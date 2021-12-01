Илон Маск предупредил об угрозе банкротства SpaceX

Частной космической компании SpaceX грозит реальный риск банкротства из-за производственного кризиса с новой ракетой "Старшип". Об этом в письме сотрудникам в выходной день после Дня благодарения (26 ноября) написал её основатель и генеральный директор Илон Маск. С текстом ознакомились канал CNBC и издание The Verge.

В письме Маск выразил своё недовольство проблемами с созданием нового ракетного двигателя Raptor для сверхтяжёлой ракеты-носителя "Старшип". "Производственный кризис с двигателем сейчас выглядит гораздо хуже, чем несколько недель назад", – написал он. По словам Маска, чтобы избежать банкротства, в 2022 году SpaceX нужно достигнуть запуска одного "Старшипа" раз в две недели. Сейчас ракета не совершила ни одного орбитального полёта.

"Старшип" и одноимённый космический корабль анонсировались Маском как инструменты для колонизации Марса и полётов на Луну. Однако ракете-носителю отведена важная роль в создании системы спутникового доступа в интернет Starlink.

Сейчас SpaceX запустила больше 1800 спутников "Старлинк" на орбиту. Однако, по словам Маска, первая версия спутника оказалась слабо подходящей для коммерческого использования. Большинство из них не имеют лазерной системы для коммуникации друг с другом, напоминает Verge. Вторая версия спутников занимает больше места в ракете и весит больше, поэтому её нельзя эффективно запускать с ракеты-носителя "Фалькон 9", написал он.

Маск не стал комментировать журналистам письмо сотрудникам. В твиттере, комментируя новость о своём обращении, он написал, что банкротство SpaceX маловероятно, но не невозможно, в случае глобальной рецессии. SpaceX – партнёр американского космического агентства НАСА для доставки астронавтов на МКС и возвращения человека на Луну. Агентство письмо миллиардера не комментировало.