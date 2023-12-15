Израильское командование расследует смерть троих заложников

Израильское командование заявило, что военнослужащие, ведущие борьбу с отрядами ХАМАС, организации, признанной террористической в США и ряде стран Европы, по ошибки застрелили троих заложников, которых приняли за участников антиизраильских действий. Об этом сообщает BBC News.

После расследования и проверок, предпринятых в районе инцидента, «возросли подозрения относительно личностей погибших», говорится в заявлении израильского командования. Тела убитых были перевезены на территорию Израиля для проведения экспертизы.

В заявлении говорится, что из случившегося «были немедленно извлечены уроки», результаты которых были доведены до всех военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Немногим ранее израильские военные сообщили, что убитые заложники были «ошибочно приняты израильтянами за угрозу». Инцидент произошел в северном пригороде города Газа.

Сообщалось, что тела были возвращены в Израиль. Две жертвы были опознаны как Йотам Хаим, похищенный из кибуца Кфар-Аза, и Самер Талалка, захваченный в кибуце Нир-Ам.

Семья третьего погибшего просила не называть его имя.