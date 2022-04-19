Канада присоединилась к санкциям против "взрослых дочерей Путина"

Российский миллиардер Олег Тиньков, состояние которого оценивалось журналом Forbes в 2021 году в 4,7 миллиарда долларов, выступил против войны в Украине. В своём инстаграме он написал, что не знает ни одного человека, который получал бы от неё выгоду и назвал её безумной. Запись опубликована 19 апреля.

"Гибнут невинные люди и солдаты, — написал Тиньков. — Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. … Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".

По словам Тинькова, Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании. "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно", — написал он. По его мнению, 90 процентов населения страны против войны, а букву Z в её поддержку "рисуют только дебилы".

Он призвал "коллективный Запад" дать президенту России Владимиру Путину "понятный выход из ситуации", который позволил бы политику "сохранить своё лицо" и остановить массовое убийство. "Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", — написал бизнесмен.

Тиньков — серийный предприниматель, попавший в список богатейших людей России после вывода на биржу основанного им "Тинькофф банка", ставшего одной из крупнейших российских кредитных организаций. По подсчётам Forbes, после начала войны с Украиной его состояние сократилось в пять раз и по состоянию на март он перестал быть миллиардером. В конце марта он попал в санкционный список Великобритании.

28 февраля бизнесмен уже высказывался против войны. "Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день. Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" — написал он тогда.