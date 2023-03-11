Иран заявил о завершении процедуры закупки Су-35 у России

Иран завершил процедуру закупки российских истребителей Су-35. Об этом в субботу сообщило иранское государственное телевидение IRIB со ссылкой на постоянное представительство Ирана в ООН.

«Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей, и Россия дала положительный ответ на этот запрос», - говорится в сообщении. Постпредство не сообщило об условиях контракта, о том, когда он был заключен и сколько боевых самолетов будет поставлено. Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на иранские СМИ пишет, что речь может идти о 24 истребителях. Такое же число ранее называл израильский 12-й канал - по его данным, речь идет о боевых машинах, которые изначально предполагалось продать Египту.

Reuters отмечает, что у Ирана на вооружении сейчас имеется лишь несколько десятков боевых самолетов, причем основу ВВС по-прежнему составляют американские самолеты, поставленные еще до исламской революции 1979 года. Есть на вооружении у Ирана также самолеты советского и российского производства - прежде всего МиГ-29 и Су-24. В случае их поставки Су-35 станут наиболее современными самолетами на вооружении Ирана. Иранские СМИ утверждают, что российский истребитель «является одним из самых мощных истребителей четвертого и более поколения в мире». Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе.

IRIB сообщает, что Иран после снятия со страны санкций ООН, запрещавших поставку Тегерану вооружений, вел переговоры о закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами. О том, что договоренности были достигнуты с Россией, в январе нынешнего года в интервью агентству «Тасним» заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности Шахриар Хейдари. Он тогда говорил, что поставка истребителей может состояться уже весной.

В последние месяцы на фоне войны России против Украины Москва и Тегеран активизировали сотрудничество в сфере безопасности. В декабре представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло «беспрецедентного уровня».

Тегеран - как утверждает Киев и страны Запада, Россия и Иран это отрицают - поставляет Москве боевые беспилотные летательные аппараты, которые российская армия использует в Украине. Сообщалось, что с их использованием российской армии помогают иранские военные, прибывшие на аннексированную территорию Украины.