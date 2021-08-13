Избирком Хабаровского края отказал сыну Фургала в участии в выборах

Избирком Хабаровского края окончательно отказал сыну арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала Антону в участии в выборах в Госдуму. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Во время трансляции с заседания комиссии 13 августа члены избиркома заявили, что не примут около 5 тысяч подписей в поддержку Антона Фургала (из 15 789 подписей, поданных им в избирком 6 июля) из-за неправильного оформления подписных листов, например из-за "другого цвета ручки".

Сегодня избирком края рассматривал возражение Фургала на отказ принять свыше 2 тысяч подписей из-за неверной регистрации подписавшихся. Ранее комиссия объявила, что жители Хабаровска, поддержавшие самовыдвиженца, не прописаны по адресам избирательного округа, от которого хотел баллотироваться Фургал.

"Мы объехали с членами комиссии выбранные наугад адреса из списков. Жители предоставили паспорта с местной пропиской, СНИЛСы, регистрации по месту жительства и т. д. То есть данные миграционной службы, на которых основывалась комиссия, устарели на несколько месяцев. Сейчас вы заворачиваете уже 5 тысяч подписей, то есть плюете в лицо минимум пяти тысячам жителей Хабаровска, решившим меня поддержать?!" – заявил Антон Фургал во время заседания.

В ответ председатель избиркома Денис Кузьменко объявил: "Вы не на митинге". А секретарь комиссии края Оярс Машков сообщил, что члены комиссии не сомневаются в том, что все 15 тысяч подписавшихся поддержали Фургала, но они "сделали это неправильно, например подписались ручкой не того цвета".