнмайера в Киев с начала российской военной операции. Визит дважды откладывался. Изначально он должен был состояться 12 апреля. Однако был отменён в тот же день по инициативе Украины. По словам Штайнмайера, в Киеве сочли визит нежелательным. Германские СМИ утверждали, что Зеленский не хотел видеть Штайнмайера, которого до широкомасштабного российского вторжения в Украину критиковали за тесные связи с Россией. После вторжения 24 февраля президент Германии заявил, что ошибался в своих политических оценках, в частности он назвал ошибкой то, что поддерживал строительство газопровода "Северный поток-2".
Второй раз визит планировался 20 октября, но был отменён по соображениям безопасности из-за массированных обстрелов украинских городов, в том числе Киева, со стороны России.
Сеть быстрого питания KFC окончательно уходит из России
Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC закрывает свой бренд в России. Владелец KFC - холдинг Yum!Brands - начал передачу франшизы российскому партнеру. На месте KFC в российских городах начнут работу рестораны быстрого питания Rostic's.
Покупателем франшизы стала ижевская компания ГК «Фуд сервис». Она и ранее управляла по франшизе 41 рестораном KFC в России. Также «Фуд сервис» развивает по франшизе рестораны холдинга «Росинтер», работающие под брендами Il Patio, «Планета суши» и проч.
Ранее Yum!Brands владела в России 70 ресторанами KFC - все они перейдут «Фуд Сервису» и его дочернему ООО «Смарт Сервис Лимитед». Всего в России было более 900 точек KFC, большинством из которых управляли франчайзи.
По сообщению газеты «Коммерсант», новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s. Эксперты не исключают, что не все франчайзи будут на это согласны. Также они выражают опасение, что арендодатели могут повысить цены для ребрендированных заведений, а пищевое производство может снизить качество, оставшись без контроля со стороны Yum!Brands.
Ранее самым громким ребрендингом в России была замена сети ресторанов быстрого питания McDonalds отечественным брендом «Вкусно - и точка». Клиенты критиковали название нового бренда, а также сообщали о сужении меню и недостаточном качестве «импортозамещенных» блюд.
- Yum!Brands приостановила работу собственных ресторанов KFC в марте 2022 года. Ранее компания сообщала, что нашла покупателя на свой бизнес в России, но не называла подробностей.
В администрации Курской области призвали выкапывать окопы
В администрации Курской области призвали выкапывать окопы, сообщает «Медуза» со ссылкой на запись оперативного совещания чиновников. На записи об этом говорит глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, предполагая обстрелы сельских территорий.
«Что касается территорий, где люди посещают почту, банки, магазины, у них нет там подвальных помещений. Рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарное укрытие - это выкопанный окоп. Обустройте их, это сделать несложно. Образцы, фотографии мы вам пришлем», - обращается Горбунов к коллегам.
Курская область наряду с другими приграничными с Украиной российскими территориями регулярно подвергается обстрелам. 23 октября губернатор области Роман Старовойт заявил, что в регионе завершилось строительство двух усиленных линий обороны, а до 5 ноября, по его словам, появится и третья. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале строительства в области оборонительных сооружений из бетонных блоков.
В районе «Северного потока» зафиксировали сейсмоактивность
В Финском заливе, в российских территориальных водах примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга, произошли 5 сейсмических событий неясной природы. Об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на сейсмологический институт в Хельсинки.
Сейсмические волны, которые могут быть вызваны землетрясениями, взрывами, оползнями, горными и дорожными работами, сейсмограф уловил на прошлой неделе. В четверг были зафиксированы 4 события, в пятницу – одно. Все они имели одинаковую интенсивность. Причины случившегося геодезисты не указывают.
В районе сейсмоактивности проходит нитка газопровода «Северный поток», но точное расстояние до трубопровода не определено.
- Месяц назад в Балтийском море зафиксировали крупную утечку технического газа. Ее вызвали повреждения «Северного потока».
- В результате предположительных взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух труб газопровода «Северный поток – 2». «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. В середине лета российский оператор «Газпром» начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины.
- «Северный поток – 2» был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших экономических санкций со стороны Евросоюза не был введен в эксплуатацию.
- По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповрежденной одну нитку «Северного потока – 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.
- Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования инцидента, не сумев договориться о совместной работе. Полицейские Дании и Швеции пришли к выводу, что «Северный поток – 1» был взорван в нескольких местах.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нем не будут участвовать российские специалисты.
Зеленский призвал Израиль определиться, на чьей он стороне
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к израильским властям с просьбой о военной поддержке. В видеообращении, показанном на конференции Haaretz о демократии, он предложил Израилю ответить, чью сторону в российско-украинском конфликте он занимает, и начать поставки Украине оружия, прежде всего средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Особое беспокойство президент Украины выразил в связи с использованием российской армией в Украине дронов иранского производства. Он заявил, что, по данным украинской разведки, Россия в ближайшее время должна закупить у Ирана не менее 2 тысяч боевых беспилотников, а также ракеты класса «земля – земля». Иранские инструкторы работают в российских войсках, обучая военных пользоваться дронами, сказал украинский лидер.
Зеленский предположил, что за поставки оружия Россия платит Ирану не только деньгами, но и поддержкой его ядерной программы, которая представляет угрозу и для Израиля.
«С кем вы – со всем демократическим миром, который плечом к плечу борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор, угрожающий всей мировой безопасности?» – спросил Зеленский.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид, выступая на конференции Haaretz, сообщил, что Израиль поддерживает Украину, принимая во внимание соображения собственной национальной безопасности.
Ранее, 19 октября, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не продавала и не будет продавать Украине оружия, но оказывает гуманитарную и медицинскую помощь, а также делится разведывательными данными.
Также в понедельник, 24 октября, Ганц провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который охарактеризовал как «позитивный». Главы оборонных ведомств двух стран говорили о продолжении военного сотрудничества. В частности, Израиль намерен помогать Украине развивать систему раннего оповещения гражданского населения.
Вместе с тем Ганц в очередной раз сказал, что речи о поставках Украине израильского оружия не идет в том числе потому, что обострение отношений с Москвой затронуло бы интересы Израиля в Сирии, с которой он находится в состоянии войны.
Израильские СМИ также обращают внимание, что Украина запросила у Израиля оружие, которое не идет на экспорт.
- По данным как украинской армии, так и разведок стран НАТО, Россия использует в Украине иранские беспилотники «Шахед-136» и заключает контракты на их дальнейшие поставки. Москва и Тегеран это отрицают.
- Германия, Франция, Великобритания и США призвали ООН начать расследование предполагаемого использования Россией иранских ударных дронов: по их утверждению, это нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в связи с ядерной программой Ирана. Евросоюз и Великобритания уже ввели дополнительные санкции против Ирана из-за поставки вооружений России.
До 100 человек были задержаны во время акции протеста в Баку
До 100 человек были задержаны во время акции протеста в Баку. Вышедшие на митинг, организованный оппозиционной партией «Народный фронт», требовали свободы собраний, освобождения политзаключенных, открытия сухопутных границ Азербайджана и проведения свободных выборов.
Акция была назначена на 16:00 перед зданием Исполнительной власти, за час до этого полиция оцепили территорию вокруг городской администрации. С обеих сторон пешеходной дороги в направлении к мэрии были сосредоточены сотрудники полиции. Большое число полицейских автомобилей и два спецавтобуса были пригнаны к станции метро «Ичери шехер».
Как пишет SOVA со ссылкой на Turan.az, примерно с 15:40 полиция стала задерживать всех, кто появлялся и выступал перед журналистами на площадке перед станцией метро, в том числе женщин.
Участники акции применили новую тактику: они появлялись на месте акции по одному и не сразу. Потом протестующие стали появляться группами по 4-6 и более человек, скандируя: «Свободу!», «В отставку!», «Свободу политзаключенным!» Благодаря этому, время акции растянулось и полиция не могла задержать сразу всех.
Протестующих задерживали и затаскивали в полицейские машины и спецавтобусы, но полицейских машин не хватало и были вызваны новые. Наибольшую активность проявила группа женщин, которая продолжала выкрикивать антиправительственные лозунги из полицейского автобуса, пишет агентство. В общей сложности протест продолжался в течение часа.
Несмотря на разгон и задержания председатель «Народного фронта» заявил, что митинг прошел «успешно». «Несмотря на то, что до 100 активистов партии были задержаны у себя дома, а многие протестующие были арестованы на дорогах, так и не добравшись до места проведения акции, сотни членов партии и других протестующих прошли к месту проведения акции», - написал он в Facebook после митинга.
Замглавы Минтранса, отвечавший за безопасность Крымского моста, уволен
Замглавы Министерства транспорта России Александр Суханов, который в том числе отвечал за безопасность на Крымском мосту, отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение 24 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе сказано, что Суханов сам попросил об отставке. Ранее РБК, со ссылкой на источники близкие к Минтрансу, писал, что он может лишиться своего поста из-за взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября.
Суханов с 2017 года курировал работу ФГУМ «Управление ведомственной охраны Минтранса». Именно это подразделение отвечало в том числе за транспортную безопасность Крымского моста. Ему было поручено оснастить средствами безопасности транспортный переход через Керченский пролив, а также автодорожный и железнодорожный подходов к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края. В 2020 году Суханов был назначен замглавы ведомства.
- Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженый топливом. Погибли пять человек. Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако случившееся официально не комментировал.
Президент Грузии заявила, что ей не сообщили о визите Ильхама Алиева
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ей не сообщили о рабочем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча между президентами, которая по традиции проходит во время визитов глав государств в страну, не состоялась», – сказано в заявлении администрации президента Грузии.
Ильхам Алиев посетил Грузию впервые с 2015 года. Азербайджанского лидера сегодня принял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В Украине объявлен в розыск экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко
Национальное агентство безопасности Украины объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Его подозревают в хищениях на сумму более 200 млн гривен – это около 5,42 млн долларов. Шевченко ушёл с поста председателя Нацбанка 4 октября; предположительно, сейчас он находится за границей.
Вместе с Шевченко в розыск объявлены два руководителя государственного Укргазбанка: Денис Чернышёв и Елена Хмеленко. Шевченко был главой Укргазбанка до своего назначения в Нацбанк в 2020 году.
Как сообщает украинское издание "НВ-Бизнес", подозрения касаются именно деятельности Шевченко в период, когда он управлял Укргазбанком. Предполагается, что руководство Укргазбанка обеспечило заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые в качестве якобы "агентов" банка привлекали к нему крупных клиентов. За "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим подставным лицам.
Кирилл Шевченко объявил о своей отставке с поста главы Нацбанка в октябре, сославшись на проблемы со здоровьем, однако позже заявил, что настоящей причиной его увольнения стало почти двухлетнее "политическое давление" на банк и на него лично. Частью этого давления он назвал и нынешнее дело против себя.
В Абхазии продают «Хаши» с картой и флагом Грузии – начата проверка
В конце прошлой недели в абхазском сегменте соцсетей сообщили, что в одном из продуктовых магазинов Пицунды продаются консервы «Хаши» с изображением грузинского флага и карты, на которой Абхазия входит в состав Грузии.
При этом, согласно опубликованной фотографии, произвели «Хаши» не в Грузии, а в Ставропольском крае – на Новоалександровском мясокомбинате.
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сегодня сообщили, что поручили сухумской и районным прокуратурам провести проверку законности ввоза и реализации продукции.
Кроме консервов, речь идет о грузинских винах, а также атласе по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии. Сообщается, что атлас используется в школьных учебных заведениях.
К проверке будут привлечены сотрудники абхазского Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, а также соответствующие отделы образования.
«О результатах проведенной проверки будет дана дополнительная информация», – сказано в сообщении абхазской прокуратуры.
Ранее о том, что в Абхазии продаются грузинские вина и консервы с картой Грузии, а в школах можно встретить атлас по географии с грузинским флагом, заявили в организации ветеранов «Аруаа». Там призвали сотрудников таможни более тщательно осматривать товары, ввозимые на территорию Абхазии.
Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании
Риши Сунак избран новым лидером британской Консервативной партии. Это означает, что он в ближайшее время станет премьер-министром Великобритании. Он заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов Палаты общин. Его соперница, лидер консерваторов в Палате общин Пенни Мордонт, объявила о том, что выбывает из гонки. Ранее об отказе баллотироваться заявил бывший премьер Борис Джонсон.
Сунак сменит на посту премьера Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев.
Официальное заявление будущего премьера в Палате общин ожидается в ближайшее время. Руководство консерваторов уже подтвердило, что он остался единственным кандидатом на пост лидера партии и, следовательно, станет им автоматически. Главой правительства король Карл III, как ожидается, назначит его уже на этой неделе.
42-летний Риши Сунак станет первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители-индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах. Сунак учился в престижной частной школе, а затем – в Оксфорде и Стэнфорде, где встретил свою будущую жену Акшату Мурти, дочь индийского миллиардера. После учёбы Сунак работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Сейчас пара находится на 222 месте в рейтинге богатейших британцев и воспитывает двух дочерей.
В 2015 году Сунак избрался в Палату общин, переизбирался туда ещё дважды с возрастающим результатом – в 2017 и 2019 годах. В 2016 году Сунак проголосовал за Брекзит – выход Великобритании из Евросоюза. В 2019 году – поддержал Бориса Джонсона в его борьбе за кресло премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй. После победы Джонсона Сунак был назначен на должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.
В качестве министра финансов Сунак, по оценкам экспертов, довольно успешно провёл Великобританию через пандемию COVID-19, среди прочего обеспечив денежную поддержку владельцам закрытых ресторанов и сохранение рабочих мест. В июле 2022 года он ушёл в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона. Критики Сунака утверждают, что его уход послужил одной из причин краха правительства Джонсона.
Для своих сторонников Сунак – воплощение твёрдой руки на руле экономики. Сунак назвал "сказкой" экономические реформы Лиз Трасс, которые она предложила до своего вступления в должность премьер-министра в сентябре 2022 года, и верно предсказал экономический кризис, которые впоследствии вызвали планы этих реформ.
Наряду с Трасс и ещё шестью кандидатами Сунак участвовал в летней гонке за место премьер-министра Великобритании. В финальном туре он получил 42,6% голосов британских тори, проиграв Трасс, – её поддержали 57,4% однопартийцев. На результат повлияли в том числе обвинения жены Сунака в уходе от налогов и его участие в так называемом Partygate – скандале вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании во время строгих коронавирусных ограничений.
Согласно опросу британцев, проведённому YouGov после отставки Лиз Трасс, 43% опрошенных считали, что Сунак будет хорошим премьер-министром, 40% – что плохим. При этом опрошенные чаще отвечали, что хотели бы видеть на посту премьер-министра лидера Лейбористской партии Кира Стармера, чем любого из предложенных кандидатов-тори.
- Лиз Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании рекордные 45 дней. В истории Великобритании женщины занимали пост премьер-министра лишь трижды. Ими были Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй и Лиз Трасс.
Алиев анонсировал увеличение экспорта нефти и газа через Грузию
Азербайджан в 2023 году намерен увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию.
«Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Параллельно с этим, мы хотим использовать и нефтепровод Баку-Супса, который на данный момент не используется. По этому поводу мы с господином премьер-министром (Грузии – ред.) также провели обсуждения. Для этого есть и большой потенциал, и большая необходимость», – сказал Алиев.
Он добавил, что в ходе переговоров с грузинским премьером обсуждалась «будущая энергетическая политика».
«Как отметил господин премьер, воплощенные в жизнь проекты успешно работают, и мы думаем над новыми проектами. Мы планируем увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, в 2023 году – еще больше увеличится», – сказал Алиев.
Он также напомнил, что в соответствии с меморандумом о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, подписанным в июле текущего года, к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится в два раза.
«Таким образом, в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 млрд кубометров. Наши намерения таковы и у нас есть такие возможности», – отметил Алиев.
Азербайджанский лидер также рассказал о планах поставлять электроэнергию через Грузию на международные рынки.
- Прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса остановлена с весны текущего года. Вся азербайджанская нефть направляется на экспорт по более мощному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
- В августе агентство Reuters сообщило, что Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан и Грузию.
Азербайджан вложит дополнительные инвестиции в ж/д Баку-Тбилиси-Карс
Азербайджан в 2022–2023 годах планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию.
«Объем перевозок крупногабаритных грузов между Азербайджаном и Грузией в этом году увеличился на 75%. Мы хотим довести пропускную способность ж/д БТК до 5 млн тонн грузов в год. С этой целью в этом и в следующем году Азербайджаном будут вложены дополнительные инвестиции. Все средства уже готовы. Мы уже дали старт этому процессу, поскольку в мире есть большая потребность в транспортных путях, проходящих через Каспийское море. Грузию и Азербайджан и через соседние государства», – сказал Алиев, выступая с заявлением для СМИ вместе с премьером Грузии в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских.
Алиев добавил, что как с геополитической точки зрения, так и в целом новые транспортные пути отвечают интересам всех стран, через которые они проходят.
«В этой связи увеличение пропускной способности ж/д Баку-Тбилиси-Карс до 5 млн тонн в год, а также увеличение грузопотока из Центральной Азии и в целом из Азии в западном направлении и обратно с использованием грузинских портов диктует новую реальность и мы должны быть к этому готовы», – сказал Алиев.
Он также сообщил, что Азербайджан планирует увеличить мощности Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн тонн в год до 25 млн тонн в год.
«Все соответствующие указания уже даны, средства будут выделены. Работа в транспортной сфере между Азербайджаном и Грузией должна вестись в координации, поскольку наши проекты должны быть завершены одновременно. Чтобы быть транзитной страной, надо непременно иметь хорошие отношения с соседями, поскольку, не имея хороших отношений с соседями, ни одна страна не сможет стать надежным транзитным государством. Наши же дружеские, братские, партнерские отношения с Грузией создают нам такие возможности», – отметил Алиев.
Алиев также сообщил, что объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев 2022 года приблизился к отметке в $1 млрд.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» ранее писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
Источник: пилоты Су-30 потеряли сознание, в баллонах был азот
Пилоты истребителя Су-30, который упал в Иркутске 23 октября, не отвели его от жилых домов и не катапультировались, так как потеряли сознание. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства не исключил, что пилоты могли потерять сознание из-за остатков азота в кислородных баллонах, которые готовит к полёту наземный персонал.
Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, говорится в сообщении Следственного комитета России.
По информации телеграм-канала "112", лётные испытания в этот день одновременно проходили сразу два самолета Су-30. Один истребитель совершил плановую посадку, а второй продолжил полёт. При этом пилоты перестали выходить на связь, это продолжалось около 20 минут. Тогда севший Су-30 снова подняли в воздух. Когда самолёт приблизился к переставшему выходить на связь истребителю, лётчики увидели, что экипаж находится без сознания.
Су-30 потерпел крушение, когда у него закончилось топливо, пишет телеграм- канал "112".
Истребитель упал на двухэтажный деревянный жилой дом в частном секторе в черте города. На земле никто не погиб, жертвами стали двое пилотов. Оба были опытными летчиками-испытателями. Умерли они в воздухе или во время крушения – предстоит выяснить следователям.
Неделю назад в результате падения бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае погибли 15 человек, в том числе трое детей. Причиной крушения стало попадание двух чаек в двигатель самолёта при взлёте, утверждает источник ТАСС.
Пострадавших при пожаре в Цхинвали госпитализируют в Тбилиси
Троих пострадавших в результате пожара в частном доме в Цхинвали госпитализируют в тбилисскую клинику. Информацию «Эху Кавказа» подтвердили в представительстве Международного Комитета Красного Креста.
Ранее в Минздраве самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили агентству «Рес», что пострадавшие «будут госпитализированы за пределы республики». По информации ведомства, они находятся в тяжелом состоянии.
В результате пожара в понедельник утром пострадали шесть человек. Погибли двое детей. 19-летнюю девушку и двоих женщин (41 и 70 лет) доставили в реанимационное отделение цхинвальского медцентра. Пострадавший мужчина был в шоковом состоянии и от госпитализации отказался.
Причины возгорания выясняются специалистами. По одной из версий, в доме произошла утечка газа.
Алиев и Гарибашвили посетили выставку «Наследие Карабахского ханства»
В рамках визита в Грузию президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили ознакомился с выставкой «Наследие Карабахского ханства». Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского президента. В сообщении пресс-службы грузинского правительства выставка не упоминается.
Фотографии, представленные на выставке, содержатся в ранее изданной книге «Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность». Её автор – Эльдар Надирадзе. Сообщается, что книга содержит информацию об экспонатах, относящихся к наследию Карабахского ханства. Ныне они хранятся в Национальном музее Грузии.
«Среди фотографий артефактов имеется первое изображение флага Карабахского ханства, щит шаха Исмаила, сохранившийся при династии Карабахских ханов, старинные ковры, декоративные изразцы Сардарской мечети и ее фасада, а также изображения города Шуша XIX века, фасад и интерьер дворца Сардар-хана конца XIX-начала XX века, конское седло XIX века, два тара и трехструнная кяманча. Особый интерес на выставке представляют портреты Гасан Гулу-хана Каджара и Фатали Шаха Каджара, написанные азербайджанским художником-орнаменталистом и портретистом Мирзой Гадимом Иревани», – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.
Алиев и Гарибашвили ознакомились с выставкой в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских. Именно там лидеры Грузии и Азербайджана провели переговоры, а затем выступили с заявлениями для прессы.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает Грузию впервые с 2015 года.
Гарибашвили заявил о необходимости переговоров для завершения войны в Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил процессы, происходящие в регионе и мире.
«То, что происходит в Украине, должно быть урегулировано путем переговоров. Мы все согласны с этим», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев посещает Грузию впервые с 2015 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что не будет вести переговоров с Россией, пока её президентом является Владимир Путин. Это заявление Зеленского последовало за проведением так называемых референдумов на оккупированных территориях востока и юга Украины, после которых Кремль объявил о присоединении этих регионов к России.
- Ранее в турецкой газете Milliyet появилась информация о том, что турецкое руководство предложило организовать переговоры между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией о возможностях прекращения войны в Украине.
NYT: Израиль предоставил Украине данные для борьбы с «Шахедами»
Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с иранскими ударными беспилотниками "Шахед-136", которые Россия, по многочисленным свидетельствам, использует против Украины. Это утверждает со ссылкой на не названного по имени украинского чиновника газета The New York Times.
Чиновник в разговоре с изданием в частности сказал, что Израиль предоставил данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники. Официально ни Израиль, ни Украина это не комментировали.
На прошлой неделе украинские власти официально обратились к Израилю с просьбой о поставках систем ПВО, указывая в том числе на то, что Иран, открытый противник Израиля, поставляет беспилотники России. Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем. При этом Израиль обещал поставить систему раннего предупреждения о воздушных налётах.
Базирующийся в Британии "Сирийский центр мониторинга прав человека" накануне сообщил, что при воздушном ударе Израиля по целям в Сирии 21 октября якобы был уничтожен цех, в котором производились иранские беспилотники. Независимого подтверждения этой информации нет.
Москва и Тегеран отрицают поставку Ираном беспилотников России. Однако, по многочисленным утверждениям специалистов, беспилотники "Герань-2", которые российские военные в последние недели используют в Украине, по сути являются иранскими дронами "Шахед-136". Они использовались для ударов в том числе по гражданским объектам в крупных городах.
Разведка Минобороны Великобритании 24 октября выступила с утверждением, что Украина всё успешнее борется с этими дронами-камикадзе, сбивая до 85% их. Глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" сказал, что сбить удаётся примерно 70% беспилотников. По его словам, Россия заказала в Иране 1700 дронов, из них поставлены около 600, причём более 300 уже использованы.
Глава ГУР Украины: россияне только делают вид, что уходят из Херсона
Российские военные в данный момент не собираются сдавать Херсон украинским войскам, а готовятся к обороне города. С таким утверждением выступил глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".
В последние дни российские власти аннексированной Херсонской области призывают жителей правобережной её части, включая город Херсон, уезжать на левый берег Днепра, ссылаясь на ситуацию на фронте. Командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин заявил, что в отношении Херсона возможно принятие "непростых решений". Российские госучреждения эвакуировались из Херсона. Ряд комментаторов рассматривают эти шаги как подготовку к отступлению российских военных на левый берег.
По словам Буданова, слова и действия Суровикина и других российских представителей действительно могут готовить почву для сглаживания информационного эффекта от сдачи города, но "во многих аспектах это информационная операция и манипуляция". Глава украинской военной разведки утверждает, что, по его данным, россияне готовятся оборонять Херсон. "Создают иллюзию того, что всё пропало. А вместе с тем наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне".
По словам Буданова, если украинские войска возьмут под контроль дамбу Каховской ГЭС, российские войска в Херсоне окажутся в отчаянном положении. Пока, однако, этого не произошло.
В понедельник российские власти Херсона объявили о формировании в городе так называемой территориальной обороны. В неё, как говорится в сообщении, могут записаться все остающиеся в городе мужчины. При этом утверждается, что это добровольное дело - те, кто хочет, может уехать.
22 октября назначенная Россией администрация потребовала от жителей "незамедлительно покинуть город" в связи с украинским наступлением. Российские власти обещали обеспечить тех, кто покинет Херсонскую область, временным жильём. По оценкам оккупационных властей, с правого берега Днепра на данный момент выехали несколько десятков тысяч человек, независимой оценки нет. Украинские власти обвиняют Россию в депортации населения.
В понедельник стало известно, что в Херсоне исчез памятник русскому полководцу Александру Суворову. Российские власти пока не комментировали его судьбу; в украинских пабликах пишут, что россияне могли забрать его с собой на левый берег Днепра.
Впоследствии стало известно и о том, что из Херсона пропал бюст адмирала Фёдора Ушакова.
США, Франция и Британия отвергли утверждения России о грязной бомбе
США, Франция и Британия отвергают любой предлог, который может использовать Россия для эскалации войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трёх стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Заявление связано с утверждениями России о том, что Украина якобы готовится к подрыву так называемой грязной бомбы на своей территории. Все три страны отвергли "откровенно лживые утверждения России". "Мир видит насквозь любые попытки использовать эти обвинения в качестве предлога для эскалации. Мы и далее будем отвергать любой предлог, который Россия может использовать для эскалации" - говорится в заявлении. В нём также подтверждается поддержка независимости и территориальной целостности Украины и готовность помогать её усилиям защищать свою территорию перед лицом агрессии.
Публикации заявления предшествовали телефонные разговоры министров обороны подписавших его стран, а также Турции, с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе этих разговоров, как сообщает Минобороны России, Шойгу выразил озабоченность в связи с возможным применением Украиной так называемой грязной бомбы. Этому предшествовала публикация на сайте РИА Новости, в которой со ссылкой на некие источники утверждалось о подготовке взрыва - с целью обвинить в нём Россию. При этом официально ни российский МИД, ни другие структуры с такими утверждениями не выступал.
Киев категорически отрицает наличие у Украины грязной бомбы и намерение её применить. Реагируя на сообщения о разговорах Шойгу, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления российской стороны опасными и абсурдными, а президент Владимир Зеленский заявил, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.
Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.
Джонсон заявил, что не будет выдвигаться на пост премьера Британии
Бывший премьер-министром Великобритании Борис Джонсон вечером в воскресенье заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и, следовательно, бороться за возвращение на пост премьера.
В своём заявлении Джонсон отметил, что собрал необходимые 100 голосов депутатов, мог бы баллотироваться и имел шансы на победу, но решил не выдвигаться, признав, что не сможет объединить партию, в которой у него есть как ярые сторонники, так и принципиальные противники.
Комментаторы отмечают, что теперь практически очевидно, что новым премьером станет бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. В воскресенье он официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии - после отставки Лиз Трасс. Новый лидер консерваторов станет и новым премьер-министром.
Для участия в процедуре избрания лидера, кандидатам необходимо заручиться поддержкой более 100 депутатов Палаты общин. Всего в ней 357 консерваторов, то есть кандидатов может быть не более трёх. По подсчётам Би-би-си, к вечеру воскресенья Сунака поддержали уже более 140 депутатов.
Ранее свою кандидатуру выдвинула лидер палаты общин Пенни Мордонт. Би-би-си сообщает, что пока её поддержали только 24 депутата.
Сторонники Джонсона ранее утверждали, что он будет выдвигаться. В его поддержку собирались голоса депутатов. Би-би-си к вечеру воскресенья смогла подтвердить только 57 подписей в его поддержку.
Джонсон в субботу прилетел в Лондон с отдыха на Карибских островах. Он публично до воскресеного вечера не высказывался о том, будет ли баллотироваться.
Крайний срок выдвижения и сбора голосов в поддержку кандидатов истекает днём 24 октября. Если поддержкой более 100 депутатов заручится только один политик, он и станет лидером партии. Если их будет двое, то окончательное решение в ходе онлайн-голосование примут члены Консервативной партии. На голосование будет отведено только 4 дня, результаты должны будут огласить 28 октября.
- 20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра. С момента её назначения прошло 44 дня – это самый короткий срок в британской истории. При этом Трасс была выбрана лидером партии в результате гораздо более длительной процедуры, чем происходит сейчас. Сунак был её соперником в финальном голосовании и проиграл.
- Оппозиционные лейбористы призывают к досрочным выборам, однако у них нет инструментов для того, чтобы их добиться, если консерваторы будут против.
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