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Глава Чечни пригрозил жителям Ингушетии забрать у них новые земли
Очередные жесткие заявления со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова прозвучали в адрес жителей Ингушетии на совещании в Грозном. Причиной стал визит ингушской делегации в Чечню несколькими днями ранее и последовавшие за этим извинения.
Целью поездки ингушей в соседнюю республику была свадьба потомка одного из почитаемых в обеих республиках богослова Кунта-Хаджи Кишиева. Видео, в котором жители Ингушетии тепло приветствуют Рамзана Кадырова и обнимаются с ним, опубликовал у себя на странице телеграм-канал издания «Фортанга».
Жители Ингушетии подвергли критике поступок земляков. В частности видеообращение к одному из гостей чеченской свадьбы записал тамада ингушского села Насыр-Корт Магомед-Башир Оздоев. Еще через два дня в соцсетях появилась аудиозапись, автор которой извиняется за поездку в Чечню и теплые объятия с Кадыровым. Согласно подписи к публикации, голос принадлежит одному из ингушских гостей чеченской свадьбы Яхъе Хадзиеву.
«Ради Бога, простите меня все, кому это пришлось не по душе. Я поступил неправильно, обняв его. Я не думал, что это будет так неприятно для вас», - говорит Хадзиев.
Выступая на совещании в парламента Чечни Рамзан Кадыров обрушился на жителей Ингушетии с жесткой критикой. Он предложил выписать фамилии тех, кто считает его врагом, чтобы «дальше разбираться».
«Обычно это два-три человека, которые не представляют ни тейп, ни фамилию. Это те, кто всю жизнь занимались доносами в НКВД и ФСБ и преследовали свои интересы», - заявил Кадыров.
Тех, кто заявляет о том, что у них забрали землю, Кадыров также подверг критике и оскорблениям. «Обращаюсь к тем, кто это заявляет: отобрали, потому что не считаем вас за людей и точно так же отберем свои села», - заявил чеченский глава.
Во время совещания Кадыров также сказал, что не понимает, почему первый президент Ингушетии Руслан Аушев и Юнус-Бек Евкуров не берут на себя ответственность за передачу земель в период их правления.
- Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
- В декабре прошлого года Кисловодский городской суд вынес решение по делу семерых лидеров ингушского протеста. Их признали виновными в организации актов насилия в отношении представителей власти, создании экстремистской организации и участии в ней. Подсудимых приговорили к срокам заключения от семи с половиной до девяти лет колонии с запретом заниматься общественной деятельностью.
Другие новости дня
В результате эскалации на армяно-азербайджанской границе погибли 2 армянских военнослужащих
Как сообщает Министерство обороны Армении, в результате обстрелов с азербайджанской стороны на восточном направлении границы 11 января погибли рядовой Артур Артемович Мхитарян (2002 г.р.) и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян (2002 г.р.).
«Министерство обороны Армении разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам погибших военнослужащих. Еще двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает. По состоянию на 21:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - говорится в сообщении.
Азербайджанская сторона сообщила об одном погибшем азербайджанском солдате в результате эскалации на границе с Арменией, передает Радио Азатутюн.
На Алтае неизвестные расстреляли табун лошадей. Убиты свыше 50 животных
В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун лошадей, убиты свыше пятидесяти животных. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, оценив ущерб приблизительно в пять миллионов рублей. Среди приоритетных версий случившегося - хулиганство и месть.
Отмечается, что большинство погибших животных - кобылы с жеребятами. Владелец табуна, фермер Николай Дроков, рассказал, что лошадей «загнали в угол и снайперски расстреляли - по два выстрела точно под лопатку». По данным СМИ, ранее местные жители высказывали фермеру претензии из-за земель, которые он использует под пастбища.
В прошлом году на Алтае уже случался подобный инцидент. Уголовное дело о расстреле табуна завели на полицейского, который, по версии следствия, остановился на дороге и стал стрелять по лошадям из охотничьего ружья. Тогда погибло девять животных.
Зеленский настаивает на проведении саммита в «нормандском формате»
Президент Украины настаивает на проведении новой встречи на высшем уровне в «нормандском формате». Как сообщил офис президента Украины, Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к необходимым решениям в ходе нового саммита четырех стран.
Ранее во вторник, 11 января, глава украинского государства принял внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плетнера и дипломатического советника президента Франции – Эммануэля Бонна. Оба посетили Киев для переговоров с руководителем офиса украинского лидера Андреем Ермаком.
Руководитель офиса президента подтвердил, что Киев привержен политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Ермак отметил необходимость соблюдения режима полного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда.
Стороны договорились о продолжении контактов для организации очередного саммита. Ермак подчеркнул, что «проведение очередного саммита в «нормандском формате» дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования».
Суд отменил штраф Минюста, наложенный на ведомство за разглашение личных данных Саакашвили
Служба государственного инспектора сообщает о том, что Тбилисский городской суд отменил штраф, наложенный на Министерство юстиции за несколько эпизодов административного правонарушения в отношении Михаила Саакашвили, предусмотренного статьей 44 закона Грузии «О защите персональных данных».
В начале декабря Минюст Грузии и Специальная пенитенциарная служба были признаны виновными в незаконной публикации данных, касающихся экс-президента, пишет SOVA. Иски в отношении ведомств были поданы Службой госинспектора на имя двух разных судьей Тбилисского городского суда. В заявлении Службы уточняется, что слушания в обоих случаях состоялись в беспрецедентно короткие сроки, перед новогодними праздниками.
«Следует отметить, что параллельно с судебными слушаниями в парламенте Грузии прошли комитетские слушания об упразднении службы», - говорится в заявлении.
В Службе государственного инспектора подчеркивают, что намерены обжаловать решение городского суда в других инстанциях.
«После того, как суд передаст Службе обоснованное решение, где будут указаны конкретные причины упразднения решения государственного инспектора, Служба госинспектора обжалует решение Тбилисского городского суда в вышестоящих инстанциях», - говорится в заявлении.
Келли Дегнан: Переговоры по Грузии без Грузии не состоятся
«Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе Грузии и Украины. У России не будет право на вето на ваши суверенные решения», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
По ее словам, США не собираются вести переговоры о Грузии без Грузии, передает Общественный вещатель.
«На этой неделе мир наблюдает за серией дипломатических встреч на высоком уровне, целью которых является реагирование на недавние дестабилизирующие действия России и угрозы европейской безопасности. Мы уже видели российскую дезинформацию в большом количестве, и я хочу выразить четкое мнение по нескольким основным вопросам:
Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе Грузии и Украины. У России не будет право на вето на ваши суверенные решения. Мы не собираемся вести переговоры о Грузии без Грузии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: что, «Соединенные Штаты не будут рассматривать безопасность Европы без наших европейских союзников и партнеров».
Вместе с тем, Келли Дегнан отмечает, что поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии непоколебима.
«Давайте, скажем четко: Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации. Это не те ценности, за которые выступают Грузия и США. Соединенные Штаты продолжают верить в единую, свободную и мирную Европу. Мы будем продолжать работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы сделать это реальностью. Мы готовы встретиться с Россией во избежание и деэскалации конфликта. Но мы не можем и не собираемся уступать европейскую безопасность, суверенитет или свободу. Девиз Грузии – это наш девиз: «Сила в единстве!», – заявила Келли Дегнан.
Минобороны России сообщило о новых учениях у границы с Украиной
Министерство обороны России направило три тысячи военных и 300 единиц боевой техники на учения к границам с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Учения пройдут на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Военных отправили также в Смоленскую область, которая не граничит с Украиной и находится более чем 100 километрах от границы.
Среди военной техники у границ в том числе расположены танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Накануне газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Россия направила к западным границам боевые и транспортные вертолеты. Официального подтверждения этой информации нет.
Администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов, чтобы спрогнозировать возможное время вторжения России в Украину. По их данным, российские власти сдвинули срок возможного нападения на Украину ближе к февралю из-за относительно мягкой зимы.
Аналитики предполагают, что наступление России, если оно запланировано, может состояться до начала весны, пока грязь на дорогах, вызванная потеплением, не затруднит передвижение тяжелой военной техники.
- По данным американской разведки на 7 января, сейчас около границы России с Украиной находятся около 100 тысяч российских военных. Также там заметили дополнительные боевые самолеты.
- Западные СМИ сообщают о готовящемся вторжении с осени 2021 года. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это «суверенное право» России. Сообщения о вторжении Москва называет «безосновательным нагнетанием напряженности».
- На фоне возможности вторжения власти России начали переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток. В частности, Россия выставила требование не принимать в НАТО Украину.
Югоосетинские депутаты запустили процедуру импичмента Анатолия Бибилова
14 из 34 депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия запустили процедуру импичмента югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. Соответствующее письмо направлено на имя спикера парламента Алана Тадтаева.
В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. В документе, в частности, говорится о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
«В результате этого Республика Южная Осетия впервые после 2008 года допустила размещение грузинских вооруженных формирований на своей территории и потеряла фактический контроль над частью своих земель, богатых залежами мрамора, талька, серпентинита и т.д.», – указывают оппозиционеры.
Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
За рассмотрение вопроса об отрешении от должности Бибилова высказались депутаты Дзамбулат Медоев, Ибрагим Валиев, Давид Санакоев, Зита Бесаева, Иван Сланов, Заза Дриаев, Алан Гаглоев, Арсен Квезеров, Алан Алборов, Амиран Дьяконов, Артур Тедеев, Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Роберт Остаев.
Отметим, что выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Спикер парламента Алан Тадтаев заявил, что дата предстоящих выборов будет утверждена в самое ближайшее время. Сам Бибилов заявил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
Сухумский суд заключил под стражу активиста Аслана Тания на 15 суток
Сухумский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу на 15 суток (до 23 января) оппозиционного активиста Аслана Тания. Решение приняла судья Мадина Чанба.
Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного задержанного, Анрика Инапшба перенесено из-за его плохого самочувствия. По информации Telegram-канала RESPUBLICA, суд продлил срок задержания Инапшба на 72 часа, его самого отвезли в медчасть МВД.
Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении активиста Баграта Сурмава отложено до 13 января.
Ранее Сухумский суд заключил под стражу на 1.5 месяца (до 22 февраля) активиста Батала Цвижба.
Цвижба, Тания, Инапшба и Сурмава – участники оппозиционного митинга 21 декабря. Они были задержан в рамках уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти.
21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.
Мария Колесникова переведена из СИЗО Минска в колонию в Гомеле
Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, приговорённая в сентябре к 11 годам лишения свободы, этапирована в колонию в Гомеле.
В предыдущие месяцы активистка находилась в минском следственном изоляторе №1, отмечает белорусская редакция Радио Свобода.
11 января правозащитный центр "Весна" сообщил, что Мария Колесникова переведена в гомельскую женскую колонию №4, где она первые две недели будет находиться на карантине.
Днём ранее сообщалось об этапировании в колонию в Витебской области еще одного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака, пишет "Немецкая волна".
Приговор Знаку, как и Колесниковой, был вынесен 6 сентября прошлого года. Он получил 10 лет заключения. Обоих по итогам судебного процесса, проходившего при закрытых дверях, признали виновными в заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям, подрывающим национальную безопасность, и создании экстремистского формирования. Вину подсудимые не признали. И Колесникова, и Знак внесены правозащитниками в списки политзаключённых.
В прошлом году Колесникова стала лауреатом правозащитной премии имени Вацлава Гавела, ежегодно присуждаемой ПАСЕ. В решении о присуждении награды говорилось о её значительной роли в укреплении гражданского общества и защите прав человека на фоне преследований продемократических активистов режимом Александра Лукашенко.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчёркивал, что уголовное преследование Марии Колесниковой на родине носит политический характер, и что ей был вынесен "позорный приговор по фальшивым обвинениям".
Мария Колесникова, которой сейчас 39 лет, была координатором предвыборного штаба бывшего претендента на пост главы государства, банкира Виктора Бабарико. После ареста Бабарико за несколько недель до президентских выборов 9 августа 2020 года, Колесникова поддерживала зарегистрированную от оппозиции кандидатом в президенты Светлану Тихановскую.
- Именно Тихановская, по утверждениям участников начавшихся после выборов многотысячных протестов, получила наибольшее число голосов на выборах президента Беларуси. ЦИК объявил победителем авторитарного лидера Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд.
- Протесты после выборов в Беларуси были жестоко подавлены властями. Было возбуждено более тысячи уголовных дел, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные тюремные сроки.
- Западные страны не признают Лукашенко легитимным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций. Сам Лукашенко обвинения в преследовании политических соперников и нарушениях прав человека категорически отрицает.
ЕСПЧ присудил заложникам Беслана 360 тысяч евро компенсации
Европейский суд по правам человека присудил 39 заложникам теракта в Беслане в 2004 году компенсации общей суммой в 360 тысяч евро. Об этом говорится в решении суда.
ЕСПЧ постановил, что российские власти, имея информацию о готовящемся теракте, приняли недостаточно мер для предотвращения захвата заложников. Напротив, говорится в решении, действия сотрудников правоохранительных органов во время штурма привели к дополнительным жертвам среди заложников.
В частности, "силы специального назначения ФСБ РФ применяли в ходе штурма школы огнеметы, гранатометы, танки, а также огромное количество стрелкового оружия", что прямо противоречило главной цели контртеррористической операции – спасению заложников – и никак не могло считаться "мерой крайней необходимости".
Среди заявителей, которые получили компенсации от пяти до сорока тысяч евро, как сами бывшие заложники, так и родственники погибших детей. Власти не поставили в приоритет сохранение их жизней, считают в ЕСПЧ, а также не расследовали должным образом действия генералов Тихонова и Андреева и сотрудников Гайденко, Дзугаева и Дзгоева при штурме.
Это дело – одно из семи дел по жалобам в ЕСПЧ, связанных с терактом в Беслане. Всего в делах участвуют 409 заявителей. В 2017 году пострадавшие получили компенсации в размере более 2,9 миллиона евро. Правительство России пыталось обжаловать решение ЕСПЧ, однако суд оставил его в силе.
- Захват заложников произошел 1 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане. Террористы в течение двух с половиной дней удерживали в заминированном здании более 1100 заложников. В результате теракта и штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Еще 750 человек получили ранения.
- После теракта в отношении милиционеров из Ингушетии и Северной Осетии возбудили уголовные дела о халатности в связи с непредотвращением нападения. По данным следствия, сотрудники милиции знали о готовящемся теракте.
Росреестр планирует уточнить линию де-факто границы с Южной Осетией
Росреестр в наступившем 2022 году проведет демаркацию спорных участков российской границы с Азербайджаном и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как пишет издание «Акценты», российское ведомство объявило запрос цен среди потенциальных подрядчиков, которые могут взяться за такую работу.
Сообщается, что необходимо уточнить линию де-факто границы с Южной Осетией в Рокском тоннеле и на спутниковом пункте «Нижний Зарамаг» в приграничной полосе.
Подрядчик обязательно должен иметь допуск к государственной тайне, выданный ФСБ России. Закупку Росреестр проведет в январе-феврале, а сами геодезические работы нужно завершить до ноября 2022 года.
Судя по госзакупкам, на работы по демаркации на югоосетинском направлении с 2018 года уже потрачено 7.7 млн рублей.
Убийство 16-летнего Давида Саралидзе: Георгий Менадбе признан виновным
Тбилисский городской суд признал виновным Георгия Менабде в групповом убийстве 16-летнего Давида Саралидзе.
По решению судьи Валериана Бугианишвили, в качестве меры пресечения для Менабде было избрано лишение свободы на срок до 14 лет.
Однако согласно Кодексу о правосудии в отношении несовершеннолетних, срок был сокращен на одну четверть и в качестве окончательной меры пресечения было определено лишение свободы на срок 10 лет и 6 месяцев.
По словам адвоката Менабде – Давида Дадиани, сторона защиты намерена обжаловать решение суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Суд вынес обвинительный приговор. Мы не знаем обстоятельств и доказательств, на которые опирался суд. Исходя из этого, мы ждем, когда нам письменно передадут решение. Оно обязательно будет обжаловано», – заявил адвокат.
По версии следствия, Менабде принимал участие в убийстве Саралидзе и вместе с Михаилом Каландия и Георгием Джанашия наносил ему ранения. Менабде проходил свидетелем по делу, и на него, как на убийцу, во время следственных процессов 2018 года, указывал Джанашия.
Менабдезадержали 15 апреля 2021 года спустя более трех лет после массовой драки школьников, в которой погибли двое несовершеннолених – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили.
Драка произошла 1 декабря 2017 года на улице Хорава в центре Тбилиси с участием около 20 старшеклассников двух школ – №51 и Первой экспериментальной. Один их подростков Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации.
В Абхазии оппозиционного активиста заключили под стражу на 1.5 месяца
Сухумский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу на 1.5 месяца (до 22 февраля) оппозиционного активиста Батала Цвижба. Решение принял судья Марат Авидзба, сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Батал Цвижба – участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он был задержан в рамках уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти.
Сегодня же будут рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения для остальных задержанных. Накануне в прокуратуре заявили, что задержаны пятеро оппозиционеров, а не шестеро, как сообщала оппозиция.
21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.
Бывший координатор штаба Навального в Костроме уехал из России
Бывший координатор штаба Навального в Костроме Александр Зыков временно уехал из страны из-за угрозы уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Зыков рассказал, что 26 декабря сотрудники полиции попросили его соседа предоставить парковочное место рядом с домом активиста на несколько дней. Позже Зыков встретил полицейских на входе в посольство, куда он приезжал на собеседование на получение визы для учебы за границей.
Активист предположил, что полицейские готовятся задержать его и возбудить уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Статья предусматривает от 6 до 10 лет колонии.
Зыков не сообщил, в какую страну уехал. По его словам, он планирует продолжать заниматься политической деятельностью. "Я сконцентрируюсь на помощи молодым людям, которые должны покинуть Россию из-за угрозы преследования по политическим причинам. Я больше всего хочу, чтобы Лилия Чанышева, которая сейчас в тюрьме, стала свободной", – сказал активист в комментарии "7х7".
- Ранее страну покинул журналист Виктор Шендерович (включён в реестр СМИ-"иноагентов"). Компания Евгения Пригожина "Конкорд" обратилась в полицию с заявлением о клевете, из-за чего журналисту грозит уголовное дело.
- Бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали в ноябре. Среди других задержанных координаторов штабов: Егор Бутаков в Архангельске, Вадим Останин в Барнауле, Захар Сарапулов в Иркутске, Ксения Фадеева в Томске, а также бывший SMM-менеджер штаба Андрей Городецкий в Энгельсе.
- Сеть штабов Алексея Навального в России признана экстремистской организацией и запрещена. По данным сторонников Навального, почти все руководители штабов уехали из страны.
Приговор по делу против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели огласят 12 января
В Тбилисском городском суде завершился итоговый процесс по т.н. делу об отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии», банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели – отцом основателя оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели. Как пишет СОВА, решение судья огласит завтра, 12 января, в 11:00 по тбилисскому времени.
«Это – политическая вендетта. У нас было предложение от Бидзины Иванишвили, кажется, в прошлом году, мол, давайте закончим. Знаете, как он хочет? Чтобы все перед ним были в долгу, вот чего он хочет. Либо ты должен быть у него в долгу, либо в его черном списке, чтобы всегда был компромат для давления. Он сумел этого добиться в масштабах всей страны – при помощи СГБ, подкупа, выдачей кредитов на кого-то, я говорю о чиновниках, передачей денег в белом конверте, это все реальность. Если мы не скажем правду в этой стране, мы останемся в этом болоте. Я не хочу в нем быть, уверен и вы тоже», – заявил Мамука Хазарадзе после заседания.
Ранее Хазарадзе удалили из зала суда. Между ним и прокурором произошла словесная перепалка, передает агентство «Новости-Грузия».
«Уже три года вы несете какую-то чушь, воздержитесь. Кому мы говорите о вежливости, вы ничего не путаете? Это не суд, вы рабы Бидзины», — заявил Хазарадзе прокурору, который призвал Хазарадзе прекратить угрозы. После словесной перепалки судья призвал лидера «Лело» покинуть зал суда.
Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе 24 июля 2019 года прокуратура обвинила в совершении групповой легализации незаконных доходов в размере 16 664 000 долларов, сопровождавшееся получением доходов в особо крупном размере (преступление предусмотрено подпунктом «а» 2-й части и подпунктом «в» 3-й части статьи 194 УК Грузии). Что касается Автандила Церетели, то прокуратура обвиняет бизнесмена в содействии Джапаридзе и Хазарадзе в легализации незаконных доходов. Сами обвиняемые считают дело «политическим» и указывают, что речь идет об обычном переводе денег между банком и его партнером. Кроме того, в деле нет пострадавшей стороны.
В США почти 1,4 миллиона заражений COVID-19 за сутки
В Москве максимум с начала ноября – более 4600
В США за прошедшие сутки выявили почти один миллион четыреста тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум за все время пандемии, пишет Reuters. Умерли за последние сутки 1900 пациентов с COVID-19.
Предыдущий суточный максимум заражений был установлен в США 3 января. Тогда за сутки коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона человек.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением штамма "омикрон", который более заразен, но, по предварительным данным, не приводит к тяжёлому течению болезни и росту количества смертей. 5 января Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что на этот штамм пришлось 95 процентов всех новых случаев заражения COVID-19 в стране за неделю.
В России, как считает заместитель руководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов, рост числа заболевших из-за распространения штамма "омикрон" произойдет в конце января – начале февраля. Он отметил, что новый вариант коронавируса распространяется очень быстро, однако число госпитализаций, по данным из ЮАР и Великобритании, снижено почти в три раза, а летальность от 4 до 17 раз в зависимости от страны.
В то же время, по словам Логунова, летальность от варианта "омикрон" COVID-19 пока ещё существенно выше (в 50–100 раз), чем от гриппа.
На 30 декабря официально сообщалось, что в России были выявлены 103 случая заражения "омикроном". 6 января глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что появились незавозные случаи, когда заболевали люди, не выезжавшие за границу.
В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 17 525 новых случаев заражения COVID-19. Заболеваемость оказалась максимальной больше чем за неделю. В Москве же число заражений подскочило до максимума с начала ноября – 4635 инфицированных, что почти на 67 процентов больше, чем в понедельник.
В Латвии арестовали двух подозреваемых в шпионаже для России
В Латвии спецслужбы задержали двух человек, подозреваемых в работе на военную разведку России. Они были отправлены под арест. Об этом стало известно в начале года из материалов уголовных дел, сообщает Delfi.
По версии следствия, задержанные передавали российским спецслужбам информацию о вооруженных силах Латвии и расширении присутствия НАТО в стране. С представителями военной разведки они встречались на территории России, сообщает Служба государственной безопасности Латвии.
Один из подозреваемых, по версии латвийской прокуратуры, использовал контакты, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, для получения, анализа и передачи данных российской разведке. Второго подозревают в многолетнем сотрудничестве с Москвой. Их имена, а также какие должности они занимали в Латвии, не сообщается. Неизвестно и точное время, когда их арестовали — сообщается лишь, что это произошло в 2021 году.
- Ранее Служба государственной безопасности задержала депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса. Его обвинили в сорока эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре завести в отношении него уголовное дело, сняв с депутата неприкосновенность.
- В советское время Адамсонс работал в Военно-морском флоте на Сахалине и занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе. В 1992 году он вернулся в Латвию, был утвержден заместителем командира Морских сил Латвии. Участвовал в выводе российской армии с территории Латвии, позже был утвержден Министром внутренних дел. Суд признал его связь с КГБ, однако должность депутата парламента Адамсонс сохранил.
Суточный прирост случаев COVID-19 в Грузии может достигнуть 60 тысяч
На пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может достигнуть 60 тысяч, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно. Об этом журналистам сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
«По последним данным института прогнозирования, мы можем войти в пик (распространения омикрон-штамма) в первой декаде февраля – с показателем до 60 тысяч новых случаев в день, из них лабораторно будут подтверждаться 20-30%», – сказал Гамкрелидзе.
Он добавил, что на этот штамм уже приходится около 45 процентов новых случаев по стране, в Тбилиси – около 60%. При этом у большинства пациентов – легкое течение болезни, они проходят лечение в домашних условиях.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Всего за месяц он распространился в более чем 110 странах мира, начав вытеснять дельта-штамм.
Лабораторные эксперименты и эпидемиологические данные указывают, что «омикрон» легко обходит защиту, выработанную после заражения другими вариантами коронавируса или вакцинации.
Первые два случая инфицирования «омикроном» в Грузии были зафиксированы 20 декабря.
Проживающие в аварийном здании в Тбилиси беженцы провели ночь на улице
Сотни вынуждено перемещенных лиц, которые проживают в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, в знак протеста провели ночь на улице.
Беженцы проживают в здании бывшего санатория «Картли». Они утверждают, что здание аварийное и требуют от правительства передать им новые жилплощади, пишет агентство «Новости-Грузия».
Акция продолжалась до поздней ночи, на месте была мобилизована полиция.
Жители дали властям срок в 24 часа и ожидают конкретного предложения о своем переселении. В противном случае они намерены установить палатки и продолжить акцию протеста.
«Обрушились стены на третьем и седьмом этажах. Но, этого, как видно, недостаточно и обязательно кто-то должен умереть, чтобы к нам пришли и предложили улучшить условия. Здесь невозможно жить, у нас нет газа, только электричество. Никто на нас не обращает внимания. Нам обещали, что 31 декабря у нас будут квартиры. Кроме того, есть заключение, что это здание аварийное», – заявила одна из жильцов Нато Николадзе.
На месте находился заместитель директора Агентства по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии Давид Гурамишвили. По его словам, уже объявлен соответствующий тендер для удовлетворения беженцев жилплощадью, срок которого был продлен до конца февраля.
Он также отметил, что до завершения тендера агентство оплатит беженцам аренду жилплощади в Тбилиси.
Выборы югоосетинского президента должны состояться 10 апреля
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в самое ближайшее время намерен утвердить дату предстоящих президентских выборов. Они должны состояться 10 апреля текущего года. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Алан Тадтаев.
«По Конституции нашей республики, это должно быть второе воскресенье того месяца, в котором проводились предыдущие выборы президента, и в котором пять лет тому назад был избран президент Республики Южная Осетия», – отметил Тадтаев.
Спикер уточнил, что второе воскресенье в апреле 2022 года выпадает на 10-е число, решение парламентариями должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Как указывает агентство «Рес», дата выборов должна быть утверждена до 29 января.
«Парламент в ближайшее время созовет сессию, на которую данный вопрос об объявлении выборов президента будет вынесен. Вопрос будет вынесен мною на президиум парламента и, соответственно, на сессию парламента», – сказал Тадтаев.
По его словам, на данном этапе вопрос обсуждается во фракциях и депутатских объединениях.
Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок. «Мне не за что стыдиться перед своим народом», – добавил он.
США отвергли попытки РФ отменить политику «открытых дверей» НАТО – Госдеп
США решительно дали понять России, что не допустят попыток препятствовать политике «открытых дверей» НАТО и сотрудничеству Вашингтона с другими суверенными странами, заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы были решительны, когда отвергли предложения России в сфере безопасности, которые по определению неприемлемы для США», – сказал Прайс, комментируя переговоры США и России в Женеве.
«Например, мы не позволим никому закрывать дверь странам для вступления в НАТО. Политика «открытых дверей» всегда была главной для альянса НАТО», – указал он.
Представитель Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне не будут отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США, пишет «Интерфакс».
Прайс добавил, что России не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва призывает Вашингтон проявить максимальную ответственность и не недооценивать риски возможного усиления конфронтации.
Отвечая на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины, Прайс пояснил, что США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации либо транспарентности при проведении учений.
По информации СМИ, Прайс также заявил: «Россия на протяжении и многих лет вмешивается, оккупирует, разжигает конфликты против своих соседей и других, список длинный — Украина, Грузия, Молдова, это лишь некоторые из них».
В понедельник в Женеве делегации из России и США провели переговоры по темам безопасности. Американскую делегацию возглавила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, а российскую - Рябков.
В Грузии выявили максимальное с 10 ноября число новых случаев COVID-19
За сутки в Грузии выявили 5486 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 10 ноября прошлого года.
Накануне провели 57 546 тестов: PCR-тестов – 18 262, экспресс–тестов на антиген – 39 284. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 9,53%, за последние 14 дней составляет 8,1%, за неделю – 9,63%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 264. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 46 пациентов.
Выздоровели еще 2893 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 968 313, выздоровевших – 916 421.
За сутки вакцинирован от коронавируса 10 881 человек, всего использовано вакцин – 2 565 599.
Алихан Смаилов стал премьер-министром Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в мажилис парламента предложение о назначении Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны. Главы фракций, в том числе фракции «Нур Отан», и представитель депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана высказались в поддержку его кандидатуры. Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин объявил, что кандидатуру Смаилова поддержали все 89 депутатов, участвовавших в голосовании.
Как пишет Казахская редакция Радио Свобода, Алихан Смаилов поблагодарил депутатов за доверие и заявил, что правительство будет реализовывать макроэкономическую программу, предпримет шаги для обуздания инфляции.
Указ о назначении Смаилова новым премьер-министром опубликован на сайте Акорды. После отставки правительства 5 января на фоне протестов в западных регионах он исполнял обязанности премьер-министра.
49-летний Алихан Смаилов с сентября 2018 года по февраль 2019 года работал министром финансов. 25 февраля 2019 года указом президента Казахстана назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов. 18 января 2021 года переназначен на эту должность.
Ожидается, что сегодня будет объявлен новый состав правительства. Анонсируя «кадровые перестановки» в эфире государственного телеканала «Хабар 24», пресс-секретарь президента Берик Курмангали заявил, что «президент сам решит: кого оставит, а кто уйдет с поста».
Президент Казахстана заявил о завершении миссии ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. По его словам, вывод сил начнется 13 января.
"Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", — заявил Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан обоснованно обратился за помощью к ОДКБ. По его словам, "над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы". Токаев раскритиковал работу Комитета нацбезопасности страны, который "не разглядел угрозу".
По данным МВД Казахстана, за время протестов были задержаны 10 тысяч человек. Всего в Казахстане после беспорядков начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, отчитались в пресс-службе президента.
- 2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. ОДКБ объявила о начале миротворческой миссии в стране 6 января. В тот же день Россия перебросила в Казахстан первые подразделения миротворцев.
- Токаев сообщал, что в Казахстане развернуты 2,3 тыячи миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал места дислокации иностранных войск: Нур-Султан, Алматы, Алматинская область.
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