Из-за урагана в Мексике погибли 48 человек – его не смогли предсказать

В результате урагана Отис, обрушившегося на мексиканский город Акапулько, погибли не менее 48 человек, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. Перед ударом о берег сила урагана увеличилась вдвое – и учёные не знают, почему.

Шторм оставил без электричества почти 900 тысяч человек, повредил более 270 тысяч домов и около 600 отелей, разрушил объекты инфраструктуры. Только страховой ущерб оценивается в 15 миллиардов долларов. Электричество обещают восстановить ко вторнику, а горожанам, чьи дома не были застрахованы, – выдать дешёвые кредиты.

Жители Акапулько обвиняют правительство в недостаточной помощи. После урагана в городе стало не хватать воды, еды и бензина – в Акапулько начались грабежи. Спустя несколько дней власти заявили, что направили в пострадавший регион порядка 17 тысяч военных для поддержания порядка и для помощи в распределении тонн продовольствия.

Отис обрушился на Акапулько со скоростью 266 километров в час, став самым мощным ураганом в восточной части Тихого океана в истории наблюдений. За полсуток до удара о берег его сила увеличилась более чем в два раза. Синоптики не смогли это предсказать. Эксперты, опрошенные Associated Press, не знают точно, почему шторм внезапно набрал силу, но считают, что ключевым фактором стала тёплая вода.

Воды мирового океана теплеют частично из-за явления Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана, частично – из-за деятельности человека, которая способствует тому, что океаны поглощают всё больше тепла.