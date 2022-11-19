Иран наладит производство военных дронов в России

Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с данными разведок США и их союзников.

По данным издания, сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. От России там присутствовали представители оборонной промышленности. По данным источников, производство может начаться в течение «месяцев».

С августа российская армия использовала против Украины до 400 дронов китайского производства, пишет газета. Однако и Москва, и Тегеран отрицают поставки иранских вооружений в Россию. Тем не менее осенью США ввели санкции против иранских компаний, связанных с производством такого оружия.

Перенос производства в Россию может оградить Иран от новых санкций, рассчитывают в Тегеране. Однако доподлинно неизвестно, что именно Тегеран рассчитывает получить от Москвы в обмен на сделку. Один из общавшихся с The Washington Post отметил, что Кремль, как минимум, предлагает дипломатическую и экономическую поддержку, которые помогут смягчить международное давление на режим аятолл.