Источники NYT: Россия разморозила активы КНДР в обмен на оружие

Россия в обмен на боеприпасы позволила КНДР получить доступ к мировой финансовой системе, а также разблокировала часть северокорейских активов, попавших под санкции ООН. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзников США.

Уточняется, что российские власти позволили одному из финансовых учреждений разблокировать девять миллионов долларов из примерно 30 миллионов, замороженных в российских банках. Эти деньги КНДР, предположительно, потратит на покупку нефти. Кроме того, источники говорят, что Москва разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории частично признанной Южной Осетии. Грузия считает эту территорию оккупированной Россией.

Эксперты полагают, что Россия, помогая КНДР обходить санкции, будет действовать осторожно. В случае претензий со стороны ООН российская сторона может заявить, что активы разблокировал частный банк, а власти не имеют к этому отношения.

Американским чиновникам не известны подробности договоренностей Москвы с Пхеньяном, пишет The New York Times. Однако они отметили, что указанные финансовые операции соответствуют ожиданиям США по поводу того, что Северная Корея может требовать от России в обмен на поставки оружия.