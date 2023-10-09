Израильская армия за ночь нанесла удары по 500 целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ночь на 9 октября нанесла удары по 500 целям в секторе Газа, говорится в её сообщении. Утверждается, что бомбардировке подверглись структуры радикальных движений ХАМАС и «Исламский джихад».

Удары наносились без перерыва практически всю ночь, сообщают очевидцы. Местные жители сообщают о беспрецедентных разрушениях и большом числе жертв.

«Я прошел через все боевые действия с 2007 года, и никогда мы не видели ничего подобного, — цитирует анонимного жителя Газы израильская газета «Гаарец». — Кажется, что нет никакой красной черты, как будто весь сектор — это скопление целей и каждое здание в нём — мишень».

В сообщении израильской армии утверждается, что среди поражённых целей восемь штабов радикальных исламистов, мечеть, в которой действовала ХАМАС и тоннели, по которым в сектор Газа поставлялось оружие. Утверждается, что возможности организации «серьёзно ослаблены». Накануне израильские власти призвали жителей сектора покинуть дома, предупредив их о продолжении мощнейших бомбардировок.

Представитель вооружённых сил в воскресенье сообщал, что в авиаударах участвуют больше 50 истребителей, на сектор к тому моменту были сброшены «десятки тысяч тонн бомб» и атакованы 800 целей (к утру понедельника поражённых объектов, соответственно, больше 1300). Власти сектора Газа сообщают о 436 погибших и нескольких тысячах раненых, предположительно, число жертв будет расти по мере разбора завалов.

Израильская армия, предположительно, готовится к наземной операции в секторе. Она может начаться в течение двух суток, пишет газета The Washington Post. Представитель страны в ООН накануне заявил, что государство считает необходимым полностью уничтожить инфраструктуру ХАМАС. По последним данным, в результате атаки организации на израильские города погибли более 700 человек, около 2400 ранены.