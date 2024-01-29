«Исламское государство» взяло на себя ответственность за стрельбу в Стамбуле

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прихожан католического храма в Стамбуле в воскресенье. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление, опубликованное связанным с группировкой агентством Aamaq.

В заявлении ИГ сказано, что его боевики «атаковали сборище христианских неверных во время их многобожной церемонии». Заявление сопровождается фотографиями двух мужчин с оружием, лица которых скрыты масками. Они были идентифицированы как стрелявшие в стамбульском храме.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что двое злоумышленников, арестованные после нападения, являются членами ИГ. Он уточнил, что после атаки в храме полиция обыскала более 30 мест в Стамбуле, где могли находиться сторонники ИГ, и задержала 47 человек по подозрению в связях с террористами.

Нападение на прихожан стамбульского католического храма Санта-Мария произошло в воскресенье, 28 января, во время богослужения. Два вооружённых человека вошли в храм и открыли стрельбу из огнестрельного оружия. В результате один из прихожан погиб. Нападавшие были задержаны. Один из них является гражданином Таджикистана, второй — России.