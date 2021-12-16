Избыточная смертность в РФ за время пандемии превысила 1 млн человек 

Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса, то есть с апреля 2020 года, превысила миллион человек, подсчитало издание «Холод» на основе выступлений заместителя главы правительства РФ Татьяны Голиковой.

Во время рассмотрения законопроекта о QR-кодах в Госдуме вице-премьер сказала, что в первой половине декабря общая смертность снизилась на 14,7%. Голикова не уточнила, относительно чего произошло снижение. Однако ранее она приводила оперативные сводки относительно предыдущих месяцев. Из этого «Холод» делает вывод, что речь идет о снижении по отношению к первой половине ноября 2021 года.

Основываясь на предыдущих заявлениях Голиковой, журналисты «Холода» подсчитали, что за первую половину декабря в России умерли около 109 тысяч человек, а избыточная смертность составила около 35 тысяч человек. Так как избыточная смертность по состоянию на конец ноября составила 987 930 людей, журналисты пришли к выводу, что всего с начала пандемии этот показатель составляет около 1 023 000 человек.

Ранее сообщалось, что с декабря прошлого года по ноябрь нынешнего общая смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, что стало худшим показателем со времени Великой Отечественной войны, а убыль российского населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является максимальным показателем за последние 20 лет.

Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Доля умерших непосредственно от заболевания коронавирусной инфекцией составляет не менее 85-90% от всей избыточной смертности, утверждает демограф Алексей Ракша. По его словам, за прошлый год в России значительно выросла смертность только от тех болезней, на которые непосредственно влияет COVID-19, то есть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни нервной системы, пневмония и болезни дыхательной системы. Ряд экспертов считают, что на избыточную смертность также влияет перегруженность системы здравоохранения.