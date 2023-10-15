Израильская армия сообщила об убийстве одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на воскресенье, 15 октября, в результате авиаудара по сектору Газа убит один из командиров радикальной группировки ХАМАС Биллал Аль-Кедра.

ЦАХАЛ называет его ответственным за нападение на кибуц Нирим на юге Израиля.

Помимо Аль-Кедры убиты и другие джихадисты ХАМАС и группировки «Исламский джихад».

Кроме того, в сообщении ЦАХАЛ говорится, что вечером в субботу и в ночь на воскресенье израильская армия атаковала более 100 военных объектов в секторе Газа – в частности в Зайтуне, Хан-Юнисе и западной Джабалии. Также нанесены удары по командным пунктам «Исламского джихада».

Группировки ХАМАС и «Исламский джихад», признанные террористическими многими странами мира, напали со стороны сектора Газа на юг Израиля 7 октября. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» и начал атаковать Газу.

По последним данным, в результате нападения джихадистов погибли более 1300 человек. Палестинская сторона сообщила, что число убитых в результате ответных атак Израиля превышает 2200 человек. В заложниках у ХАМАС находятся примерно 120 человек.

Вчера ЦАХАЛ заявил о готовности расширить военные действия в секторе Газа и включить в них наземную операцию.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля пишет, что наземная операция должна была начаться в эти выходные, но ее отложили на несколько дней. Одной из причин называются погодные условия, в частности облачность, которая может осложнить работу летчиков.