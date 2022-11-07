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Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом РБК сообщил источник, близкий к силовым структурам. РИА "Новости" и Mash рассказали об этом со ссылкой на очевидцев, которые видели, как она пересекает границу с Латвией через наземный пункт пропуска "Бурачки" в Псковской области.
Мать Собчак, член Совета Федерации Людмила Нарусова и адвокат Сергей Бадамшин отказались от комментариев. Ранее Нарусова сообщила, что её дочь скоро вернётся в Россию. Она также заявила, что у Собчак нет процессуального статуса по делу о вымогательстве, а адвокаты ее дочери обжалуют сам факт обыска в ее подмосковном доме.
Собчак уехала из России в Литву после задержания и ареста её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
Обыски прошли в загородном доме Собчак. ТАСС и "База" со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Ксения Собчак проходит по этому делу в качестве подозреваемой и что её хотели задержать. Официальных сообщений от МВД не было.
Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил, что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве.
Журналистка сообщения о своём процессуальном статусе не комментировала.
- Ксения Собчак – владелица медиахолдинга "Осторожно Media". Журналистка с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. Он был помощником её отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
- В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты России, выступая с оппозиционными по отношению к политике Путина заявлениями, в том числе и о принадлежности Крыма Украине. Она набрала чуть более 1% голосов. Оппозиционный политик Алексей Навальный тогда заявлял, что Собчак в действовала в интересах Кремля, она это отрицала.
- Собчак при выезде из России воспользовалась паспортом гражданина Израиля. Ранее она не комментировала сообщения о получении израильского гражданства.
Другие новости дня
После удара по Лисичанску убиты более 30 кадыровцев – ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что по чеченскому подразделению «Ахмат» в Лисичанске был совершен удар – по предварительным данным, убиты более 30 человек, около 15 ранены. Такая информация содержится в утренней сводке ВСУ. Согласно сообщению, реальное число убитых кадыровцев тщательно скрывается.
Чеченские власти и Минобороны России пока не комментировали эту информацию. О том, что подразделения из Чечни находятся в том числе и в Лисичанске, ранее рассказал командир «Ахмата» Апти Алаудинов.
Напомним, 25 октября в ВСУ сообщили об ударе по школе в селе Каиры Херсонской области – там располагался штаб так называемого «Нефтеполка» – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Украинская сторона заявила о порядка 30 погибших и сотне раненых.
Спустя трое суток глава Чечни Рамзан Кадыров признал случившееся – он заявил, что погибли погибли 23 человека и ранены 58, из которых тяжелые травмы получили четверо. Он пообещал выплаты семьям погибших и раненых, паломничество в Мекку родственникам погибших, а также пригрозил украинской стороне местью. Также глава региона добавил, что в бою были убиты 70 украинских военных – официальный Киев не сообщал о потерях.
- Кавказ.Реалии известно о 140 погибших в Украине уроженцах Чечни – это в несколько раз больше, чем сообщалось официально: по данным «Кавказского узла», на 14 октября власти так или иначе подтвердили гибель лишь 29 человек.
- Один из командиров защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что чеченская Росгвардия в основном используется в качестве «заградотрядов», сдерживая отступающих с поля боя военнослужащих подразделений Минобороны, и для зачистки после армейских операций населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии.
- В этом году из Чечни за границу уехали в три раза больше человек, чем за аналогичный период года прошлого. Местные правозащитные организации говорят о новой волне миграции из-за мобилизации.
- Правозащитники заявляют, что среди тех, кого в Чечне заставляют становиться «добровольцами», есть люди с инвалидностью или судимостями. В регионе похищают молодых людей и под угрозами уголовного преследования заставляют уезжать в зону боевых действий или требуют крупные суммы денег за освобождение, утверждают представители оппозиционного чеченского движения 1ADAT.
Инал Ардзинба отправился с рабочей поездкой в Москву
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.
«Планируется проведение встреч с представителями органов государственной власти Российской Федерации для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия», – сказано в сообщении.
Предположительно, одна из тем обсуждения – соглашение с Россией по госдаче «Пицунда». Ранее Ардзинба сообщил, что в документ могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
Инал Ардзинба, назначенный на должность главы абхазского МИДа 17 ноября прошлого года, регулярно посещает Москву. О его визитах сообщалось в феврале, марте, мае, июле, начале и конце сентября.
ООН беспокоится о правах человека в Twitter под руководством Маска
Права человека должны занимать центральное место в управлении Twitter. Об этом глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк написал в открытом письме новому владельцу платформы микроблогов Илону Маску.
Письмо направлено вскоре после увольнения Маском всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека. Тюрк назвал это решение "необнадёживающим началом".
"Я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", — написал глава комитета.
Би-би-си обращает внимание, что публичная критика ООН — необычная практика. Обычно организация обращается к представителям бизнеса конфиденциально, а в случае серьёзных нарушений привлекает правительства страны, где компания зарегистрирована.
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре. После покупки миллиардер сократил почти 3700 человек – примерно половину штата. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что часть персонала уволили по электронной почте. Многие узнали, что лишились работы после отключения доступа к корпоративным системам.
В воскресенье Bloomberg сообщил, что руководство Twitter попросило часть уволенных сотрудников вернуться. Менеджмент признал, что некоторые сокращения были ошибочными, но о точном их числе не сообщается.
Байден заявил об угрозе демократии в США в случае победы республиканцев
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в поддержку Демократической партии заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс во вторник может ослабить демократию в США. Ранее на митинге республиканцев бывший президент Дональд Трамп заявил, что страной "управляют коммунисты".
8 ноября избиратели в США решает, кто будет контролировать парламент во время последних двух лет первого срока Байдена. Оппозиционные президентам партии, традиционно, проводят лучшую кампанию в середине президентского срока. Предвыборные опросы предсказывают, что республиканцы по результатам голосования почти наверняка будут контролировать нижнюю палату Конгресса, шансы в Сенате оцениваются примерно поровну.
Если республиканцы получат контроль хотя бы над одной из палат, то это позволит им противодействовать законодательным инициативам Байдена, напоминает Голос Америки. Это, в свою очередь, может помочь им на выборах президента в 2024 году.
Демократов обременяет непопулярность президента. По результатам недавно проведенного опроса Reuters/Ipsos, деятельность Джо Байдена на посту одобряют только 40% американцев. Это худший результат перед промежуточными выборами в современной истории.
Республиканская партия критикует Байдена за высокую инфляцию и рост преступности после пандемии COVID-19. Демократы в своей кампании фокусируются на снижение цен на рецептурные лекарства, защиту социальных льгот и самый низкий за полвека уровень безработицы.
На выборах 8 ноября будут определены все 435 членов Палаты представителей Конгресса, владельцы 35 из 100 мандатов Сената, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Кроме того, в 46 штатах пройдут выборы в 88 палат местных парламентов — эти выборы не так заметны на глобальном уровне, но могут определять политический курс главных американских партий на годы вперёд.
Армения назвала причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию
Министр экономики Армении Ваан Керобян назвал причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию.
По его словам, оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Компания, говорит Керобян, до сих пор не ответила, за какое время примет решение пропустить или не пропустить тот или иной груз.
«Мы хотим, чтобы эта связь была настолько стабильной и прогнозируемой, чтобы расходуемые из госбюджета средства дали экономический результат», – сказал Керобян, выступая в парламенте Армении.
Министр выразил надежду, что до наступления зимы паромное сообщение будет запущено.
«Как выяснилось, это проблема сложнее, чем изначально представляло правительство. Мы все сделаем, чтобы это произошло, поскольку это очень важное звено между Арменией и Евразийским материком», – подчеркнул Керобян.
Отметим, что порт Поти находится под управлением нидерландской судоходной компании APM Terminals Poti.
Ранее армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе.
Паромная переправа является альтернативой дороги через «Верхний Ларс» – единственного сухопутного маршрута, связывающего Армению с Россией.
В августе в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии заявили, что Армения обратилась к грузинской стороне с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс». В Тбилиси напомнили, что Армения не имеет выхода к морю и «традиционно использует порты Грузии» для ведения международной торговли. Грузинские власти также заявили об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю.
В конце августа в Минэкономики заявили, что Грузия завершила консультации с транспортными компаниями по вопросу открытия паромной переправы с Россией.
Инцидент в тбилисском автобусе — парень сообщил о нападении на почве гомофобии
Заявление о нападении на гомофобной почве поступило в МВД Грузии — об инциденте в автобусе сообщил 17-летний пассажир, который стал объектом критики пассажиров за манеру одеваться.
«Этот «мужчина» напал на меня в автобусе из-за пиджака. Сказал — почему ты носишь его с расстегнутыми пуговицами? Я ответил — какое тебе дело, во что я одет, и мы начали спорить», — написал он в социальных сетях.
Пострадавший рассказывает, что к недовольному присоединились несколько человек, один из которых его ударил. Молодой человек вызвал полицию и скорую, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации СМИ, МВД начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса, которая касается насилия.
В феврале 2020 года офис Совета Европы в Грузии опубликовал результаты исследования меньшинств. В этом документе подчеркивается, что представители ЛГБТК-сообщества чаще всего становятся объектами преступлений, совершенных на почве ненависти, напоминает издание JAM news.
В 2018 году, по результатам исследования, проведенного «Кавказским исследовательским ресурсным центром» (CRRC-Грузия), значительная часть населения Грузии (36 процентов) считала многообразие вредным для страны явлением, а 43% считали, что меньшинства вообще не имеют права выступать с протестом на улице.
ФСБ России: Абхазия – лидер по числу выездов россиян
ФСБ России опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж с июля по сентябрь. Как пишет РБК, почти 70% всех выездов пришлось на самопровозглашенную республику Абхазия, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет.
Лидером по числу выездов россиян в третьем квартале стала Абхазия: всего за этот период туда въехали почти 2,5 млн раз. На втором месте оказалась Турция (почти 2,1 млн въездов), куда из России, согласно данным ФСБ, в основном уезжали с целью туризма.
В тройку самых популярных направлений вошел Казахстан – по данным ФСБ, с июля по сентябрь туда выехали из России почти 1,3 млн раз.
По статистике ФСБ, за июль–сентябрь в Грузию выехали чуть более 461 тыс. раз. Это самое большое число с третьего квартала 2018 года, когда границу с Грузией пересекли почти 514 тыс. раз. Рост выездов в июле–сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 605%, а если сравнивать с допандемийным 2019 годом — 24%. С начала 2022 года число выездов в Грузию росло – с января по март туда приехали 38 тыс. раз, с апреля по июнь – 163 тыс.
Почти все выехавшие в третьем квартале граждане России указывали цель визита как частную. Границу Грузии пересекали на автотранспорте – въездов на машине было чуть более 460 тыс., лишь 695 – водным транспортом. Пешком, согласно данным ФСБ, границу никто не переходил (хотя 26 сентября управление МВД по Северной Осетии разрешило пешеходный переход границы в автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» из-за нарастающего потока транспорта в сторону Грузии).
- Данные МВД Грузии за июль-сентябрь значительно отличаются от статистики ФСБ России. По информации грузинского ведомства, границу Грузии в третьем квартале текущего года пересекли 719 818 граждан России. Однако статистика учитывает россиян, прибывших как из России, так из третьих стран. К примеру, многие россияне прибывают в Грузию из Армении или Турции.
Российские военкоры жалуются на безвластие и мародёров в Херсоне
Сотрудники российских СМИ и блогеры, находящиеся в оккупированном Херсоне, утверждают, что в городе фактически царит безвластие, и сообщают о всё более частых случаях мародёрства.
Украинский блогер Анатолий Шарий, которого власти Украины обвиняют в сотрудничестве с Россией, опубликовал видео из Херсона, автор которого утверждает, что в городе не работают аптеки, интернет, связь, нет вещания ни российских, ни украинских телеканалов. "Из города пропала администрация, практически нет военных, в отсутствие стражей правопорядка царят мародёры", – утверждает автор видео.
Российский блогер Роман Сапоньков пишет, что в Херсоне "анархия и криминальный беспредел. В городе нет никаких органов власти, включая самооборону или тероборону". Тот же Сапоньков пишет, что в воскресенье его автомобилю неизвестные порезали шины. То же случилось с машиной российского военкора Александра Коца.
Несколько дней назад было объявлено о переезде российской администрации из Херсона на левый берег Днепра. Над зданием администрации спустили российский флаг. Украинское издание "Мост" опубликовало видео из покинутого здания. Из него пропала техника и мебель.
По ряду сообщений, российские военные также уничтожают лодки и речные суда на Днепре.
В воскресенье в Херсоне и ряде других населённых пунктов области отключили электричество. Российская и украинская сторона обвинили друг друга в подрыве ЛЭП.
В конце октября, после успешного украинского наступления на севере Херсонской области, российские власти в Херсоне призвали жителей правого берега Днепра, включая город Херсон, переезжать на левый берег или в другие регионы. Им было обещано жильё. Из Херсона вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потёмкина-Таврического, которые там покоились. При этом российские чиновники утверждают, что город сдан не будет. Командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин не столь уверен в этом, он сказал, что относительно судьбы города Херсона возможны "непростые решения". Президент Владимир Путин на днях также призвал жителей уезжать. При этом российские власти недавно объявили о завершении "эвакуации" и закрытии речной переправы через Днепр.
- Херсон – единственный областной центр Украины, взятый под контроль российскими военными после вторжения в Украину 24 февраля. Официально российские власти объявили Херсонскую область территорией России, аннексию не признало подавляющее большинство стран мира.
19 человек погибли при крушении пассажирского лайнера в Танзании
Минимум девятнадцать человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Танзании.
Как сообщает издание Tanzania Business Insight, лайнер местной авиакомпании Precision Air, совершавший рейс из столицы страны Дар-эс-Салама в город Букобу, упал в озеро Виктория. Причины катастрофы пока не установлены. По предварительным данным, экипаж мог не справиться с управлением из-за плохих погодных условий.
Известно, что на борту самолёта находились 53 человека, включая четырёх членов экипажа. В данный момент власти Танзании проводят поисково-спасательную операцию. Сообщается о 26 выживших пассажирах.
WSJ узнало о секретных контактах советника Байдена с Ушаковым и Патрушевым
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вел конфиденциальные переговоры с помощником российского президента по внешней политике Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.
По информации газеты, целью переговоров с российскими официальными лицами было снизить риск эскалации конфликта и держать каналы коммуникации открытыми, но не обсуждать условия окончания войны в Украине.
На минувшей неделе Салливан приезжал в Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме этого, по словам собеседников издания, Вашингтон предостерегал Москву от использования ядерного оружия – или иного оружия массового уничтожения.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон не подтвердила и не опровергла информацию газеты.
Источники газеты также подтверждают информацию The Washington Post, о том, что США просили президента Украины Владимира Зеленского публично выразить готовность к поискам мира. США не подталкивают Украину к переговорам, рассказали собеседники издания в Белом доме. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. В том числе - в Африке и Латинской Америке, которые наиболее остро столкнулись с энергетическим и продовольственным кризисами после начала войны.
- Переговоры России и Украины были остановлены в мае.
- В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов.
- Путин ранее заявлял что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.
The Insider: в Донецкой области отказавшихся воевать держат в подвале
Двадцать один российский военный из числа призванных в армию в рамках так называемой «частичной мобилизации» насильно удерживаются в подвале на территории поселка Завитне Бажання Донецкой области Украины, сообщает издание The Insider со ссылкой на жен и матерей отказников. По их словам, мобилизованных угрожают расстрелять в том случае, если они не поедут на передовую.
The Insider называет имя одной из жен удерживаемых в подвале - Елена Кашина. Она утверждает, что у ее 33-летнего мужа нет никакого военного опыта, в армии он ремонтировал БТРы в гараже, а в военном билете у него написано «водитель по ремонту и эксплуатации тяжелой техники». Во время подготовки на полигоне ему лишь однажды дали пострелять из автомата, который оказался неисправным, и один раз показали, как рыть окопы. После этого, по словам Кашиной, его отправили на фронт, а уже там приказали в составе группы мобилизованных идти на штурм позиций противника, однако он отказался, заявив, что не хочет убивать людей.
Со слов родственников других военных, которых насильно удерживают в подвале, отказников почти не кормят и не предоставляют им средства личной гигиены. Жены и матери мобилизованных написали заявление в Следственный комитет РФ о том, что их родных незаконно держат в заложниках, однако никакого ответа не получили.
При этом по данным The Insider, восемь военнослужащих перед мобилизацией работали в АО «Горно-металлургический комплекс Дальполиметалл» в Приморском крае и имели бронь, так как являются работниками оборонного предприятия.
- С начала полномасштабного вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины СМИ неоднократно сообщали о том, что военных, которые отказываются участвовать в боевых действиях, заставляют это делать шантажом и угрозами, включая угрозы расстрелом. В июле телеканал Настоящее Время сообщил, что десятки таких солдат держат в заточении в подвале на территории Луганской области под охраной бойцов частной военной компании «Вагнер». Позже это подтвердили члены совета по правам человека при Владимире Путине.
- Известно также, что российских заключенных, которых вербует на войну в Украину руководство «ЧВК Вагнера», предупреждают о расстреле за отступление без приказа, сдачу в плен или дезертирство.
Шольц призвал Россию «четко заявить», что она не использует ядерное оружие
Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от России исключить применение ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил 5 ноября в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии, сообщает DW.
По словам канцлера, «Россия была и остается великой военной державой», и именно поэтому «очень и очень важно» сказать ей: «Непозволительно и недопустимо использовать в этом конфликте ядерное оружие. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это та линия, которую нельзя переступать».
По словам Шольца, он считает успехом своего недавнего визита в Китай тот факт, что Германии и китайскому руководству удалось, как он утверждает, выработать единую позицию о неприемлемости применения Россией ядерного оружия против Украины. «Только ради этого стоило совершить этот визит», - отметил канцлер.
На пресс-конференции с Шольцем в Пекине глава правительства КНР Ли Кэцян заявил о войне в Украине: «Мы не можем позволить себе дальнейшей эскалации», а председатель КНР Си Цзиньпин отметил: «Ядерного кризиса в Евразии нужно избежать... применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты». Прямо к России свой призыв он, однако, не обращал.
С начала российского вторжения в Украину на Западе звучат опасения относительно возможного применения ядерного оружия Россией. Они усилились в последние недели в связи с неудачами российских войск на фронте и высказываниями ряда российских руководителей и других публичных персон. На днях МИД России выступил с официальным заявлением, в котором, с одной стороны, заявил о том, что Москва «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны», с другой, вновь сослался на положения российской доктрины, согласно которой Россия может ответить ядерным ударом на «агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства». При этом не вполне ясно, что российские власти могут считать агрессией, при которой под угрозу поставлено само существование государства. В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказывал мнение, что такой «агрессией» в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль аннексированных Россией территорий.
Британская газета Daily Mail в воскресенье со ссылкой на дипломатические источники пишет, что в одном из телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заговорил об американских ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. По утверждениям издания, Путин высказал мнение, что для достижения победы «не обязательно атаковать крупные города» с использованием ядерного оружия. По словам источника, Макрон был обеспокоен этими словами, поскольку их можно интерпретировать как указание на возможность использования в Украине тактического ядерного оружия не против Киева, но против каких-либо других целей.
Каких-либо официальных подтверждений того, что этот разговор имел место, нет. Путин и Макрон последний раз, по официальным данным, говорили по телефону 11 сентября.
В одном из недавних выступлений Путин упоминал о бомбардировках японских Хиросимы и Нагасаки, сказав, что американцы создали «прецедент» использования ядерного оружия. При этом бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года остается последним случаем применения этого оружия в вооруженных конфликтах.
На войне в Украине погиб настоятель храма при штабе РВСН
На войне в Украине погиб священник Московской епархии Михаил Васильев. Об этом сообщил сайт Московской патриархии, отметив, что он погиб «в зоне специальной военной операции» «при исполнении пастырских обязанностей». Другие подробности пока не известны.
Васильев был настоятелем храма храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в подмосковном поселке Власиха. В этом закрытом поселке находится штаб Ракетных войск стратегического назначения. Храм имеет статус Патриаршего подворья при штабе РВСН.
Михаил Васильев не имел церковного образования, однако окончил Академию Генштаба. Как говорится на сайте РПЦ, он «участвовал в командировках в «горячие точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии». Был награждеен орденом Мужества.
В интервью «Комсомольской правде», опубликованном за день до начала российского вторжения в Украину, 23 февраля, Васильев, в частности, говорил: «Мне выпала честь последние 24 года окормлять ракетные войска стратегического назначения. Нет ничего более миролюбивого, чем ядерный щит. У тебя ядерная дубина, у меня ядерная дубина, каждый подумает, прежде чем ее применять, планета-то одна». «Те мультики, которые показывал наш верховный главнокомандующий пару лет назад, становятся явью», - говорил священник о российском ядерном оружии.
Несколько дней назад внимание привлекло высказывание Васильева в эфире телеканала «Спас». Священник заявил, что, если бы женщины рожали больше детей, им было бы не столь больно, если бы их дети гибли на войне. «Каждой даме Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. И если дама, исполняя эту заповедь божью «плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться», - заявил священник. Высказывание прокомментировал замглавы отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который отметил, что жизнь каждого ребенка одинаково ценна, независимо от количества детей в семье.
Зеленский обвинил Тегеран во лжи про беспилотники для России
Иран лжет, когда говорит, что поставил России лишь небольшое количество беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 5 ноября.
Зеленский отметил, что украинские военнослужащие ежедневно сбивают не менее десяти иранских беспилотников. «Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат», - подчеркнул украинский президент.
Зеленский добавил, что мировое сообщество будет и дальше прилагать усилия для разоблачения ирано-российского сотрудничества, и «пособники террористов не останутся безнаказанными».
В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников. Москва использование иранского оружия в боевых действиях отвергала.
5 ноября глава МИД Ирана признал поставки боевых дронов Москве, уточнив, что это произошло еще до нападения России на Украину.
Три миллиона гектаров лесов Украины пострадали от войны
От войны пострадали 20% украинских природоохранных территорий и три миллиона гектаров лесов. Восемь заповедников и десять национальных парков остаются под контролем российских войск. Об этом сообщает украинское отделение Всемирного фонда дикой природы.
Под угрозой уничтожения на территории Украины находятся 16 объектов Рамсарских угодий - водно-болотных угодий, имеющих международное значение, утверждает фонд. Освобожденные территории продолжают находиться под угрозой уничтожения из-за близкого расположения к линии фронта.
По данным экологов, к началу октября под влияние войны попали более трети пахотных земель Украины. Они или оккупированы, или уже освобождены, но могут быть заминированы. С февраля по июнь в зоне боевых действий было зафиксировано почти 38 тысяч пожаров в результате обстрелов.
«База»: префект ЦАО Москвы смертельно ранил егеря на охоте
Префект Центрального административного округа Москвы Владимир Говердовский во время охоты в Смоленской области смертельно ранил егеря. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Вечером 4 ноября Говердовский охотился на кабана в охотхозяйстве «Восток» недалеко от деревни Ивино. Охота была согласована. Зверя загонял егерь Василий Андреев. Рядом с префектом находился охотовед, утверждают источники «Базы».
Говердовский увидел кабана в оптический прицел. Охотовед также наблюдал за зверем в бинокль. По команде охотоведа Говердовский выстрелил из своего карабина. Но пуля срикошетила и попала не в кабана, а в 60-летнего егеря. Он находился за зверем в кустах и оказался на линии огня.
На место происшествия приехали медики. Они пытались реанимировать Андреева, но спустя два часа он скончался в машине скорой помощи.
Говердовский проходит по делу в качестве свидетеля, утверждает «База».
В Тбилиси задержан мужчина, который материл Грузию и граждан страны
В Тбилиси задержан мужчина, который нецензурно выражался относительно Грузии и ее жителей. SOVA со ссылкой на издание Primetime сообщает, что мужчина является гражданином России.
«Один человек был задержан сотрудниками полиции по ст. 166 и 17 3 КоАП, нарушив общественный порядок, и, несмотря на неоднократные призывы сотрудников полиции прекратить указанную акцию, не подчинился законным действий полиции», - говорится в сообщении МВД.
Прошлой ночью в интернете распространилась запись, сделанная на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси. На видео мужчина на русском языке материт Грузию и ее граждан.
В Россию из Северной Кореи ушел подозрительный поезд
В Россию из Пхеньяна ушел подозрительный поезд – вскоре после заявления США о поставках северокорейского оружия Москве, об этом сообщает Reuters.
Проект 38 North, который следит за событиями в Северной Корее, пишет, что такое движение поездов на линии наблюдается впервые за несколько лет.
По изображениям со спутников невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами, говорится в публикации 38 North.
Расследователи проекта также обращают внимание, что промзона на территории КНДР вблизи границы с Россией в конце 2021 года была расширена и перестроена, но до сих пор не использовалась. Там имеется новый набор платформ и складских помещений, отделенных от остальной части железнодорожной станции рядом сторожевых постов.
Хотя это первый наблюдаемый на спутниковых снимках состав, курсирующий между КНДР и Россией, это не означает, что это единственный поезд, прошедший за последние месяцы. Например, российское таможенное агентство сообщало о перевозке по железной 30 лошадей из из России в Северную Корею, но состав не была зафиксирован спутниками.
Возобновление трансграничного сообщения между Россией и КНДР произошло после того, как в сентябре две страны договорились возобновить железнодорожное сообщение, прерванное из-за пандемии.
Премьер Грузии отправился в Египет для участия в саммите ООН по изменению климата
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 27-м Саммите мировых лидеров Конференции ООН по изменению климата в Египте. В составе делегации - глава МИД Илья Дарчиашвили. По сообщению пресс-службы правительства, запланировано обращение Гарибашвили к мировым лидерам.
Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 120 государств открывается в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе. Несмотря на то, что конференция проводится в сложной геополитической обстановке, Египет верит, что странам удастся оставить свои разногласия за дверьми COP27.
Первый Всемирный саммит по климату состоялся в Берлине в 1995 году, с тех пор он проводится ежегодно, пишет агентство «Новости-Грузия». Страна-организатор конференции выбирается в соответствии с системой ротации, чередуя четыре региона: Африку, Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн и Европу.
Ожидается, что Шарм-эш-Шейх в дни конференции, которая продлится до 18 ноября, примет около 40 тысяч делегатов из разных стран, представителей неправительственных организаций, экспертов и журналистов - это самое большое число участников Всемирного саммита по климату за всю историю его проведения.
Самым значимым мероприятием станет саммит мировых лидеров 7 и 8 ноября - главы государств и правительств выступят с «национальными обращениями», в которых представят позиции и видение своих стран на нынешние проблемы экологии, ресурсосбережения, обеспечения продовольствием, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки беднейших стран по программам предупреждения изменений климата. Из-за большого числа участников каждому выступающему организаторы выделили на спич не более трех минут.
Одновременно будут проведены шесть круглых столов (по три ежедневно), в работе которых примут участие главы государств и правительств. Они будут проходить параллельно, а их участники распределены по мероприятиям в зависимости от степени важности обсуждаемой проблемы для отдельно взятой страны. Эти своеобразные дискуссионные клубы лидеров государств и правительств пройдут фактически в закрытом режиме: на любой круглый стол смогут попасть только по два человека (включая выступающего) от каждой страны-участницы.
Кроме того, в рамках упомянутого сегмента и все в те же два дня организуются 14 «особых мероприятий высокого уровня», которые проводят, как пояснили в оргкомитете форума в Шарм-эш-Шейхе, «отдельные лидеры или главы правительств по собственной программе».
Из европейских лидеров свое участие подтвердили, в том числе, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Джорджа Мелони, глава Франции Эмманюэль Макрон. Делегации ближневосточных стран возглавят в частности президент Алжира Абдельмаджид Теббун, король Иордании Абдалла II, президент Ирака Абдель Латиф Рашид, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Гарибашвили и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в регионе
Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян обсудили по телефону текущую ситуацию и проблемы в регионе, сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр Армении проинформировал грузинского коллегу об итогах состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи, в которой приняли участие лидеры Армении, Азербайджана и России.
Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян обменялись мнениями о перспективах грузино-армянского сотрудничества.
WP: США просят Киев показать готовность к переговорам с Россией
Администрация США просит украинских лидеров продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
Предложения направлены не на то, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. Речь идет не только о европейских государствах, но и о странах Африки и Латинской Америки, которые наиболее остро столкнулись с энергетическим и продовольственным кризисами после начала войны.
Вместе с тем американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег о том, что президент России Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, отмечает The Washington Post. При этом собеседники газеты полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки и поддержать переговоры.
Украинская сторона на просьбу газеты о комментариях не ответила.
- Переговоры России и Украины были остановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в конце марта в Стамбуле.
- В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остается Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов.
- Путин ранее заявлял что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.
«ЧВК Вагнера» набирает «ополченцев» в Белгородской и Курской областях
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин в воскресенье сообщил, что его компания создает центры подготовки бойцов ополчения в Белгородской и Курской областях России. К финансированию подготовки бизнесмен предложил привлечь региональный бизнес. При этом он уточнил, что сами обучающие центры он финансирует лично.
«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве», – говорится в сообщении компании Пригожина «Конкорд».
Белгородское издание Fonar.tv пишет, что в группах «ЧВК Вагнера» в соцсетях уже появились объявления о наборе в так называемое ополчение. Ранее сообщалось о том, что ЧВК ведет в Белгородской области строительство оборонительных укреплений, которые местные жители назвали «линией Вагнера».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но бойцы группы принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов «ЧВК Вагнера» подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- После нападения России на Украину появились сведения о том, что «ЧВК Вагнера» начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Пригожин, который посетил более десяти колоний в разных областях страны.
В Украине введены веерные отключения электроэнергии
В Украине из-за разрушения энергетической инфраструктуры введены ограничения подачи электричества. Государственная компания «Укрэнерго» ежедневно публикует графики почасовых отключений света. На данный момент они действуют в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В субботу в Украине прошел национальный телемарафон, в ходе которого на вопросы зрителей отвечал в том числе мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что ситуация с энергоснабжением украинской столицы остается сложной. Власти просчитывают различные сценарии, не исключая и полного блэкаута. Массовые народные гуляния на Рождество и Новый год в Киеве будут отменены. Мэр призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, еды, заряженные аккумуляторы и теплые вещи.
«Мы делаем все, чтобы этого (полного отключения энергоснабжения. – РС) не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения, вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит будущее», – сказал Кличко.
Мэр уточнил, что сейчас в Киеве ночуют около трех миллионов человек; гораздо больше приезжают днем на работу из близлежащих областей. На случай ухудшения ситуации с энергоснабжением он посоветовал киевлянам заранее оценить возможность провести какое-то время в пригородах «у родственников или друзей, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло». По словам Кличко, зимой в городе будут развернуты 1 тыс. пунктов обогрева. Однако власти надеются, что до худшего сценария дело не дойдет.
Директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что в случае полной потери электроснабжения жители столицы будут эвакуированы, но нынешнюю ситуацию охарактеризовал как управляемую.
- На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских обстрелов повреждено около 40% энергетической инфраструктуры страны.
Вице-спикеру Сейма Польши не разрешили встретиться с Саакашвили
Вице-спикера Сейма Польши в Тбилиси не допустили к заключенным третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и основателю оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нике Гварамия.
Это уже второй раз, когда Малгожате Гошевской отказывают в свидании с ними во время ее приезда в Грузию.
«Мне не дали возможности увидеть, в каком они состоянии… Сам факт того, что президент страны и директор одного из крупнейших оппозиционных телеканалов находятся в заключении, говорит не в пользу этой страны», - сказала Гошевская.
Он отметила, что ранее она неоднократно посещала других заключенных в Грузии, но на этот раз ей отказали под предлогом, что она не их родственник и не депутат парламента Грузии.
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