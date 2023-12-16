Инициативная группа выдвинула Путина в президенты

Инициативная группа избирателей, в которую вошли певец Шаман (Ярослова Дронов), режиссер Никита Михалков и певица Надежда Бабкина, поддержала кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России.
В инициативную группу также вошли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, председатель российского регионального парламента в оккупированном Донецке Артем Жога, председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов, а также певицы Полина Гагарина и Лариса Долина, фигуристка Татьяна Навка, дирижер Валерий Гергиев, актер Владимир Машков, боксер Джефф Монсон и другие.
По словам члена центрального штаба Народного фронта Сергея Когогина, на собрании было 700 человек при кворуме 500.
Протокол собрания будет направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы – это необходимо для начала сбора подписей в поддержку выдвижения Путина.
- Для Путина, в случае избрания, это будет уже пятый президентский срок. Принятые в 2020 году поправки к Конституции позволяют ему избираться и в шестой раз, в этом случае срок его полномочий истечет в 2036 году – тогда Путин, по разным способам подсчета, почти сравняется или обгонит по продолжительности правления Иосифа Сталина.
- Кроме Путина о намерении участвовать в выборах заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть партия «Новые люди».
- ЦИК России принял решение о проведении выборов президента в течение трех дней – с 15 по 17 марта будущего года.