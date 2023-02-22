«Мир готовился к падению Киева. Но Киев стоит и силен как никогда», - так президент США Джо Байден начал во вторник вечером свою речь о солидарности с Украиной в ходе визита в Польшу. Трибуна была установлена у Королевского замка в Варшаве. Посмотреть выступление собрались тысячи людей. Многие держали флаги Польши, США и Украины.

Выступление Байден начал с упоминания о том, что почти ровно год назад Россия начала военное вторжение в Украину. «Когда Россия вторглась, испытанию подвергся весь мир. Вся демократия оказалась под угрозой. Мы должны были ответить на простые вопросы - сможем ли мы сохранить силу или проявим слабость? Через год мы знаем ответ - мы оказались крепки, и мы и дальше будем бороться за суверенитет и право людей сопротивляться агрессии», - подчеркнул Байден, вновь заявив о непоколебимой поддержке Украины и решимости союзников по НАТО.

Телеканал «Настоящее время» вел прямую трансляцию выступления:

По словам Джо Байдена, аппетиты автократов невозможно удовлетворить, им необходимо противостоять, и война в Украине никогда не завершится победой России. «Народ Украины победит, а мы как и раньше будем стоять на страже демократии. Украина никогда не станет жертвой России, а диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не преуспеет и не сможет ослабить любовь людей к свободе», - сказал Байден, напомнив, что он только что вернулся из Киева. «Он стоит, он сильный, и самое главное - он свободный», - сказал президент США.

Вслед за вице-президентом США Камалой Харрис Байден заявил о российских преступлениях против человечности в Украине и чрезмерной жестокости российской армии в этой стране. По его словам, армия России использует изнасилования как оружие войны, наносит удары по вокзалам, больницам, школам, сиротским приютам. Байден упомянул похищения украинских детей - как попытку России украсть у Украины будущее. «Никто не должен отводить глаз от этого. Это ужасающе», - подчеркнул Байден. Камала Харрис обвинила Москву в преступлениях против человечности в Украине на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности на прошлой неделе.

Москва всегда категорически отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и гражданскому населению в Украине, называя подобные утверждения проявлением русофобии и антироссийской истерией.

Также в выступлении в Варшаве Джо Байден обратился к российским гражданам, заверив их в том, что Соединенные Штаты не стремятся разрушить или контролировать Россию. «Президент Путин выбрал эту войну», - подчеркнул Байден, имея в виду нападение России на Украину. Американский лидер сказал, что Путин может закончить вооруженный конфликт одним только словом. Однако, агрессия продолжается, и именно поэтому многие страны поддерживают и помогают сейчас Украине, добавил Байден.

Ранее высказывались предположения, что в этой речи американский лидер представит свои видение войны в Украине именно как сражение за демократию. «Би-би-си» писала о том, что Джо Байден сделает акцент на важной роли, которую Соединенные Штаты играют в стимулировании поддержки Западом Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Выступая с заявлением у Королевского замка в польской столице, глава Белого дома сказал, что санкции США, введенные против России в связи с войной в Украине, будут сохранены и расширены. «Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории режим санкций, когда-либо действовавший в отношении конкретной страны. И мы собираемся объявить о новых санкциях на этой неделе вместе с нашими партнерами», - добавил Байден.

На переговорах ранее во вторник с президентом Польши Анджеем Дудой Байден тоже говорил о непоколебимой поддержке США Украины. Он также отметил, что отношения с Польшей имеют критически важное значение для Вашингтона. Дуда, в свою очередь, сказал что визит главы Белого дома - это важный сигнал приверженности США делу поддержания безопасности в мире в целом и Европе, в частности. Анджей Дуда считается одним из самых активных сторонников поставок Киеву вооружений и другой помощи - для того, чтобы Украина могла противостоять российским силам. В разговоре с Байденом Дуда подчеркнул, что призывает все европейские государства и страны НАТО оказывать военную поддержку Украине, чтобы ей было чем воевать. «Не бойтесь оказывать ей эту поддержку», - подчеркнул польский президент.

Перед тем как приехать в Варшаву, Байден побывал 20 февраля с заранее не объявленным визитом в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшим военно-политическим руководством Украины.

Также отмечается, что Джо Байден выступил спустя несколько часов после обращения российского президента с посланием Федеральному Собранию, в которой Владимир Путин объявил о приостановке Москвой своего участия в ключевом договоре с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соглашение, подписанное в 2010 году, считается последней из оставшихся на сегодняшний день крупных договоренностей между двумя странами по ядерным вооружениям.

Путин вновь обвинил страны Запада в подталкивании России к «специальной военной операции», как Москва называет боевые действия в Украине. Путин назвал вторжение вынужденным, указав на якобы лицемерие Запада. «Это они развязали войну, а мы применяем силу, чтобы ее остановить», - добавил Путин. Среди прочего он утверждал, что Запад пытается оторвать от России «исторические территории, которые сегодня называются Украиной».

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии речи главы Белого дома в Варшаве отмечал, что она не станет прямым ответом на выступление Путина перед членами российского парламента. Салливан сказал, что Джо Байден не будет говорить о каких-то деталях, связанных с войной в Украине, а скорее очертит более широкую картину противостояния демократий и авторитарных режимов.