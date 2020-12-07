В Индии более 300 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни – СМИ

В индийском городе Элуру в штате Андхра-Прадеш за последние два дня из-за неизвестной болезни госпитализировали более 315 человек, один житель скончался, пишет The Hindu.

По данным издания, у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии, некоторые теряли сознание. В Минздраве Индии сообщили, что ситуация находится под контролем.

СNN cо ссылкой на представителя местных властей сообщает, что Андхра-Прадеш – один из наиболее пострадавших от коронавируса штатов. По словам собеседника издания, при этом COVID-19 не был причиной массовой госпитализации людей в минувшие выходные, у всех был отрицательный результат на коронавирус.

В настоящее время из больницы выписаны 180 человек, состояние остальных пациентов стабильное.

The Times of India пишет, что специалисты рассматривают несколько версий возникновения недомогания у местных жителей, в том числе загрязнения воздуха или употребление некачественных продуктов.

Также, как пишет CNN, власти проверяют образцы воды в Элуру на предмет загрязнения, после того как выяснилось, что все пациенты употребляли воду из одного источника. Образцы собраны в более чем 57 тысячах домов и отправлены в лабораторию.