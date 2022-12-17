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Иранские дроны для ударов по Украине стали запускать из Краснодарского края – разведка
Армия России пополнила запасы иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине и теперь запускает их с территории Краснодарского края вместо аннексированного Крыма, заявило Министерство обороны Великобритании.
«Волны ударов в основном состояли из крылатых ракет воздушного и морского базирования, но почти наверняка также включали предоставленные Ираном беспилотные летательные аппараты, запускаемые из Краснодарского края. Ранее эти БПЛА в основном запускались из оккупированного Крыма», – утверждает ведомство.
Минобороны Великобритании подчеркивает, что изменение территории запуска дронов может быть связано с атаками украинских беспилотников в Крыму. Кроме того, запасы иранских летательных аппаратов удобнее пополнять на материковой части так как, предположительно, они поступают из Ирана через Астрахань.
Как сообщает Кавказ.Реалии, ранее информацию о запуске дронов-камикадзе из Краснодарского края озвучил представитель воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он сообщил, что дроны направляются с восточной части Азовского моря в Краснодарском крае.
Военный обозреватель Давид Шарп в комментарии сайту Кавказ.Реалии указал, что опасения атак по местам базирования беспилотников в Крыму выглядят преувеличенными, потому что Россия задействует на аннексированном полуострове большое количество военных баз, в том числе авиационных, там проходят логистические пути и, несмотря на периодические удары, «Россия пока не чувствует себя там в опасности, Крым еще малоуязвим».
В то же время собеседник назвал логичной версию о смене мест базирования иранских беспилотников из-за логистических соображений – дальности аппаратов хватает, чтобы долететь до Украины и из Краснодарского края, поэтому необязательно перевозить их через поврежденный Крымский мост на полуостров.
«Способность БПЛА поражать цели в глубине Украины не пострадала из-за переноса точки дислокации, так как у них большая дальность. Некоторый риск того, что украинцы смогут узнать о старте раньше и лучше подготовиться к отражению удара, российское командование, видимо, сочло не существенным фактором», – заключил Шарп.
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной.
- Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства.
- Небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Россией Крыму, «непосредственно участвуя» в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры. Об этом заявлял пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.
- В начале ноября Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что «небольшое количество» беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.
Другие новости дня
ФИБА оштрафовала федерации баскетбола Грузии и Турции
ФИБА завершила расследование в отношении сборных Турции и Грузии, между которыми произошёл конфликт на Евробаскете-2022. По итогам расследования дисциплинарная комиссия наложила санкции на ряд игроков и федерации баскетбола Турции и Грузии, передает издание «Чемпионат».
- Гога Битадзе получил штраф размером в 15 тысяч швейцарских франков и трёхлетний испытательный срок. Если игрок совершит подобное нарушение в течение этого срока, то получит дисквалификацию на пять матчей.
- Дуда Санадзе оштрафован на три тысячи швейцарских франков и получил трёхлетний испытательный срок. В случае повторного инцидента — дисквалификация на один матч.
- Торнике Шенгелия оштрафован на пять тысяч швейцарских франков и получил три года испытательного срока. Он получит два матча дисквалификации в случае повторного нарушения.
- Фуркан Коркмаз оштрафован на шесть тысяч швейцарских франков и трёхлетний испытательный срок. Он будет дисквалифицирован на три матча в случае повторного инцидента.
Федерации баскетбола Грузии и Турции оштрафованы на 40 тысяч швейцарских франков и 15 тысяч соответственно.
Партия абхазских мандаринов отправлена жителям оккупированных территорий Украины
Власти самопровозглашенной республики Абхазия отправили гуманитарную помощь жителям оккупированных территорий Украины. Около 100 тонн груз поступят в самопровозглашенные ДНР, ЛНР, а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС.
«Отправлено около 100 тонн гуманитарной помощи», - сообщил пресс-секретарь ведомства Роман Лабия. Он уточнил, что большая часть поставок – это «цитрусовые».
Стоит отметить, что ранее глава абхазского Минсельхоза заявил, что из-за избытка на прилавках российских магазинов мандаринов из Турции и Китая абхазским фермерам стало тяжелее продавать свою продукцию. Беслан Джопуа отметил, что Россия – единственный рынок сбыта для Сухуми, пишет SOVA.
Но в этом году местные фермеры смогли продать в РФ только 15 тысяч тонн мандаринов, что вдвое меньше, чем в 2020-м. Крестьяне, в свою очередь, сообщают, что из-за низких цен мандарины не окупаются. И даже несмотря на это, покупателей нет.
У резиденции президента Грузии проходит акция в поддежку Саакашвили
Гражданские активисты, сторонники Михаила Саакашвили и члены его семьи проводят акцию протеста у резиденции президента Грузии, сообщает SOVA. Они требуют от Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Саакашвили.
Инициатором митинга выступил Георгий Мумладзе – один из кандидатов на пост председателя «Единого национального движения». По словам оппозиционера, если 22 декабря суд не удовлетворит ходатайство адвокатов и не отменит либо не отсрочить исполнение приговора в отношении экс-президента, то они будут проводить у администрации президента перманентные акции протеста.
«Это символическая акция, чтобы сказать Саломе Зурабишвили, что такое состояние Михаила Саакашвили – ее прямая ответственность, и она должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении правовые рычаги, чтобы третий президент страны не умер в тюрьме», - заявил Мумладзе.
По его словам, если «Грузинская мечта» «вынесет смертный приговор» Саакашвили, то именно резиденция главы государства станет «эпицентром» протеста. Георгий Мумладзе также предупредил, что в случае, если экс-президент все же погибнет, то в стране непременно произойдет дестабилизация и Грузия потеряет шанс на евроинтеграцию.
- Напомним, семья, адвокаты и сторонники Михаила Саакашвили утверждают, что состояние его здоровья резко ухудшилось. Они требуют от властей перевести политика в одну из многофункциональных клиник на Западе. В правящей партии считают, что диагнозы экс-президента позволяют ему проходить лечение в Грузии и обвиняют Саакашвили в том, что он симулирует плохое состояние.
- Отметим также, что в прошлом Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что не намерена помиловать третьего президента страны. На вопросы журналистов, использует ли она свое конституционное право, глава государства отвечала: «Нет и никогда».
Глава ЦРУ: Россия несерьезно относится к переговорам с Украиной
США не видят серьезного отношения России к переговорам с Украиной. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.
«Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим», - сказал Бёрнс.
О том, что война должна закончиться переговорами в очередной раз заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, переговорный процесс ускорят поставки Киеву оружия, пока президент России Владимир Путин «не поймет, что он не может победить на поле боя».
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung подчеркнул, что нельзя обрывать нити переговоров с Москвой, несмотря на все разногласия Запада и России по Украине.
Кремль ранее неоднократно отмечал, что Киев не принимает самостоятельных решений и выполняет директивы США и Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем разговоре с французским телеканалом LCI сообщил, что готов говорить с Россией, которая готова уважать собеседника и которая вернет Киеву территории, которые принадлежать ему по международному праву. «Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент, с нацистской Россией», - сказал Зеленский.
Последняя очная встреча делегаций Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 29 марта. В ноябре в Анкаре состоялась встреча Бёрнса с главой российской Службы внешней разведки Сергем Нарышкиным. Судя по всему, это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала войны. Стороны обсуждали ядерные угрозы со стороны России.
В конце года после ряда успехов на фронте Вооруженных сил Украины политики и лидеры разных стран все чаще говорят о возможности возобновить переговоры, которые были приостановлены в мае. Москва утверждает, что Кремль готов к переговорам, но без предварительных условий в том числе по аннексированным территориям.
Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подписали соглашение о зеленой энергии
Лидеры Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии подписали на встрече в Бухаресте «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии». Церемония прошла во дворце Котрочень. На ней присутствовала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает SOVA.
«Я рада быть здесь в этот важный день. Это соглашение сблизит ЕС с нашими партнерами в регионе Южного Кавказа, поможет нашим регионам обеспечить более чистые энергоресурсы и энергоносители», - заявила глава Европейской комиссии.
По ее словам, после российского вторжения в Украину в ЕС решили отказаться от российских энергоносителей, чтобы укрепить свою энергетическую и геополитическую безопасность. Говоря о новом соглашении, Урсула фон дер Ляйен, в частности, отметила, что этот проект «превратит Грузию в хаб электроэнергии и улучшит внутренний энергетический рынок».
В свою очередь премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что геостратегическое положение Грузии естественным образом делает ее мостом, соединяющим Запад и Восток, а также воротами для восьми стран Южного Кавказа и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.
Четырехстороннее межправительственное соглашение предусматривает реализацию проекта подводного кабеля, который соединит Черное море с Каспийским через территорию Грузии с целью транспортировки электроэнергии из возобновляемых источников. Документ призван укрепить национальную и региональную энергетическую безопасность, диверсифицировать источники поставок и повысить потенциал производства возобновляемой энергии.
Проект подводного кабеля, который пройдет по дну Черного моря, является частью соглашения в области энергетики между Еврокомиссией и Азербайджаном. В то же время, это флагманский проект для Грузии в рамках Стратегия «Глобальные ворота» ЕС.
Грузинские писатели призвали не допустить смерти Михаила Саакашвили
Около ста грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы выступили с совместным заявлением, призвав не допустить гибели в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Обесчеловечивание политического оппонента - явление для Грузии не новое, хотя исторический опыт учит, что последствия этого будут очень тяжелыми для нашей страны, особенно сейчас, в меняющейся международной обстановке.
Вне зависимости от наших политических симпатий и от того, кого мы считаем виновником ситуации, мы не должны допустить смерти третьего президента в заключении, необходимо позволить ему получить своевременное лечение за пределами страны.
Мы все должны требовать этого. Теперь наше молчание означает, что мы ничему не научились на собственном горьком опыте. Теперь наше молчание означает, что мы не преодолели низкие чувства, вызванные жаждой мести. Теперь наше молчание означает, что мы отказываем себе и нашим детям в членстве в европейской семье и в лучшем безопасном будущем», - говорится в тексте заявления.
- С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии - угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.
- Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
- По ходатайству адвокатов суд должен рассмотреть вопрос отсрочки наказания и освобождения его по состоянию здоровья. Процесс уже дважды откладывался и в очередной раз назначен на 14 декабря.
Студия в Латвии расторгнет договор аренды с телеканалом «Дождь»
Латвийская студия телеканала TV3, откуда транслировались передачи телеканала «Дождь», разорвет с телеканалом договор аренды. Об этом рассказал представитель TV3 Карлис Позняков, сообщает Delfi.
По словам Познякова, ранее латвийская сторона предоставила несколько отдельных помещений «Дождю», так как считала важным дать возможность оппозиционным российским СМИ продолжать работу.
Представитель TV3 уточнил, что на тот момент телеканал имел все необходимые лицензии и разрешения для работы в Латвии. После того, как Рига аннулировала лицензию «Дождя», возможностей дальнейшего сотрудничества с телеканалом у TV3 нет, сказал Позняков.
6 декабря стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание «Дождя». Решение обосновали угрозой нацбезопасности Латвии.
Поводом для таких действий совет назвал эфир телеканала 1 декабря. Тогда ведущий «Дождя» Алексей Коростелев обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», – сказал журналист.
После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.
- 2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал «Дождь» на десять тысяч евро за использование карты с аннексированным Крымом в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии.
- В этот же день «Дождь» извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелевым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире. Инцидент с картой главред «Дождя» Тихон Дзядко назвал ошибкой дизайнера.
- По словам председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша, регулятор посчитал, что руководство канала не осознает значимости нарушений.
- Претензии латвийского регулятора телеканал назвал несправедливыми. В поддержку журналистов «Дождя» выступили несколько десятков российских СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, организация «Репортеры без границ», журналисты и редакции из Европы и США.
- Вещание телеканала из Латвии прекратилось 8 декабря.
Тойво Клаар: Миссия наблюдателей ЕС не заходила в Лачинский коридор
Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что Миссия наблюдателей ЕС (EUMCAP) не входила в Лачинский коридор.
«Распространяется видео о наблюдении патрулем миссии ЕС за дорогой, ведущей в Лачинский коридор. В это время патруль находился на КПП, расположенном примерно в 1,2 км от границы Армении и Азербайджана. Миссия ЕС согласно своему мандату действует исключительно на территории Армении и не заходила в Коридор», - написал Клаар в Twitter.
Как сообщает Радио Азатутюн, Европейский союз разместил наблюдательную миссию в Армении на границе с Азербайджаном примерно через месяц после сентябрьской эскалации по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета в Праге.
Мандат миссии, состоящей из 40 невооруженных наблюдателей, заключается в наблюдении за ситуацией в районах Армении, граничащих с Азербайджаном, содействии укреплению доверия между двумя странами и работе комиссий по делимитации и демаркации границы.
Миссия должна завершить свою работу 19 декабря. Хотя срок ее не был продлен, Брюссель решил направить в Армению команду для планирования возможного развертывания гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута, в следующем году.
Путин посетил штаб родов войск в день массированной атаки по Украине
Президент России Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что президент пробыл в штабе в течение всего дня 16 декабря. Он заслушал доклады и предложения военачальников по действиям в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.
На фотографиях и видео вместе с Путиным запечатлены глава Минобороны Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин.
Где именно президент встречался с военными, Кремль не сообщил. В зоне боевых действий президент России ни разу не был.
В день встречи Путина в штабе российская армия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Полностью без света остались Харьков, Полтава, Кременчуг. В Киеве остановились поезда метро, оно использовалось только как убежище. Метрополитен украинской столицы возобновил работу утром в субботу, 17 декабря.
Одна из ракет 16 декабря попала в жилой дом в Кривом Роге. По данным местных властей погибли четыре человека, среди которых полуторагодовалый мальчик. 13 человек получили ранения. Среди них – четверо детей.
В начале войны Путин приказал Кадырову убить президента Украины Зеленского – СМИ
В начале полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин приказал главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственные здания в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в материале, посвященном роли Кадырова в войне в Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и должностных лиц в сфере безопасности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии государственному информагентству ТАСС «категорически опроверг» эти сведения и назвал их «полной чушью». Кадыров на просьбу The Wall Street Journal о комментарии не ответил, пишет Кавказ.Реалии.
В публикации The Wall Street Journal также утверждается, что кадыровские войска вошли в Украину 25 февраля тремя колоннами бронетехники. Неназванный приближенный Кадырова снял этот момент на видео и отправил запись главе Чечни. В перехваченном украинской разведкой ролике он говорит: «Время – ноль часов ровно. Начинаем движение. Более 1500 человек личного состава, лучшие подразделения, лучшие бойцы». Позднее первая из этих колонн, по данным издания, была почти полностью разбита на подступах к Киеву, две другие были вынуждены остановиться для перегруппировки.
- В ноябре депутаты Европарламента потребовали внести в список террористических организаций 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, известный как полк «Север». В апреле украинские власти назвали этот полк причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель. Присутствие полка «Север» на территории Украины неоднократно подтверждал глава Чечни Рамзан Кадыров - его первое сообщение об этом датируется еще 26 февраля.
- В начале мая агентство Reuters опубликовало итоги исследования, где говорилось, что в Буче во время оккупации города находились в том числе три подразделения из Чечни и спецназовцы Росгвардии («Витязь»). Украинские власти и журналисты после отступления российских военных из Бучи обнаружили на улицах погибших людей. Некоторые из них были со связанными руками и простреленными головами. После появления свидетельств зверств западные страны ужесточили санкции в отношении России.
- Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявила, что собрала бесспорные доказательства военных преступлений со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова. В ноябре СБУ объявила Кадырова в розыск по обвинению в развязывании и ведении агрессивной войны и о совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины и нарушения конституционного порядка, приведших к гибели людей и иным тяжким последствиям.
- До этого украинская спецслужба обвинила командира мобильного отряда особого назначения Росгвардии в Чечне (ОМОН) и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Анзора Бисаева в пытках несовершеннолетнего.
Лаша Талахадзе в шестой раз подряд завоевал титул чемпиона мира
На прошедшем в Боготе чемпионате мира по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе стал чемпионом мира в шестой раз подряд.
Лаша Талахадзе поднял в рывке 215 кг и 251 кг в толчке, зафиксировав в сумме вес 466 кг, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Помимо чемпионства, сильнейший тяжелоатлет мира также завоевал очки, необходимые для получения лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже.
Оборонный бюджет пацифистской Японии станет третьим в мире
Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времен Второй мировой войны, после которой страна приняла «пацифистскую Конституцию» по американскому проекту. Японский оборонный бюджет станет третьим в мире – после США и Китая.
По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, наращивание военных мощностей – это ответ на «различные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся».
На обеспокоенность японского правительства повлиял российский прецедент вторжения в Украину, который может использовать Китай для нападения на Тайвань. А это будет угрожать близлежащим японским островам, нарушит поставки полупроводников и может перекрыть маршруты нефтетанкеров.
В соответствии с планом, оборонный бюджет Японии на следующие пять лет составит 320 миллиардов долларов, что выше 1% от ВВП – предела, действовавшего в Японии с 1976 года. На эти средства страна намерена закупить ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, истребители-невидимки, вертолеты, тяжелые транспортные самолеты, подводные лодки и военные корабли.
- Согласно конституции, Япония «на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров». Также в законе отмечено, что в Японии «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».
- Однако позже трактовку расширили, по смыслу разведя оборону и войну. Сейчас в Японии нет армии, но есть Силы самообороны, и официально оружие закупается для оборонительных целей.
- Из-за вторжения России в Украину начала спешно вооружаться и Финляндия. В стране отметили, что после российского нападения на Украину «многие страны одновременно попытались улучшить свою обороноспособность».
В Эстонию прибыла пехотная рота армии США
В воинскую часть в городе Выру прибыла рота армии США, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Военнослужащие проводить совместные занятия со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии.
Американское подразделение прибыло в страну на основании двухстороннего договора с США. Ранее на Мадридском саммите НАТО президент Джо Байден пообещал усилить восточный фланг альянса.
Помимо солдат США перебросили в Эстонию ракетные системы HIMARS, а также системы командования и управления. Американские подразделения будут проводить совместные занятия с Силами обороны для улучшения взаимодействия между союзниками.
В Эстонии также находится Боевая группа передовых сил НАТО. В ее состав под руководством Великобритании входят части вооруженных сил Франции и Дании, а также один эксперт из Исландии. Воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители ВВС Германии.
- В ноябре Парламентская ассамблея НАТО единогласно приняла резолюцию, в которой призывает всех членов альянса «четко заявить, что нынешний режим в российском государстве является террористическим». В документе указано, что необходимо создать специальный Международный трибунал по российской агрессии. В октябре аналогичную резолюцию приняла ПАСЕ.
США будут документировать военные преступления России в Украине
Конгресс США обязал американскую администрацию собирать свидетельства преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных российской армией на территории Украины.
Соответствующий законопроект был одобрен Конгрессом в рамках закона об оборонных расходах. Согласно закону «О предотвращении военных преступлений и ответственности за преступления, совершенные в ходе вторжения в Украину» американская администрация должна предоставить Конгрессу отчет, в котором будут собраны данные «о военных преступлениях и других зверствах, совершенных во время вторжения».
В документе особо упоминаются преднамеренные атаки на мирное население, бомбардировки больниц, школ, убежищ, незаконная депортация мирного населения, взятие заложников, изнасилования и другие формы сексуального насилия.
По словам одного из инициаторов законопроекта – конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, российские военнослужащие должны знать, что «изнасилования, пытки, убийства мирных жителей не останутся безответными». Этот закон, говорит Майкл Маккол, поможет в будущем предать правосудию российских солдат, совершающих преступления.
Согласно данным ООН, почти за десять месяцев после начала российского вторжения в Украину были убиты более шести с половиной тысяч мирных жителей. По данным правозащитных организаций, российскими войсками могло быть совершено более пятидесяти тысяч военных преступлений.
В девятый пакет санкций Евросоюза включены родственники Рамзана Кадырова
Совет Европы утвердил девятый пакет санкций против России в связи с войной в Украине и, в частности, ударами России по гражданским объектам и гражданской инфраструктуре России.
Помимо секторальных санкций, включающих запрет в Россию экспорта авиационных двигателей, включая двигатели для дронов, санкции против энергетической и горнодобывающей промышленности и ряд других мер, описанных в опубликованном пресс-релизе, существенно расширены санкционные списки – в них добавлено 141 физическое лицо и 49 организаций.
Санкции введены против дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова 23-летней Айшат, занимающая пост министра культуры республики, и 22-летней Карины (Хадижат), возглавляющая департамент дошкольного образования Грозного, и его двоюродного брата Турпал-Али Ибрагимова, который является министром имущественных и земельных отношений Чечни, пишет Кавказ.Реалии.
Также под санкции попали, в частности:
- Роскомнадзор;
- все парламентские партии;
- ряд предприятий военной промышленности, несколько банков;
- ВГТРК и некоторые другие медиа-корпорации и их руководители;
- Вооруженные силы России, включая ряд родов войск, Росгвардия, ГРУ;
- парамилитарные группировки и их лидеры;
- ряд членов Госдумы и Совета Федерации;
- три вице-премьера и ряд министров федерального правительства;
- председатель и судьи Конституционного суда;
- режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), телеведущий Борис Корчевников;
- родственники олигарха Юрия Ковальчука;
- сотрудники Главного вычислительного центра Вооруженных сил России, которые занимаются наведением российских ракет на гражданские цели в Украине, – о них стало известно благодаря совместному расследованию The Insider, Bellingcat и Der Spiegel;
- ряд губернаторов, включая главу Астраханской области Игоря Бабушкина.
Предыдущий, восьмой пакет санкций ЕС против России вступил в силу 5 декабря, напоминает Радио Свобода. Он включает введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами; на трубопроводную нефть запрет пока не распространяется.
- О том, что в новый санкционный список могут попасть две дочери и двоюродный брат Рамзана Кадырова, не называя их имен, ранее в декабре сообщало со ссылкой на свои источники немецкое издание Bild.
- В сентябре Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в «черный список» лиц, с которыми гражданам и резидентам США запрещено вести бизнес, жену Кадырова Медни, Фатиму Хазуеву, которую называют его второй женой, Аминат Ахмадову, которая считается его третьей женой, дочерей Айшат, Карину (Хадижат) и Табарик, а также его двоюродного брата Турпал-Али Ибрагимова.
- В октябре Япония ввела санкции против членов семьи Рамзана Кадырова, а также братьев депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. В санкционный список внесены официальная жена Кадырова – Медни, а также еще две женщины, названные в документе его женами, – Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Кроме того, в списке присутствуют совершеннолетние дочери Кадырова – Айшат, Карина и Табарик.
Глава Минюста Грузии сообщил, сколько денег потрачено на содержание Саакашвили
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что государство тратит на Михаила Саакашвили гораздо больше денег, чем на остальных заключенных, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Брегадзе, за год содержание Саакашвили в тюрьмах и клиниках обошлось до 200 тысяч лари, тогда как на рядового заключенного тратится 17 400 лари в год в среднем.
Также министр сказал, что за время нахождения Саакашвили в заключении у него было более 1500 свиданий.
«Если бы мы пытали человека, разве мы бы допустили к нему столько людей?», - сказал Брегадзе.
Отвечая на вопрос, почему Михаил Саакашвили не был дистанционно подключен к судебному процессу, министр сказал, что «была техническая проблема, о которой сейчас он не хочет говорить». Причиной переноса процесса, указал он, стало не это, а необходимость дополнительного времени на ознакомление с материалами дела.
Брегадзе сказал, что не считает нарушением закона о защите персональных данных обнародование видеокадров Саакашвили во время пребывания в клинике. По его словам, эта мера была «пропорциональной» и «в целях общественной безопасности», так как оппозиция радикализировала вопрос и представляла государство палачом. Он предложил всем, кто не согласен с этим утверждением, опротестовать действия Минюста в судебном порядке.
Выступление министра проходило на фоне нескольких акций протеста. Депутаты от Единого Национального движения пришли на заседание с плакатами «Не убивай» и после перепалки покинули зал заседаний. В ответ Брегадзе обозвал представителей ЕНД «двоечниками и невоспитанными».
Параллельно перед парламентом проходила акция с требованием отправки Саакашвили на лечение за рубеж, а в фойе парламента продолжилась голодовка депутатов ЕНД – сегодня к ним присоединился четвертый участник.
МВД Грузии начало расследование действий видеоблогера из Казани
МВД Грузии начало расследование после появления в соцсетях видеозаписи, на которой молодой человек выбивает ногой дверь исторической крепости в муниципалитете Сагареджо.
Расследование ведется по статье 259² Гражданского кодекса - порча или уничтожение объектов культурного наследия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
На кадрах - Раиль Арсланов, популярный видеоблогер из Казани. Он говорит, что целью его действий было «снять прикольное видео».
Скандал разгорелся уже после того, как он покинул Грузию. В ответ на возмущенные комментарии Арсланов написал в соцсетях: «Эй, друзья из Грузии, не будьте такими грубыми. Мы поняли свою ошибку».
Грузия, Румыния, Венгрия и Азербайджан оформят соглашение о стратегическом сотрудничестве
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Румынию. Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в состав делегации также входят министры иностранных дел, финансов и экономики.
В Бухаресте Гарибашвили подпишет соглашение «О стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи зеленой энергии». На церемонии подписания будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что Евросоюз потратит 2,3 млрд евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС. Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре во время визита в Тбилиси заявлял, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.
После этого Минэкономики объявило, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии ведут переговоры по проекту поставок электроэнергии в ЕС. Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил заинтересованность страны получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию.
В ноябре также сообщалось, что Грузия и Азербайджан приступили к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Уже создана рабочая группа, в работе которой принимают участие Корпорация нефти и газа Грузии, Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR), партнеры из Румынии и Венгрии.
Пригожин заявил о покушении на главу Русского дома в ЦАР
Российские государственные агентства, глава Россотрудничества Евгений Примаков и руководитель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин в пятницу сообщили о покушении в столице Центральноафриканской республике (ЦАР) Банги на главу культурного центра "Русский дом" Дмитрия Сытого.
Сообщения подтвердили в российском посольстве в стране. По словам пресс-атташе дипмиссии Владислава Ильина, которого цитируют агентства, Сытый получил анонимную посылку. Когда он открыл ее, в руках у него сдетонировала взрывчатка.
По одним сообщениям, Сытый получил тяжёлые ранения, по другим - контузию. Он госпитализирован.
Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин обвинил в организации покушения "французов". По его утверждениям, Сытый ранее получал записку с призывом "русским убраться из Африки" и угрозами его живущему во Франции сыну. Пригожин призвал российские власти признать Францию страной-спонсором терроризма.
В полиции ЦАР сообщили, что дело расследуется как теракт.
Русские дома - название официальных представительств Россотрудничества за рубежом. На сайте Россотрудничества в списке Русских домов "Русский дом" в ЦАР не значится. В формулировке Примакова организация названа "партнёрской".
Фамилия Сытого ранее упоминалась в журналистских расследованиях в контексте структур, связанных с Пригожиным. По данным многочисленных расследований, в ЦАР присутствуют бойцы "ЧВК Вагнера", а структуры Пригожина имеют в стране большое влияние.
По данным журналистов Би-би-си, Сытый был учредителем компании Lobaye Invest, в штат которой оформлялись российские специалисты. По данным центра «Досье», сам Сытый не позже апреля 2018 года он отправился в ЦАР в качестве "гражданского инструктора". Об открытии культурного центра "Русский дом" в Банги сообщалось в феврале нынешнего года.
ЦАР - бывшая колония Франции. В последние годы руководство страны заключило соглашения с Россией, согласно которым в стране официально находятся российские военные инструкторы.
ЕС ввёл девятый пакет санкций против России
Евросоюз в рамках девятого пакета санкций против России из-за её нападения на Украину ввёл полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов и заморозил активы еще двух российских банков, говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.
Кроме того, Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала.
Согласно новым ограничениям, компаниям с регистрацией в ЕС запрещено представлять услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции.
Гражданам Евросоюза, согласно девятому пакету санкций, запрещено занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России.
Помимо прочего Брюссель расширит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотников.
Введён запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.
- Предыдущий - восьмой - пакет санкций ЕС против России вступил в силу 5 декабря. Он включает введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется.
- Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. Но на данный момент Москва ни о каких формальных решениях не объявляла.
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Община армян призвала власти Грузии осудить Баку за блокаду Карабаха
Проживающие в Грузии армяне провели митинг у здания представительства Организации объединенных наций (ООН). Участники акции выступили против блокады Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Дорога, перекрытая активистами под предлогом экологических проблем, остается закрытой с 12 декабря.
Ранее община армян Грузии призвала грузинское правительство осудить Азербайджан за блокаду Карабаха.
«Мы призываем правительство Грузии, воспользовавшись визитом премьер-министра Азербайджана в Грузию, набраться смелости, дать реальную оценку ситуации и осудить подлый и бесчеловечный шаг против 120 000 безвинных жителей», – говорится в заявлении.
В обращении также содержится призыв к пяти постоянным государствам-членам Совета Безопасности ООН о принятии мер для «прекращения повторного геноцида армян».
- Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Тбилиси 15 декабря. Он встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и принял участие заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
- 15 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора, призвав стороны к обеспечению свободы передвижения.
- Сегодня стало известно о возобновлении газоснабжения Нагорного Карабаха – жители региона оставались без газа с 13 декабря.
Экс-командира армии Косова приговорили к 26 годам тюрьмы
Специальный суд по частично признанному Косову приговорил бывшего командующего Освободительной армии Косова Салиха Мустафу к 26 годам тюрьмы. Его признали виновным в военных преступлениях. Это первый приговор гаагского трибунала по преступлениям в Косове, сообщает Балканская служба Радио Свобода.
Судьи пришли к выводу, что Мустафа причастен к пыткам, незаконным задержаниям и убийствам. По данным следствия, Мустафа возглавлял партизанскую группу, которая удерживала в как минимум шесть косовских албанцев. Их обвиняли в сотрудничестве с сербами.
Заключённых избивали бейсбольными битами, били током и пытали огнем, им не давали воду и еду. Суд считает, что Мустафа лично принимал участие в пытках как минимум двух заключённых весной 1999 года.
Мустафу арестовали в 2020 году. Тогда он занимал пост советника Минобороны Косова. Свою вину осуждённый не признал.
Официально специальный суд по Косово начал работу в 2017 году. Трибунал расследует предполагаемые преступления, совершенные членами Освободительной армии Косова против этнических меньшинств и политических соперников в период с января 1998 года по декабрь 2000 года.
Суд базируется в Гааге, в Нидерландах, но действует в соответствии с законами Косова.
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FT: Греф и Набиуллина пытались рассказать Путину о последствиях войны
Глава «Сбера» Герман Греф и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина примерно за месяц до широкомасштабного вторжения в Украину пытались донести до Владимира Путина мысль о том, что нападение может привести к «катастрофическим последствиям» для российской экономики. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Материал озаглавлен «Как путинские технократы спасли экономику, чтобы она служила войне, против которой они выступали». Как утверждается в статье, Греф и Набиуллина лично встречались с Путиным в его резиденции в Ново-Огарёво и показывали ему 39-страничную презентацию, в которой, в частности, предсказывалось, что страны Запада введут в ответ на вторжение в Украину санкции против России, способные отбросить её экономику «на десятилетия назад». В частности, Греф предупреждал о возможности падения ВВП на 30% за 2 года, резком росте инфляции и падении уровня жизни россиян.
По словам источников FT, Путин прервал Грефа и спросил, что нужно сделать, чтобы избежать худших последствий. В ответ на это, однако, главы «Сбера» и ЦБ не смогли чётко сказать президенту, что не следует прибегать к эскалации в Украине.
«Они были достаточно храбры, чтобы попросить о встрече. Но они не смогли донести до Путина своё сообщение», – говорит собеседник издания.
Как пишет FT, Путин прямо не сказал участникам встречи о своих планах, и о начале войны они узнали «по телевизору». Издание утверждает, что так называемые технократы были «опустошены» тем, что президент не прислушался к их словам.
«Я никогда не видел [Грефа] таким. Он был совершенно потерян, в состоянии полного шока», – сказал один из собеседников издания. Он назвал Грефа «человеком мира», который «всё время был в Кремниевой долине». «А теперь он изгой», – говорит источник FT, работавший раньше с Грефом.
Тем не менее ни Греф, ни Набиуллина не покинули своих постов. Напротив, как пишет FT, они приложили множество усилий для того, чтобы российская экономика смогла выстоять после введения предсказанных ими жёстких санкций.
Представители упомянутых в статье лиц пока не комментировали материал.
Греф попал под санкции почти всех западных стран. Набиуллина долгое время оставалась вне санкционных списков, однако осенью санкции против неё ввели США и Канада.
Российский ВВП по итогам 2022 года сократится на несколько процентов, в стране отмечается рост инфляции и снижение реальных доходов граждан. Однако наиболее жёсткие сценарии, о которых говорилось в том числе в упомянутой презентации Грефа, на данный момент не реализовались.
Суд в Гааге завершил расследование по делу о войне 2008 года
Прокурор Международного уголовного суда (МУС; International Criminal Court – ICC) Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года.
Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников. Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты). Кроме того, было указано на участие в военных преступлениях ныне покойного Вячеслава Борисова – генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантными войсками на момент событий.
«Сегодня я могу подтвердить, что, помимо дел, находящихся на рассмотрении МУС, мой офис не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии. Соответственно, при отсутствии существенного изменения обстоятельств фаза расследования ситуации в Грузии завершена. Я проинформировал власти Грузии об этом решении», – сказано в заявлении прокурора.
Карим Асад Ахмад Хан указал, что работа Международного уголовного суда в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».
По словам прокурора, решение о завершении этапа расследования принято впервые за 20-летнюю историю суда в Гааге. Сегодня же объявлено о завершении расследования по делу о ситуации в Центральноафриканской Республике.
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Фату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.
- В марте текущего года стало известно, что выявлены предположительные факты незаконного заключения под стражу, жестокого обращения, захвата заложников и последующего незаконному перемещения гражданских лиц из числа этнических грузин. В суде считают, что Михаил Миндзаев «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года»; Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года»; Давид Санакоев «предположительно несет ответственность за военные преступления (взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории государств – участников Римского статута (Грузия входит в их число) вне зависимости от гражданской принадлежности совершавших их лиц. С точки зрения международного права, Южная Осетия является частью территории Грузии, указывает Human Rights Watch. Это означает, что юрисдикция МУС распространяется на преступления в Южной Осетии, ответственность за которые несут российские граждане, хотя Россия и не является участником Римского статута.
- Решения Международного уголовного суда (МУС) на территории Южной Осетии нелегитимны и не будут иметь никакой перспективы, заявили в МИД самопровозглашенной республики.
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