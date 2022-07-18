Канада вернула ФРГ турбину для "Северного потока" после ремонта. Украина протестует

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике решение Канады вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток".

В телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский заявил, что граждане Украины никогда не согласятся с этим решением Оттавы, принятым "фактически в нарушение санкционного режима", добавил Зеленский.

В воскресенье в Оттаве и Монреале прошли акции протеста против передачи турбины для "Северного потока" Германии, сообщает "Франс Пресс". В Монреале десятки демонстрантов держали украинские флаги и транспаранты, на одном из которых была надпись - "Деньги за российский газ убивают украинцев".

По данным "Коммерсанта", Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens, которая используется для подачи газа по газопроводу "Северный поток" из России в Германию. Турбина доставляется в Германию самолетом. Далее на пароме и по суше через Хельсинки на компрессорную станцию "Портовая" у поселка Торфяновка Ленинградской области.

Пятый пакет санкций ЕС не содержит запрета на поставку в Россию газовых турбин, поэтому сложностей с ее вывозом возникнуть не должно. Но возможны задержки при прохождении таможенных процедур, пишет издание.

"Газпром" между тем до сих пор не подтвердил, что увеличит прокачку газа по "Северному потоку", как только получит отремонтированную турбину. Российский концерн ждет от Siemens письменной гарантии возможности безопасно транспортировать и ремонтировать остальные машины.

В июне "Газпром" объяснил резкое сокращение поставок газа в Европу решением канадских властей не возвращать в Россию находившиеся в Канаде на ремонте газовые турбины Siemens. Позже после просьб со стороны Берлина Оттава решила вернуть турбину.

Украина призывала Канаду не возвращать турбины, обвиняя Россию в "шантаже" Германии.Киев выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.