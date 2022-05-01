ООН подтвердила эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»

ООН проводит операцию по эвакуации мирных жителей с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом агентству Reuters сообщил представитель организации. По его словам, операция началась 29 апреля. Она проходит в координации с Красным Крестом и представителями России и Украины.

ООН не разглашает подробностей, чтобы не ставить под угрозу безопасность эвакуационных колонн.

Ранее сообщалось, что сегодня будет предпринята попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил городской совет, призвав желающих эвакуироваться жителей прийти к месту сбора. Сообщается, что людей должны повезти в Запорожье.

Речь, судя по всему, шла о жителях, находящихся в занятых российскими войсками частях города, а не на осажденном заводе «Азовсталь».

В воскресенье, по данным ТАСС, с территории «Азовстали» на трех автобусах на подконтрольную России территорию вывезли 40 мирных жителей. Reuters сообщает о 14 эвакуированных.

Накануне территорию завода покинули несколько десятков находившихся там мирных жителей. Об эвакуации 20 человек сообщил заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламарь. Минобороны России заявило о выходе из домов, расположенных у «Азовстали», 46 человек.

По сообщениям украинских военных и ранее находившихся на «Азовстали» мирных жителей, на территории завода в бомбоубежищах по-прежнему находятся несколько сот мирных жителей. Переговоры об их эвакуации ведутся с участием ООН и Красного Креста. Россия утверждает, что открывает гуманитарные коридоры для эвакуации. Однако эти коридоры ведут на контролируемую Россией территорию. Украина настаивает, чтобы жители имели возможность попасть на территорию, подконтрольную украинским властям.

Сколько точно мирных жителей и украинских военных – раненых и здоровых – остаются на «Азовстали», неизвестно. Российские власти утверждают, что военные должны сдаться в плен.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу еще 21 апреля заявил о взятии Мариуполя, кроме «Азовстали». Президент России Владимир Путин тогда заявил, что штурм завода не нужен, и приказал его заблокировать.

В результате двухмесячной осады Мариуполя многие дома в городе разрушены, системы жизнеобеспечения практически отсутствуют. Число погибших неизвестно. По оценкам, их от нескольких тысяч до более чем 20 тысяч.

Лидеры стран Запада, Генеральный секретарь ООН, папа римский призывают Россию обеспечить возможность эвакуации мирных жителей с «Азовстали».