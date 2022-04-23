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Из учебников издательства «Просвещение» требуют убрать упоминания Киева и Украины
Сотрудники издательства «Просвещение» получили от руководства распоряжение свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на трех редакторов издательства.
Распоряжение было озвучено на «конфиденциальной встрече» с сотрудниками сразу после начала войны в Украине – 24 февраля. По словам редакторов, им пришлось «почиркать около 15%» текстов. При этом они отметили, что авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее еще с 2014 года.
Например, из параграфов, в которых приводятся примеры геральдики разных государств, еще несколько лет назад редакторам настоятельно рекомендовали убрать флаг Украины и заменить его на флаг любой другой страны. Теперь они должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно.
«То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора», – цитирует «Медиазона» одного из сотрудников издательства.
По словам редакторов, сложнее всего тем, кто работает над учебниками по истории, так как не упоминать Украину и Киев без ущерба без содержания «просто невозможно».
«Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя», – описывает один из сотрудников.
Планируется, что в следующем учебном году один из учебников издательство выпустит без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия «откровенно намекает» на это.
Увольнение, по словам сотрудников, сейчас может грозить за любое проявление антивоенной позиции: подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в протестных акциях. По данным источников «Медиазоны», ранее один из редакторов отдела исторической литературы лишился работы за политическое высказывание в фейсбуке.
- До 1991 года «Просвещение» было главным учебно-педагогическим издательством СССР, однако затем утратило монополию на выпуск учебников. У госиздательства появилось несколько крупных конкурентов среди частных компаний. В 1990-х и начале 2000-х выбор учебных пособий для школьников определяли сами учителя, закупали их чаще всего на деньги родителей, а государство лишь вело перечень рекомендованной литературы.
- В 2011 году основатели издательской группы «Олма» Владимир Узун и Олег Ткач приватизировали «Просвещение»; инвестором выступил миллиардер Аркадий Ротенберг, которого называют другом Владимира Путина. В 2013-м бизнесмен возглавил совет директоров и стал совладельцем «Просвещения».
- «Просвещение» купило несколько конкурирующих издательств, объем госзаказа у него вырос с трех до девяти миллиардов рублей, а выручка увеличилась в два раза – с восьми до 16 миллиардов. Издательство получает почти 80% государственных денег, которые направляются на закупку учебников, писала «Медуза».
Другие новости дня
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Впервые за последние годы доступ паломников к стенам Старого города не был ограничен из-за пандемии, однако внутрь храма пропускали только обладателей специальных пропусков. Туда смогли войти не более 2 тысяч паломников – представители всех автокефальных церквей.
Сходит благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.
Верующие считают, что благодатный огонь символизирует присутствие и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что, если он не сойдет на Гроб Господень, это будет означать наступление скорого конца света.
Традиционно в Тбилиси частичку благодатного огня доставляют спецрейсом. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб.
Югоосетинский Верховный суд отменил дату повторных президентских выборов
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отменил дату выборов, назначенных на четверг, 28 апреля.
«Решение будет готово через два часа. Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления», - сообщили информагентству «Рес» в пресс-службе Верховного суда республики.
20 апреля в Верховный суд обратились граждане Тандуев Азамат Батразович, Гагкуев Георгий Таймуразович и Утаров Радислав Владимирович с исковым заявлением, в котором они выразили несогласие с ЦИК республики, назначившей второй тур выборов на 28 апреля.
Сегодняшнее заседание суда проходило без участия журналистов.
ЦИК, согласно решению суда, обязан назначить новую дату повторных выборов на воскресенье. В Центризбиркоме, в свою очередь, уточнили, что «ждут решения суда, где будет уточнено, по каким критериям, на основании каких актов суд обязывает ЦИК принять решение».
Bloomberg: США и ЕС обсуждают варианты сокращения нефтяных доходов России
Чиновники США и Евросоюза обсуждают возможные меры по ограничению импорта нефти в ЕС из России и сокращению доходов, которые Москва получает от продажи сырья. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Обсуждаемые варианты включают полный запрет поставок, установление ценового порога и использование расчетного механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны в Украине.
По словам одного из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой «максимально сильный удар» можно нанести по президенту России Владимиру Путину.
Одно из опасений США заключается в том, что запрет на импорт нефти в ЕС может привести к резкому росту цен на сырье и принести Кремлю еще больше доходов.
Как утверждают источники издания, Евросоюз может выдвинуть предложения для обсуждения странам ЕС уже на следующей неделе. По мнению одного из собеседников Bloomberg, странам Евросоюза будет проще достичь консенсуса относительно ограничения импорта нефти, чем по эмбарго на дизельное топливо и другой продукции.
- 22 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведет лишь к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе. Он добавил, что в результате эмбарго может пострадать вся европейская экономика, что создало бы сложности для финансирования восстановления Украины после окончания военного конфликта.
- Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что эмбарго на российский газ пока не обсуждается в качестве возможных санкций против России. Он добавил, что запрет на газ из России может привезти к остановке экономики нескольких стран.
- Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия.
- Ранее эмбарго ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС.
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России
Росавиация в десятый раз с начала войны в Украине продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России, сообщает «Интерфакс».
Речь идет об ограничении полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Запрет был введен 24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину. В этот раз ведомство продлило его до 1 мая.
Тело погибшего в Украине Аркадия Касрадзе доставили в Грузию
Тело погибшего в Украине грузинского добровольца Аркадия Касрадзе доставлено в Грузию, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Тела же еще двух погибших грузинских бойцов – Алика Цаава и Зазы Бицадзе доставят на родину утром 24 апреля, рейсом Варшава-Тбилиси.
В Тбилисском аэропорту самолет, доставивший тело грузинского бойца, встречали члены его семьи и близкие.
Напомним, что в Украине погибли 9 грузинских бойцов: Бахва Чикобава, Давид Ратиани, Гия Бериашвили, Ника Шанава, Давид Менабдишвили, Давид Гобеджишвили, Аркадий Касрадзе, Заза Бицадзе и Алик Цаава.
Коронавирус в Грузии: 87 новых случаев заражения, два человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 7,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,18%, за две недели – 1,21%, за семь дней – 1,15%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 654 163.
Более 41% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 36. В Имерети выявили 14 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванетии – 10, в Гурии – 8, в Кахетии – 7, в Квемо Картли – 3, в Шида Картли – 3, в Самцхе-Джавахети – 2, в Аджарии – 2, в Мцхета-Мтианети — 2.
От ковида умерли два пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 797.
Выздоровели 259 человек, их общее число выросло до 1 635 550.
На данный момент в Грузии 1 790 активных случаев коронавируса. Из них 334 человека (более 17% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 71 человек. 1 456 пациентов лечатся на дому.
Мелия планирует сотрудничать с экс-министром обороны Давидом Кезерашвили
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия намерен сотрудничать с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. Об этом он заявил, отвечая на вопросы, во время прямого эфира в Facebook.
Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве президента Михаила Саакашвили. В 2012 году он уехал из Грузии. Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время Кезерашвили финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию «Формула». После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них суд его оправдал. Власти Грузии объявили Кезерашвили в международный розыск, однако Интерпол в 2015 году изъял его из списка разыскиваемых лиц, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Мелия, в прошлом его отношение к Кезерашвили было «ошибочным», однако все изменилось после их личной встречи в Киеве весной 2021 года. Сейчас лидер ЕНД считает, что «приемлемы все те люди, которые борются с режимом Бидзины Иванишвили».
«Две недели назад я был [на встрече с Кезерашвили], всего я с ним встретился три раза. Не скрою – да, я планирую с ним сотрудничать. Лично я планирую сотрудничать с ним, пока эта мерзость в лице «Грузинской мечты» не закончится», - сказал Мелия. Здесь же политик добавил, что не собирается уходить с поста председателя «Нацдвижения», поскольку именно этого, по мнению политика, желают в правящей «Грузинской мечте».
- Сейчас в грузинских СМИ часто высказывается мнение о том, что партия ЕНД, основанная третьим президентом Михаилом Саакашвили, находится на грани раскола. Лидеры «Нацдвижения» расходятся во мнениях касательно планов на будущее и действий для освобождения Саакашвили из тюрьмы. Некоторые придерживаются более радикальной позиции, предлагая начать бойкот парламента и масштабные протестные акции с требованием досрочных выборов. Другие считают, что бойкот парламента – это не выход, а основной механизм для освобождения Саакашвили – активная работа с международными партнерами.
- На фоне внутренней напряженности рейтинги ЕНД достигли исторического минимума. Согласно последнему опросу NDI, эту партию поддерживают только 7% населения.
Спутник заснял еще одну возможную братскую могилу рядом с Мариуполем
Спутник зафиксировал еще одну предполагаемую братскую могилу рядом с кладбищем в селе Виноградное, которое оккупировано российскими войсками. Село находится примерно в 5 километрах от Мариуполя. Об этом сообщает проект «Схемы» Украинской службы Радио Свобода.
Согласно спутниковым снимкам, которые есть в распоряжении журналистов, выкопанные траншеи на территории кладбища появились в конце марта, причем за последние три недели их площадь значительно увеличилась.
Как рассказал «Схемам» мэр Мариуполя Вадим Бойченко, местные жители сообщили властям, что во время оккупации села Виноградное российскими войсками рядом с кладбищем появилась братская могила. Он считает, что в ней могут быть захоронены тела сотен погибших: по предварительным данным, которые озвучил мэр Мариуполя, в городе были убиты более 20 тысяч жителей.
21 апреля проект «Схемы» рассказал о предположительной братской могиле поселке Мангуш, который находится в 20 километрах от Мариуполя. Согласно спутниковым снимкам, братская могила рядом с поселком появилась приблизительно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было, а на снимке от 29 марта уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с журналистами «Схем» заявил, что российские солдаты свозят тела погибших жителей города в промзоны, где есть большие холодильные камеры. После этого их складывают в пакеты и отвозят для захоронения в братских могилах.
Войска России и сепаратистов из так называемой «Донецкой народной республики» окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идет зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трех тысяч украинских военных, в основном представители полка «Азов» Национальной гвардии и 36-й бригады морской пехоты. По данным вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук, в городе также остаются около 120 тысяч жителей.
Минобороны России сообщило об одном погибшем на крейсере «Москва»
Министерство обороны России сообщило, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» погиб один человек, еще 27 считаются пропавшими без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, цитирует заявление ведомства «Интерфакс».
Минобороны отчиталось о том, что оказывает помощь родственникам погибшего и пропавших без вести. Ранее ведомство утверждало, что после пожара с корабля эвакуировали весь экипаж. Однако позднее стали появляться сообщения от родственников матросов, служивших на крейсере, о погибших и пропавших без вести.
13 апреля Украина заявила о ракетном обстреле «Москвы» и пожаре на крейсере. Это произошло в Черном море, предположительно в 150 километрах от Одессы. В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Ведомство утверждало, что на корабле сдетонировал боеприпас.
Днем 14 апреля Пентагон и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.
Минюст признал Алексея Венедиктова «СМИ-иноагентом»
Министерство юстиции России внесло журналиста и бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в список «СМИ-иноагентов». В реестр также попали еще семь человек.
«СМИ-иноагентами» были признаны публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, журналисты Idel.Реалии Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, социолог Виктор Вахштайн, адвокат Владимир Воронов и ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.
Минюст также внес в список физических лиц - «иноагентов» соратника Навального Леонида Волкова и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого в пятницу суд в Москве арестовал по делу о фейках про армию России.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать «иноагентом» любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
- За девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
Владимира Кара-Мурзу арестовали по делу о фейках про армию России
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по уголовному делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщает «Медиазона».
Владимира Кара-Мурзу обвиняют в публичном распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Дело возбудили из-за выступления Кара-Мурзы перед членами Палаты представителей штата Аризона США, говорится в опубликованном адвокатом постановлении. По версии следствия, политик во время выступления, «действуя по мотивам политической ненависти», распространил «заведомо ложную информацию» о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем «причинил существенный вред интересам Российской Федерации». Уголовное дело было возбуждено в тот же день, когда суд арестовал Кара-Мурзу за неповиновение сотрудникам полиции.
Вскоре после решения суда стало известно, что Минюст России включил Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц – «иностранных агентов».
22 апреля Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на административный арест Кара-Мурзы, но политика увезли в Следственный комитет. 12 апреля суд арестовал его на 15 суток по статье о неповиновении требованиям полицейских. Как было сказано в рапортах полицейских, Кара-Мурза при виде полицейских «изменил траекторию движения» и попытался скрыться.
В марте этого года, после вооруженного вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить «военными преступниками» политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.
Тинькофф Банк объявил о решении провести ребрендинг
Тинькофф Банк проведет ребрендинг, говорится в телеграм-канале компании.
«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда», – говорится в сообщении.
19 апреля основатель банка Олег Тиньков резко осудил российское вторжение в Украину в своем инстаграме. Он написал, что не знает ни одного человека, который получал бы от этой войны выгоду, и назвал ее безумной. По словам Тинькова, Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании.
В тот же день банк подчеркнул, что не присоединяется к мнению своего основателя. «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья. Олег Тиньков – один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет», – заявили в банке Тинькофф.
Тиньков – серийный предприниматель, он попал в список богатейших людей России после вывода на биржу основанного им Тинькофф Банка, ставшего одной из крупнейших российских кредитных организаций. По подсчетам Forbes, после начала войны с Украиной его состояние сократилось в пять раз и по состоянию на март он перестал быть миллиардером. В конце марта он попал в санкционный список Великобритании.
- 28 февраля бизнесмен уже высказывался против войны. «Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день. Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!» – написал он тогда. 14 апреля он написал, что планирует оказать помощь беженцам из Украины и раненым в результате войны в России (вероятно, речь шла о военных).
- Десятки российских миллиардеров попали в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза. Власти объясняли ограничения тем, что российские бизнесмены получают выгоду от близости с Кремлем или поддерживают войну. На фоне беспрецедентных ограничений у 65 из 88 богатейших людей России сократилось состояние, подсчитал Forbes. Против войны при этом высказались единицы из них.
Генсек ООН встретится в Москве с Путиным и Лавровым
Президент России Владимир Путин встретится в Москве переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Гутерриш проведет во вторник, 26 апреля, переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В тот же день он должен будет встретиться с Путиным. Ранее сообщалось, что генсек ООН попросил президента России принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского - принять его в Киеве. Гутерриш намерен обсудить с главами двух стран мирное урегулирование вооруженного конфликта и будущее многосторонних отношений.
Генсек ООН станет вторым крупным западным политиком, который встретится с Путиным после начала российского вторжения в Украину. Ранее 11 апреля Москву посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он провел переговоры с президентом России. Канцлер охарактеризовал встречу как «очень жесткую», «очень открытую» и «очень прямую». «Это не дружеский визит», – подчеркнул Нехаммер, добавив, что для него визит в Москву был «обязанностью».
В Минюсте прокомментировали сообщения о попытке отравления Саакашвили в тюрьме
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность и надлежащие условия содержания задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на фоне сообщений о его планируемом отравлении.
«Озвученные в СМИ обвинения о возможном отравлении Саакашвили или интоксикации препаратами представляют попытку дискредитации службы. Также в СМИ распространяется информация, что жизни обвиняемого угрожает опасность и в будущем будет предпринята попытка его отравления. Соответственно, с целью обеспечения безопасности и надлежащих условий служба проводит все необходимые мероприятия», - говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 22 апреля, передает агентство «Новости-Грузия».
Ведомство считает, что сообщения об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неполноценном лечении политика в тюрьме «является попыткой ввести общественность в заблуждение». Более того, в Минюсте утверждают, что политик «избирательно отказывается» от ряда обследований: магнитно-резонансной томографии головного мозга, назначенного неврологом лечения, курса психотерапии, рекомендуемой физической активности и прогулок на свежем воздухе.
Пенитенциарная служба также опровергает заявления адвокатов Саакашвили о непредоставлении им медицинской документации. При этом ведомство признает, что в последний раз с заключением врачей юристы смогли ознакомиться почти месяц назад – 29 марта.
«Саакашвили находится под интенсивным круглосуточным наблюдением, ему обеспечены все необходимые медицинские сервисы, вместе с непосредственным надзором врача и медперсонала на месте, его консультируют различные врачи-специалисты (психолог, дерматолог, уролог, гематолог, гастроэнтеролог, невролог, кардиолог). Назначено и предоставляется соответствующее медикаментозное лечение», - сказано в заявлении.
Проблемы со здоровьем у Саакашвили возникли после голодовки, которую он продолжал в течение 50 дней после своего задержания 1 октября 2021 года. В среду экс-президенту стало плохо прямо во время очередного заседания в Тбилисском городском суде – из зала его вывезли на коляске. Нарушена артикуляция языка и начали отказывать ноги.
Адвокаты утверждают, что Саакашвили практически не может принимать пищу, в результате чего он потерял около 12 килограмм и постоянно чувствует слабость и бессонницу. При этом они указывают, что уже почти четыре месяца к политику в Руставскую тюрьму не допускают независимых врачей. Единомышленники экс-президента неоднократно призывали власти перевести Саакашвили в заграничную клинику с целью оказания ему надлежащей медицинской помощи.
Миссия ООН зафиксировала в Буче 50 преднамеренных убийств
Миссия ООН, работающая на территории Украины, зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в Буче, совершенных российскими военнослужащими. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, говорится в отчете миссии.
Преступления в Буче – не единственные такого рода, отметила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.
При этом у наблюдателей ООН есть доказанные свидетельства убийств – как мирных жителей, так и военнопленных, – совершаемых всеми сторонами конфликта.
Кроме того, по словам Шамдасани, ООН пока не владеет информацией об актах геноцида в ходе боевых действий.
Москва все обвинения в жестокости по отношению к мирным жителям отвергает. Российская армия заявляет, что атакует исключительно военные объекты.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По последним данным ООН, с начала войны погибли более двух тысяч человек, включая детей. Реальное число жертв может оказаться гораздо выше. Более пяти миллионов человек стали беженцами. Число вынужденных переселенцев внутри страны превышает семь миллионов.
На Храмовой горе в Иерусалиме вновь случились беспорядки
В Иерусалиме на Храмовой горе у мечети Аль-Акса утром в пятницу, 22 апреля, произошли беспорядки.
После утренней молитвы сотни радикально настроенных мусульман начали бросать камни и петарды в полицейских. Они для разгона протестующих применили светошумовые гранаты. Несколько человек пострадало, включая сотрудницу израильской полиции.
Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме происходят в этом году в течение всего священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году он длится с 1 апреля по 1 мая. По пятницам столкновения оказывают наиболее ожесточёнными.
По данным полиции, мусульмане начали прибывать на пятничную молитву 22 апреля ещё затемно. Некоторые из них везли с собой камни. Радикальных арабов осудили другие верующие. Из-за всплеска терактов с участием исламистов на территории Иудеи и Самарии с 21 по 23 апреля введён режим закрытых территорий, но в пятницу тысячам палестинцев разрешили вход на Храмовую гору для совершения традиционной массовой молитвы. Для иудеев Храмовая гора закрыта до начала мая.
- Порядок на Храмовой горе регламентируется Иерусалимским исламским советом. Любые еврейские ритуалы на территории комплекса запрещены.
- Старый город – часть Восточного Иерусалима, аннексированного Израилем после победы в Шестидневной войне 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства, и обвиняют Израиль в оккупации своих земель. ООН и значительная часть международного сообщества не признают израильского суверенитета над восточной частью Иерусалима.
В югоосетинском Верховном суде обжаловали дату второго тура выборов
Дату второго тура президентских выборов, запланированных на 28 апреля, обжаловали в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия. От кого поступило административное исковое заявление, не сообщается.
Ранее в штабе действующего президента Анатолия Бибилова заявили РИА Новости, что он планирует оспорить дату проведения второго тура выборов. Однако пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева сообщила, что он этого делать не планирует.
Югоосетинский Центризбирком назначил второй тур на четверг, 28 апреля. Бибилову было направлено письмо, «чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим».
«В Верховный Суд Республики Южная Осетия поступило административное исковое заявление о признании постановления ЦИК от 14 апреля 2022 года незаконным и его отмене и обязании ЦИК РЮО принять решение о назначении даты повторного голословная с соблюдением норм действующего законодательства. Судебное заседание назначено на 23 апреля 2022 года», – говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Верховного суда.
Сразу после первого тура выборов в соцсетях распространилась информация, что через Верховный суд «готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом».
«Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании», – говорилось в посте пользователя под ником «Роберт Гард».
- Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
США поставят Украине дроны, созданные по её запросу
В четверг Пентагон объявил об отправке в Украину беспилотников, созданных американской фирмой с учетом запросов украинской армии.
121 самолет-беспилотник, получивший свое собственное название "Призрак феникса" будет доставлен в Украину в рамках последнего пакета американской помощи, объявленного президентом США Джо Байденом. Детальной информации о новом беспилотнике нет, но известно, что разработан на основе существующего беспилотника-камикадзе Switchblade, который врезается в цель, детонируя заряд, находящийся на беспилотнике. Они портативные, их можно переносить в рюкзаке и запускать практически в любых условиях. Созданный для Украины вариант, по словам американских независимых экспертов, предназначен для поражения бронетранспортеров, он может использоваться днем и ночью, способен находится в воздухе больше шести часов для наблюдения за объектами пока оператор не выберет подходящую цель.
Это оружие создано фирмой Aevex по заказу Пентагона. Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, "оно было разработано в соответствии с требованиями, которые очень близки запросам украинцев, сражающимся в данный момент в Донбассе".
Известно, что украинская армия широко и эффективно применяет беспилотники в ходе боевых действий против российской армии как для нанесения воздушных ударов, так и для ведения разведки.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин приговорён к условному сроку за браконьерство
Суд в Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трём годам условно по делу о незаконной охоте.
Депутата задержали в октябре 2021 года в лесу в Саратовской области. В багажнике машины Рашкина обнаружили тушу лося. При этом у депутата не было разрешения на охоту. Сам он сначала отрицал участие в охоте, а потом заявил, что не знал о её незаконности.
Госдума лишила депутата неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела против него. Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против Рашкина является политическим преследованием коммунистов.
В 2021 году уголовные дела были возбуждены после нескольких известных представителей партии. В частности, выдвигавшийся от неё на выборы видеоблогер Николай Платошкин был осуждён на пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам и распространение недостоверных новостей. А во Владивостоке был арестован местный депутат Артём Самсонов.
Рашкин шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидату на выборы губернатора Саратовской области. В сентябре 2021 года он был одним из инициаторов акций протеста против возможных фальсификаций на думских выборах и против результатов электронного голосования.
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Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина США
Суд в Китае приговорил гражданина США к смертной казни по делу о преднамеренном убийстве.
Согласно приговору, в прошлом году родившийся в Лос-Анджелесе учитель английского языка Шадид Абдулматин несколько раз ударил 21-летнюю подругу ножом в лицо и шею при встрече, на которой они хотели обсудить разногласия в отношениях.
Американец и гражданка Китая по фамилии Чен начали встречаться в 2019 году. В мае 2021 года Чен захотела расстаться Абдулматин не соглашался и угрожал ей. В июне 2021 года пара встретилась возле автобусной остановки. На встречу американец пришёл со складным ножом, которым ударил подругу.
Государственный департамент заявил, что следит за делом, но не будет давать дальнейших комментариев из соображений конфиденциальности, пишет Reuters.
Убийство вызвало волну ксенофобии в Китае, передаёт DW. Правозащитники говорят, что в стране ежегодно казнят больше заключенных, чем в любой другой стране, но казни граждан из западных стран случаются редко.
По данным государственного информационного агентства "Синьхуа", последним делом с участием иностранца считается дело британца Акмаля Шейха. Его казнили в 2009 году, признав виновным в незаконном обороте героина.
Российский генерал назвал целью войны в Украине контроль над югом страны
Российские войска видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым и выход к молдавским границам.
Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.
Генерал-майор Миннекаев выступал на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, его цитирует "Интерфакс". По словам генерала, контроль над югом Украины позволил бы армии "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики".
Кроме того, заявил генерал, контроль наю югом Украины позволил бы получить "ещё один выход" к граничащему с Одесской областью Украины Приднестровью. По его словам, там "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". Приднестровье — молдавский регион, больше 30 лет контролируемый пророссийскими сепаратистами, что имел в виду российский военачальник — не уточняется.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам высказывания Миннекаева, переадресовав запрос в министерство обороны. Ранее российские власти не упоминали, что планируют сохранять контроль над южной Украиной или выходить к Приднестровью.
- Украинские власти ранее сообщали, что российские силы планируют провести референдум об отделении Херсонской области вопреки местному законодательству, официальных подтверждений этому не было. Для сухопутного выхода к Приднестровью российской армии пришлось бы захватить ещё Одессу и Николаев — расстановка сил в зоне войны по состоянию на конец апреля не предполагает, что эта цель может быть выполнимой.
Васил Маглаперидзе возглавил попечительский совет Общественного вещателя Грузии
Председателем Попечительского совета Общественного вещателя Грузии на трехлетний срок избран Васил Маглаперидзе.
Маглаперидзе вошел в совет по квоте правящей партии «Грузинская мечта».
Его кандидатуру поддержали пять из восьми членов совета, присутствовавших на голосовании 21 апреля. Основным соперником Маглаперидзе был Бесик Лилуашвили, представленный Верховным советом Аджарии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», попечительский совет состоит из девяти членов, из которых трое избираются по квоте парламентского большинства, еще трое – от оппозиции, двое – от Народного защитника, один – от Верховного Совета Аджарской Автономной Республики.
Васил Маглаперидзе занимал должность гендиректора ОВГ с января 2017 года по 18 августа 2020 года. Он ушел в отставку по собственному желанию, связав это с предстоящими выборами в парламент.
В январе-марте 2021 года Маглаперидзе был заместителем председателя «Грузинской мечты».
Коалиция «Для адвокатирования медиа», которая объединяет более десятка местных НПО, предостерегала от назначения Маглаперидзе членом Попечительского совета Общественного вещателя. Неправительственный сектор считает, что это «нанесет значительный ущерб идее создания беспристрастного Общественного вещателя и сократит возможность политической независимости финансируемых государством каналов».
Навальный потребовал исключить его из списка экстремистов и террористов
Политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, подал иск к Росфинмониторингу. Согласно данным на сайте Мещанского суда Москвы, заявление было зарегистрировано 21 апреля.
Как пояснили «Интерфаксу» адвокаты Навального, он оспаривает включение в список экстремистов и террористов, в который Росфинмониторинг включил политика 25 января.
Также в этот список были включены соратники политика Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов, – они фигурируют в деле о создании экстремистского сообщества.
У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В этот список включают россиян, осужденных или обвиненных по статьям Уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.
В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.
Делегация Конгресса США находится с визитом в Грузии
Делегация Конгресса США находится с визитом в Грузии. Члены делегации провели пресс-конференцию в Тбилиси. Сенаторы сосредоточили внимание на встречах, состоявшихся в Тбилиси, и отношениях между двумя странами.
По словам сенатора Криса Кунса, делегация находится с визитом в Грузии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между США и Грузией. По его словам, они уже встретились с премьер-министром Грузии, министром иностранных дел и лидерами оппозиции, а также с российскими диссидентами и украинскими беженцами.
«Я хотел бы вначале очень кратко подчеркнуть, насколько мы ценим партнерство между народами США и Грузии. У нас общая история, общие ценности и общие стремления», - сказал сенатор Кунс.
По словам сенатора Гэри Питерса, события последних недель в Украине подтвердили важность объединения всего мира и укрепления демократии посредством единства.
«Что было самым впечатляющим в течение этих недель, так это не только мужество украинского народа, но и то, что каждая демократия в мире поняла, что мы должны сплотиться, мы должны держаться за руки, чтобы сделать все, что нам нужно, чтобы обратить вспять агрессию, исходящую от г-на Путина и других. Вот почему я хочу узнать больше о Грузии, а также хочу сообщить всем в Грузии, что как сенатор из Соединенных Штатов я обязуюсь продолжать оказывать поддержку народу Грузии в целях укрепления демократии, которая развивается уже столько десятилетий», – заявил сенатор Гэри Питерс.
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