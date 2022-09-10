Источники сообщают о выходе российских сил из Изюма и Купянска

Подконтрольные России сепаратисты самопровозглашенной «ДНР», а также российские военные корреспонденты сообщили в субботу о выходе российских войск из города Изюм в Харьковской области.

Об этом написал, в частности, в телеграм-канале так называемый первый замминистра информации «ДНР» Даниил Безсонов. «С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем», - написал Безсонов.

Сведения подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный, отмечает РБК. Поддубный назвал верным решение командования об отходе в сложившихся обстоятельствах, так как, по его словам, окружение российской группировки в Изюме «было бы катастрофой».

Коц, в свою очередь, написал, что российские войска выходят не только из Изюма, но также Купянска и Балаклеи. О частичном отходе войск из Купянска сообщал и Поддубный.

Бойцы 25-й особой Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ разместили в социальных сетях видео, в котором они сняты на окраине Изюма.

Ранее в субботу поступали многочисленные сообщения о занятии украинской армией Изюма, Купянска, а также Лимана в Донецкой области. Об этом писали как пророссийские телеграм-каналы, так и украинские источники.

Взятие ВСУ Купянска подтвердила, в частности, советница главы Харьковской областной администрации Наталья Попова. Она сопроводила сообщение фотографией украинских военных в центре этого города - третьего по величине в Харьковской области и важного транспортного узла на востоке Украины.

В телеграм-канале спецназа СБУ появились первые фотографии из Купянска. Украинское командование пока официально об освобождении Купянска не сообщало.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк сообщила в субботу во время телемарафона, что ВСУ ведут успешное контрнаступление не только в Харьковской области, но и на юге. «Есть продвижение наших войск по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров», - рассказала она.

Минобороны России в своих сводках о наступлении украинских сил не сообщает. 10 сентября ведомство заявило, в частности, об ударах по украинским позициям в Харьковской области, в районах Балаклеи и Чугуева.