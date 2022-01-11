Глава Чечни пригрозил жителям Ингушетии забрать у них новые земли

Очередные жесткие заявления со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова прозвучали в адрес жителей Ингушетии на совещании в Грозном. Причиной стал визит ингушской делегации в Чечню несколькими днями ранее и последовавшие за этим извинения.

Целью поездки ингушей в соседнюю республику была свадьба потомка одного из почитаемых в обеих республиках богослова Кунта-Хаджи Кишиева. Видео, в котором жители Ингушетии тепло приветствуют Рамзана Кадырова и обнимаются с ним, опубликовал у себя на странице телеграм-канал издания «Фортанга».

Жители Ингушетии подвергли критике поступок земляков. В частности видеообращение к одному из гостей чеченской свадьбы записал тамада ингушского села Насыр-Корт Магомед-Башир Оздоев. Еще через два дня в соцсетях появилась аудиозапись, автор которой извиняется за поездку в Чечню и теплые объятия с Кадыровым. Согласно подписи к публикации, голос принадлежит одному из ингушских гостей чеченской свадьбы Яхъе Хадзиеву.

«Ради Бога, простите меня все, кому это пришлось не по душе. Я поступил неправильно, обняв его. Я не думал, что это будет так неприятно для вас», - говорит Хадзиев.

Выступая на совещании в парламента Чечни Рамзан Кадыров обрушился на жителей Ингушетии с жесткой критикой. Он предложил выписать фамилии тех, кто считает его врагом, чтобы «дальше разбираться».

«Обычно это два-три человека, которые не представляют ни тейп, ни фамилию. Это те, кто всю жизнь занимались доносами в НКВД и ФСБ и преследовали свои интересы», - заявил Кадыров.

Тех, кто заявляет о том, что у них забрали землю, Кадыров также подверг критике и оскорблениям. «Обращаюсь к тем, кто это заявляет: отобрали, потому что не считаем вас за людей и точно так же отберем свои села», - заявил чеченский глава.

Во время совещания Кадыров также сказал, что не понимает, почему первый президент Ингушетии Руслан Аушев и Юнус-Бек Евкуров не берут на себя ответственность за передачу земель в период их правления.