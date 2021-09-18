Ингушетия и Ставрополье лидируют в СКФО по сообщениям о нарушениях на выборах в Госдуму

В первый досрочный день голосования из регионов Северного Кавказа на карту нарушений движения в защиту прав избирателей «Голос» (в России внесено в список иностранных агентов. – Прим.ред.) сообщения о возможных нарушениях поступили только из Ингушетии и Ставропольского края.

Согласно открытым данные карты, лидером по количеству сообщений о нарушениях в СКФО на данный момент является Ингушетия, откуда поступили 12 сообщений, восемь из них – за 17 сентября. Все они касались неработающих камер видеонаблюдения – сообщения об этом поступили из Сунжи, Магаса, Малгобека, Карабулака, Назрани, Джейраха.

От наблюдателей Ставропольского края за всю предвыборную кампанию поступило 12 сообщений, в том числе пять за первый день выборов. Три из них касались ненадлежащим образом опечатанных урн для голосования, в других жалобах говорилось о недопуске наблюдателя и принуждении голосовать со стороны работодателя.

Из Дагестана последнее сообщение о нарушениях поступило на карту «Голоса» 5 сентября, из Карачаево-Черкесии – 16 сентября, из Северной Осетии – 20 августа. Из Кабардино-Балкарии и ставшей второй в стране по уровню явки Чечни наблюдатели не получили ни одного сообщения.

В разговоре с Кавказ.Реалии председатель республиканского отделения партии «Яблоко» и кандидат в Госдуму Альберт Эседов сообщил, что в первый день голосования в Дагестане также были зафиксированы проблемные моменты, но они пока не попали на карту нарушений.

«Членов комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока» не допускали на участки, также председатели участковых комиссий неверно толковали инструкцию «что разрешено, что запрещено» в отношении наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, препятствовали их перемещению по участку. Эти проблемы устранялись оперативно после обращения штаба партии в избирком Дагестана», – привел примеры собеседник.

Эседов добавил, что утром 18 сентября на участке 10-79 на члена комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» напал наблюдатель от «Единой России».

«Похоже, в этой партии напутали с инструктажем наблюдателей или сам наблюдатель не понял своих полномочий... Очевидно, второй и третий день выборов будут жарче», – подытожил кандидат из Дагестана.