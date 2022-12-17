Иранские дроны для ударов по Украине стали запускать из Краснодарского края – разведка

Армия России пополнила запасы иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине и теперь запускает их с территории Краснодарского края вместо аннексированного Крыма, заявило Министерство обороны Великобритании.

«Волны ударов в основном состояли из крылатых ракет воздушного и морского базирования, но почти наверняка также включали предоставленные Ираном беспилотные летательные аппараты, запускаемые из Краснодарского края. Ранее эти БПЛА в основном запускались из оккупированного Крыма», – утверждает ведомство.

Минобороны Великобритании подчеркивает, что изменение территории запуска дронов может быть связано с атаками украинских беспилотников в Крыму. Кроме того, запасы иранских летательных аппаратов удобнее пополнять на материковой части так как, предположительно, они поступают из Ирана через Астрахань.

Как сообщает Кавказ.Реалии, ранее информацию о запуске дронов-камикадзе из Краснодарского края озвучил представитель воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он сообщил, что дроны направляются с восточной части Азовского моря в Краснодарском крае.

Военный обозреватель Давид Шарп в комментарии сайту Кавказ.Реалии указал, что опасения атак по местам базирования беспилотников в Крыму выглядят преувеличенными, потому что Россия задействует на аннексированном полуострове большое количество военных баз, в том числе авиационных, там проходят логистические пути и, несмотря на периодические удары, «Россия пока не чувствует себя там в опасности, Крым еще малоуязвим».

В то же время собеседник назвал логичной версию о смене мест базирования иранских беспилотников из-за логистических соображений – дальности аппаратов хватает, чтобы долететь до Украины и из Краснодарского края, поэтому необязательно перевозить их через поврежденный Крымский мост на полуостров.

«Способность БПЛА поражать цели в глубине Украины не пострадала из-за переноса точки дислокации, так как у них большая дальность. Некоторый риск того, что украинцы смогут узнать о старте раньше и лучше подготовиться к отражению удара, российское командование, видимо, сочло не существенным фактором», – заключил Шарп.