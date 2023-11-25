Израиль получил список заложников, которые будут освобождены сегодня

Израиль получил от Катара, выступающего в роли посредника, список имен заложников, которые должны быть освобождены в субботу 25 ноября, во второй день временного прекращения огня в секторе Газа. В списке женщины и дети.

Агентство France Presse со ссылкой на израильских официальных лиц сообщило, что должны быть освобождены 14 человек.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, накануне освободила 13 израильтян, захваченных и увезенных в сектор Газа после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Это девять женщин в возрасте от 34 до 85 лет и четыре ребенка от двух до девяти лет. Одна из освобожденных женщин ранее считалась погибшей. Освобожденные заложники сейчас находятся в больницах на территории Израиля. СМИ со ссылкой на врачей сообщают, что все они в удовлетворительном состоянии.

Власти Таиланда сообщили имена десяти тайских заложников, также освобожденных накануне. Был освобожден также гражданин Филиппин. Они попали в заложники, когда были в Израиле в качестве сезонных рабочих. Ранее сообщалось о 12 освобожденных. Еще около 20 граждан Таиланда по-прежнему остаются в руках ХАМАС.

Всего при нападении на Израиль было захвачено около 240 заложников. Прекращение огня пока согласовано на четыре дня. Ожидается, что будут освобождены более 50 граждан Израиля. Продление режима прекращения огня не исключено, об этом накануне заявил президент США Джо Байден. В этом случае возможно освобождение большего числа заложников.

Израиль в свою очередь накауне освободил из тюрем 39 ранее осужденных женщин и подростков. Ожидается, что сегодня будет освобождено 42 палестинца.

Условия временного прекращения огня предусматривают также доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Сообщается, что накануне в сектор были допущены 196 грузовиков с гуманитарными грузами, это крупнейшее число с начала ответной операции Израиля против ХАМАС.

Режим прекращения огня соблюдается, за более чем сутки не было сообщений о его масштабных нарушениях. Израильские военные продолжают оставаться на позициях на севере Газы, занятых ранее в ходе наземной операции. Они предупреждают, что по завершении режима прекращения огня операция против ХАМАС будет продолжена.