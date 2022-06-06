ЦИК Казахстана: изменение Конституции поддержали 77% граждан

Поправки в конституцию Казахстана на референдуме в воскресенье поддержали более 77 процентов граждан страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Явка составила 68 процентов.

Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд. Из текста будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, то есть елбасы.

Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. А президенту запретят быть членом политических партий. Сенат потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.

Документ снижает до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, процедура регистрации партий для участия в выборах упрощается. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания. 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов — по мажоритарной.

При этом в воскресенье днём сообщалось о многочисленных нарушениях в ходе референдума, в том числе - о предполагаемых вбросах бюллетеней и недопусках независимых наблюдателей на участки. Избирателям предлагалось проголосовать за весь пакет поправок, почти не дав времени разобраться в них, отмечала оппозиция. Активисты призывали президента отложить голосование, — сообщала Казахская служба Радио Свобода.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления кровопролитных протестов в стране. Эксперты расценивают нынешний референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок.