Интернет-сервис ВТГРК взломали ради призыва остановить войну

Матч по футболу 4-го тура Лиги наций Грузия-Болгария пройдет в Тбилиси в воскресенье, 12 июня, на стадионе «Динамо Арена», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Приезд сборной Болгарии в Тбилиси начался с ЧП - автобусы с игроками столкнулись в тоннеле по пути из аэропорта в отель. Полузащитник Тодор Неделев получил черепно-мозговую травму, его прооперировали, врачи уже оценили курс реабилитации в три месяца. Но, несмотря на происшествие, игра все-таки состоится.

Начало матча - в 20:00 по тбилисскому времени, прямую трансляцию будет вести Общественный вещатель Грузии.

На 8-й минуте матча стадион взорвется аплодисментами - так все выразят поддержку восьмому номеру «Ботева» и сборной Болгарии Тодору Неделеву, остающемуся в больнице. Билеты на предстоящий матч были полностью раскуплены еще неделю назад. Трибуны «Динамо Арена», вмещающие более 54 тысяч зрителей, будут заполнены полностью.

Болельщики в Грузии воодушевлены: команда уверенно оформляет победу за победой и является абсолютным лидером своей группы в Лиге наций. По итогам трех туров Грузия лидирует в группе с тремя победами и 9 очками. Болгары пока набрали всего 2 очка.

В первых трех турах грузины одержали над соперниками разгромные победы: Гибралтар (4:0), той же Болгарией (5:2) и, несколько дней назад, Северной Македонией (3:0). Болгары за три первых тура текущего розыгрыша Лиги наций не одержали ни одной победы. Помимо разгромного поражения от грузин, сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и Гибралтаром (тоже 1:1).

Обозреватели отмечают, что грузины выглядят явными фаворитами встречи, говорят о таланте Хвичи Кварацхелия, и что французу Вилли Саньолу удалось наладить с грузинами «приятный глазу остроатакующий футбол».

Саньоль на предматчевой пресс-конференции выразил поддержку болгарской сборной, пережившей ДТП, а свою команду предостерег «от эйфории» и призвал не расслабляться.