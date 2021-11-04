Иран сообщил, что 29 ноября вернётся к переговорам по ядерной сделке

Иран намерен возобновить с 29 ноября в Вене переговоры с представителями мировых держав по сделке, связанной с ядерной программой Тегерана.

Дата начала нового раунда переговоров, после перерыва в пять месяцев, была согласована по телефону с координатором от Европейского Союза Энрике Морой. Об этом сообщил в Твиттере замглавы иранского МИД Али Бакери-Кани.

В сообщении Службы внешних связей ЕС отмечается, что в переговорах с Ираном под председательством Моры будут участвовать Великобритания, Китай, Франция, ФРГ и Россия.

"Мы согласились начать переговоры с целью отмены незаконных и бесчеловечных санкций 29 ноября в Вене", - написал в среду Бакери-Кани. Как отмечает France-Presse, иранский дипломат имел в виду санкции, которые на Тегеран наложили США после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Решение принималось прежней администрацией США во главе с Дональдом Трампом.

В ответ Тегеран начал постепенно выходить за рамки установленных международной сделкой лимитов на обогащение урана, а также устанавливать более продвинутое оборудование.

Преемник Трампа на посту президента США Джо Байден пообещал восстановить участие Вашингтона в соглашении с Ираном, если иранские власти вернутся к полному соблюдению договорённостей.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью оживления сделки от 2015 года. Консультации приостановились после президентских выборов в Иране в июне, на которых победил ультраконсервативный политик Ибрагим Раиси.

Запад подозревает Иран в разработках ядерного оружия. Тегеран это отрицает.