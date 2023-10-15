Иран заявил о готовности вмешаться в войну Израиля с ХАМАС

Власти Ирана заявили о своей готовности вмешаться в войну Израиля с ХАМАС, если обстрелы сектора Газа не прекратятся. По сообщению The Jerusalem Post, частное предупреждение Тегерана было передано Израилю при посредничестве ООН. Израильское командование подозревает, что вмешательство Ирана будет заключаться в открытии «второго фронта» войны силами радикальной группировки «Хезболла» на юге Ливана и Сирии.

В субботу министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел в Бейруте встречу с координатором ООН по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Тором Веннесландом. После этого он встретился с одним из лидеров ХАМАС Исмаилом Ханией. Он назвал атаки ХАМАС «исторической победой в деле отвоевания палестинских земель» и пообещал продолжить сотрудничество с группировкой.

«Если военные преступления и геноцид Израиля не будут немедленно остановлены, ситуация может выйти из-под контроля и привести к далеко идущим последствиям, ответственность за которые ляжет на ООН и ее Совет безопасности», - написал представитель Ирана в ООН в соцсети Х.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил Веннесланда за встречу с Абдоллахианом и за то, что он не осудил действия Ирана по поддержке исламских радикалов. «После того, как вы пожали ему руку, не забудьте смыть со своей кровь израильских младенцев», - написал он.

Израиль тем временем продолжает подготовку к масштабной наземной операции по уничтожению боевиков ХАМАС в секторе Газа. Мирным жителям сектора рекомендовано эвакуироваться на юг, ближе к границе с Египтом. Десятки тысяч людей уже покинули свои дома. С египетской стороны на границе с сектором Газа стоят колонны грузовиков с гуманитарной помощью, но Египет пока не открывает свой единственный пропускной пункт.

Израиль заявил, что со своей стороны откроет гуманитарный коридор на юг сектора Газа сегодня с 10 до 13 часов по местному времени.

США отправили к берегам Израиля вторую авианосную группу.