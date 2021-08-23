CNN: в аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и НАТО

Вашингтон изменил правила входа в кабульский аэропорт, который остается последним шансом покинуть захваченный "Талибаном" (движение запрещено во многих странах) Афганистан. Теперь на территорию аэропорта будут пускать только граждан США, стран НАТО и держателей грин-карт (подтверждает наличие вида на жительство в США у человека, не являющегося гражданином страны). Об этом сообщает CNN.



Как уточнил собеседник телеканала, афганцев, которые подали заявки на участие в программе США по специальной иммиграционной визе (SIV) – она рассчитана на тех, кто работал на правительственные силы и агентства США, – также не пропустят в аэропорт Кабула.

По словам источника, проверять документы на входе помогают талибы. Граждане США, стран НАТО могут провести с собой только ближайших родственников – супругов или детей.



Сообщается, что в аэропорту остаются 20 тысяч человек, которые хотят покинуть Афганистан. Среди них много мужчин-афганцев призывного возраста без документов.

Ранее сегодня сообщалось о перестрелке, которая произошла в районе аэропорта Кабула между афганскими силами безопасности и неизвестными. В результате погиб один из сотрудников сил безопасности Афганистана, еще три человека получили ранения.

В перестрелке участвовали также американские и немецкие военнослужащие. Они не пострадали. Причина стрельбы и ее инициаторы пока не уточняются.

Боевики группировки "Талибан" (запрещенной в России и других странах) 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Афганцы, которые не хотят жить под властью талибов, массово бегут из страны по земле и пытаются улететь за границу. Тысячи людей в аэропорту Кабула штурмовали самолеты, в том числе военные, которые прибыли для эвакуации персонала зарубежных диппредставительств.

Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.