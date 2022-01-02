Израильская армия в ответ на ракетные обстрелы атаковала сектор Газа

Израильские военные сообщили 2 января о проведенной ВВС страны операции в секторе Газа.

Как отмечается, с самолетов были атакованы позиции боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС в ответ на две выпущенные ракеты, которые упали в Средиземное море у берегов Тель-Авива в ночь на 1 января.

«Когда небо по всему миру осветили праздничные фейерверки по случаю наступления нового 2022 года, иной тип огня последовал из сектора Газа», - заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации военных, боевые самолеты в ответ нанесли удары по фабрике, где производятся ракеты, и одному из постов ХАМАС.

О пострадавших с обеих сторон не сообщается.

За исключением одного инцидента в сентябре в регионе не было обстрелов с момента объявленного в мае режима прекращения огня, положившего конец 11 дням нового вооруженного противостояния. Тогда стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории, отмечает «Немецкая волна».

Движение ХАМАС признают террористической группировкой Израиль, США и Европейский Союз. Израиль поддерживает блокаду сектора Газа с 2007 года, когда контроль над территорией перешел к ХАМАС.