Илон Маск в ответ Кадырову переименовал свой аккаунт в Twitter

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на выпад в соцсетях главы Чечни Рамзана Кадырова и переименовал свой аккаунт в Twitter, где на него подписаны 78 миллионов читателей.

Спор между Кадырова и Маском начался после того, как предприниматель обратился к Кремлю и публично вызвал на бой президента Владимира Путина. "Ставка - Украина", – написал глава SpaceX.

На это Рамзан Кадыров посоветовал Маску не тягаться с Путиным, так как президент будет выглядеть не по-спортивному, если станет “бить более слабого противника".

"Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном", –​ написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Маск обнародовал это обращение в Twitter, сменил имя в аккаунте на Elona Musk и снова повторил вызов на бой для Владимира Путина.

"Если он боится драться, я соглашусь использовать только левую руку - а я даже не левша", – написал Илон Маск.

Рамзан Кадыров неожиданно признал "непоколебимую волю, характер и отсутствие двойных стандартов" Илона Маска, вспомнив, что он отказался заблокировать российские сайты в сети Starlink.